Tras Moana, Disney apuesta por otro live-action: ahora prepara una película sobre la princesa Tiana

La princesa y el sapo llegó a los cines en 2009 como la última película animada tradicional de Disney.(Créditos: Disney)

Disney prepara una nueva película de acción real basada en uno de sus personajes más populares: Tiana, la protagonista de La princesa y el sapo. De acuerdo con Deadline, el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo y busca ampliar el universo de la película animada estrenada en 2009, aunque no se plantea como una adaptación directa de la historia original.

Fuentes del medio indican que Disney inició conversaciones con Colman Domingo y Robert O’Hara para escribir el guion de la nueva producción. El actor ganador de un Emmy y el dramaturgo y director teatral nominado al Tony desarrollarían en conjunto una historia original inspirada en el clásico animado de Disney. La propuesta se perfila como un spin-off de la película protagonizada por Tiana, más que como un remake tradicional.

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Por ahora, Disney no ha anunciado detalles sobre el argumento, el reparto o una fecha de estreno. La compañía tampoco realizó comentarios oficiales sobre el desarrollo del proyecto.

Colman Domingo y Robert O’Hara negocian su participación como guionistas de una producción que Disney plantea como un spin-off del clásico de 2009 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La participación de Colman Domingo también refleja la nueva etapa de su carrera en Hollywood. En los últimos años recibió dos nominaciones consecutivas al Oscar por sus actuaciones en Rustin y Sing Sing. Además, en 2026 obtuvo nuevas nominaciones al Emmy por sus trabajos en The Four Seasons y Euphoria. Ese mismo año fue parte de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson que superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

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Sin embargo, el intérprete también ha ampliado su trabajo más allá de la actuación, con créditos como escritor, productor y director.

“Ahora me están viendo de la forma en que siempre quise que me vieran, que era como un profesional polifacético”, dijo en junio al recibir un reconocimiento de Variety por su trayectoria creativa. “Nunca he querido ser solo un actor. Siempre he querido actuar, escribir, dirigir y producir”.

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El regreso de Tiana al universo Disney

El personaje de Tiana se convirtió en una de las figuras más recientes del catálogo de princesas de Disney y ahora tendrá una nueva versión en acción real.(Créditos: Disney)

La princesa y el sapo, película estrenada en 2009, presentó a Tiana, una joven camarera que vive en Nueva Orleans durante la década de 1920 y sueña con abrir su propio restaurante. La historia sigue su encuentro con el príncipe Naveen, quien fue convertido en rana por el hechicero Facilier. Después de besarlo para intentar romper el hechizo, Tiana también termina transformada y ambos deben encontrar una manera de recuperar su forma humana.

La producción también ocupa un lugar particular dentro de la historia de Disney, ya que fue la última película animada tradicional dibujada a mano del estudio. El relato combinó la estructura de los musicales clásicos de Disney con una ambientación inspirada en Nueva Orleans y una banda sonora compuesta por Randy Newman.

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En su paso por los cines, La princesa y el sapo recaudó 267 millones de dólares a nivel mundial y recibió tres nominaciones al Oscar: mejor película animada y dos por las canciones “Almost There” y “Down in New Orleans”.

La estrategia live-action de Disney

El proyecto de Tiana llega tras los resultados desiguales de los últimos live-action del estudio.(Disney)

La historia de Tiana se suma a una extensa lista de proyectos con los que Disney busca trasladar sus películas animadas al formato de acción real. En los últimos años, el estudio obtuvo importantes resultados comerciales con títulos como La bella y la bestia (2017), Aladdín (2019), El rey león (2019) y Lilo & Stitch (2025), producciones que superaron los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

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Sin embargo, la fórmula no siempre tuvo éxito en las salas. El reciente estreno de Moana en acción real no cumplió con las expectativas iniciales y recaudó 43 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. La cifra quedó por debajo de las proyecciones para una producción con un presupuesto de 250 millones de dólares, antes de los gastos de marketing.

Entre los factores que explican el desempeño de algunas de estas películas se encuentra la cercanía entre los estrenos de las nuevas versiones y sus películas animadas originales. En el caso de Moana, la llegada del live-action ocurrió poco tiempo después de la secuela animada, que tuvo un destacado rendimiento en taquilla.

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A pesar de estos resultados, Disney mantiene su apuesta por este formato. Entre sus próximos proyectos se encuentran la versión live-action de Enredados, actualmente en producción, además de Stepsisters, un spin-off de Cenicienta, Lilo & Stitch 2 e Impossible Creatures.