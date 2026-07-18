Guatemala: Cierran de forma temporal ruta hacía Antigua Guatemala por daños tras sismo

Una carretera de montaña presenta una sección colapsada por un deslizamiento de tierra, con escombros y barreras de seguridad en las inmediaciones. Fotografía: Gobernación Departamental de Sacatepéquez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Comunicaciones, cerró de forma temporal la ruta RD-SAC-10-02 en el kilómetro 33.5, entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, después de que las lluvias recientes, las vibraciones del tránsito y el sismo de la mañana del viernes 17, provocaran nuevos desprendimientos en el talud y obligaran a suspender el paso en ambos sentidos como medida preventiva.

El cierre alcanza una vía que conecta con destinos como La Cumbre, Vuelta Grande, Hobbitenango y la aldea El Hato, y que además enlaza con la Ruta Nacional 10 hacia Antigua Guatemala. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que la restricción se aplicó al final de la tarde del viernes 17 de julio.

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Según el CIV, en ese tramo ya existía un socavamiento en el costado de la carretera y personal de COVIAL ejecuta una obra civil para construir un muro de contención mecánicamente estabilizado con el fin de proteger la ruta y recuperar la estructura del pavimento. La gobernación departamental de Sacatepéquez indicó que el problema se originó por el debilitamiento del suelo a causa de las lluvias.

Personal de emergencia inspecciona un tramo de camino rural colapsado por un deslizamiento de tierra, señalizado con barreras de seguridad. Fotografía: Municipalidad de San Bartolomé M.A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre total se aplicó tras nuevos desprendimientos del talud

La decisión se tomó por recomendación de la CONRED y en coordinación con las municipalidades de San Bartolomé Milpas Altas y La Antigua Guatemala. El objetivo, según las autoridades, es resguardar la vida de los usuarios y de los trabajadores que permanecen en el área intervenida.

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Antes de la suspensión total, las autoridades habían recomendado al transporte pesado no circular por el lugar, mientras que los vehículos livianos podían pasar solo de día, a baja velocidad y por un único carril bajo vigilancia. Con el cierre temporal, esa autorización también quedó sin efecto y se prohibió el paso a los vehículos livianos.

El punto afectado se ubica antes del desvío hacia San Mateo Milpas Altas para quienes avanzan desde San Bartolomé Milpas Altas. En sentido contrario, el área dañada queda después de Vuelta Grande para quienes salen desde Antigua Guatemala.

De acuerdo con la información oficial, la Ruta Departamental RD-SAC-10-2 se toma desde la ruta Interamericana CA-1 Occidente, después de pasar por San Lucas Sacatepéquez y cruzar hacia San Bartolomé Milpas Altas. Más adelante, esa carretera ofrece un desvío hacia San Mateo Milpas Altas, que conecta kilómetros después con la RN-10, la vía principal hacia Antigua Guatemala.

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Si no se toma ese desvío, la carretera continúa hacia La Cumbre, Vuelta Grande, el parque hotel Hobbitenango y El Hato, poco antes de llegar al Cerro de la Cruz y luego a la ciudad de Antigua Guatemala por la colonia Candelaria y las ruinas del templo de Candelaria, sobre la 1a. avenida norte.

Un gráfico informativo en color azul anuncia el cierre temporal de la carretera RDSAC-10-02 en Sacatepéquez, Guatemala, y detalla recomendaciones para comunidades locales y visitantes. (Gobernación Departamental de Sacatepéquez)

La ruta alterna recomendada ingresa por la RN-10 y el Cerro de La Cruz

El CIV recomendó a quienes se dirigen a los lugares turísticos de la aldea El Hato que ingresen por la RN-10, en la bajada de Las Cañas, hacia Antigua Guatemala, y después suban por la carretera del Cerro de La Cruz hasta llegar a la comunidad.

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La gobernación departamental también pidió a las comunidades de La Cumbre, Vuelta Grande y El Hato tomar medidas de prevención ante un cierre provisional que puede afectar actividades laborales, comerciales y de estudio. La misma recomendación fue extendida a centros turísticos del sector para que informen a trabajadores, usuarios y visitantes sobre los desvíos disponibles.

El texto oficial añade que Gobernación, INGUAT, CIV-COVIAL, MINTRAB, SE-CONRED y las municipalidades mantendrán coordinación y monitoreo de la situación. El Ministerio de Comunicaciones aseguró que la carretera podría quedar restaurada al final de agosto.

El cierre fue decidido después del sismo del 17 de julio de 7.4 grados, que según el texto se sintió en todo el territorio nacional. La gobernación departamental compartió además un mapa con la ubicación del socavón en la ruta restringida.

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