El Salvador

El Salvador cierra un curso regional sobre tráfico ilícito de armas

La capacitación se realizó en la sede de la ILEA en San Salvador, con delegaciones de 11 países del Caribe y Centroamérica, y fue impartida por especialistas del ATF de Estados Unidos.

Guardar
Google icon
La capacitación del ATF de Estados Unidos fortaleció la prevención, la investigación y el combate al tráfico ilícito de armas de fuego en la región./ (ILEA San Salvador)
La capacitación del ATF de Estados Unidos fortaleció la prevención, la investigación y el combate al tráfico ilícito de armas de fuego en la región./ (ILEA San Salvador)

El Salvador culminó con éxito un curso regional de investigaciones sobre el tráfico de armas de fuego, en el que participaron representantes de diversas naciones del Caribe y Centroamérica. El evento, realizado en la sede de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en San Salvador, congregó a delegados de Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, junto con el país anfitrión.

La capacitación fue impartida por especialistas del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). El objetivo principal fue fortalecer las capacidades de los funcionarios en la prevención, la investigación y el combate al tráfico ilícito de armas de fuego. Los participantes recibieron formación técnica y herramientas actualizadas para enfrentar este delito, considerado una amenaza compartida en la región.

PUBLICIDAD

Durante la clausura, se destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de armas. El intercambio de experiencias y conocimientos entre los países asistentes permite articular esfuerzos para desarticular redes criminales y reducir la circulación ilegal de armas, que impacta directamente en los índices de violencia y criminalidad en la región.

Los participantes del curso sobre tráfico de armas de fuego recibieron formación técnica y herramientas actualizadas para enfrentar una amenaza compartida./ (ILEA San Salvador)
Los participantes del curso sobre tráfico de armas de fuego recibieron formación técnica y herramientas actualizadas para enfrentar una amenaza compartida./ (ILEA San Salvador)

La iniciativa de este curso responde al compromiso de El Salvador con la seguridad regional. El país ha asumido un papel activo en la erradicación del tráfico de armas, implementando estrategias de prevención y mejorando sus capacidades investigativas. Esta política se refuerza con el apoyo brindado por organismos internacionales y regionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que ha acompañado a El Salvador en la elaboración de un plan integral para combatir el tráfico ilícito de armas.

PUBLICIDAD

Esta semana, el SICA informó a través de sus redes oficiales que ha brindado apoyo en la elaboración del plan contra el tráfico ilícito de armas. Dicho apoyo consiste en asistencia técnica y acompañamiento para desarrollar la estrategia que permitirá fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de armas de fuego.

El plan también contempla acciones coordinadas con las instituciones de seguridad, justicia y aduanas, además de robustecer los marcos normativos y la promoción de campañas de sensibilización sobre los riesgos asociados al tráfico de armas.

El Salvador ratificó que la formación de investigadores especializados y las acciones conjuntas son claves para reducir la violencia y fortalecer el Estado de derecho./ (ILEA San Salvador)
El Salvador ratificó que la formación de investigadores especializados y las acciones conjuntas son claves para reducir la violencia y fortalecer el Estado de derecho./ (ILEA San Salvador)

El Salvador ha expresado que la erradicación del tráfico ilícito de armas constituye una prioridad nacional, debido a su impacto en la seguridad ciudadana y el desarrollo social. A través de la colaboración con el SICA y otras agencias internacionales, el país busca consolidar su capacidad institucional y promover la cooperación con sus vecinos para enfrentar este desafío.

Las autoridades salvadoreñas han señalado que la formación de investigadores especializados es uno de los pilares para el éxito de las estrategias de combate que permitan acabar con este problema. La capacitación recibida durante el curso en ILEA San Salvador ha sido valorada como un paso fundamental para fortalecer la respuesta regional y mejorar la articulación entre los países afectados por este delito.

Al cierre del evento, se felicitó a los graduados por el logro alcanzado y se reiteró el compromiso de El Salvador con la seguridad y la paz en la región. El país continuará impulsando acciones conjuntas, tanto a nivel nacional como internacional, para prevenir e investigar eficazmente el tráfico ilícito de armas de fuego, contribuyendo así a la reducción de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Temas Relacionados

Tráfico de armasArmas de fuegoSan SalvadorEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador mantiene una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos

Durante una reunión en San Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa hijo y el directivo interino Carl Skau dialogaron sobre la cooperación en innovación, acceso a comida y acciones ante los efectos climáticos.

El Salvador mantiene una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos

Desfiles del 15 de septiembre en Honduras no tendrán exhibición de paracaidistas en el Estadio Nacional

Las autoridades confirmaron que los desfiles patrios de este 2026 no incluirán el tradicional espectáculo de paracaidismo en el Estadio Nacional

Desfiles del 15 de septiembre en Honduras no tendrán exhibición de paracaidistas en el Estadio Nacional

¡Una noche de gala! Melanie Cortez es coronada soberana de las Fiestas Agostinas 2026 de San Salvador Centro

En una noche marcada por la elegancia, la identidad y el entusiasmo de miles de capitalinos, el alcalde Mario Durán presidió la fastuosa gala de Elección y Coronación de la nueva Reina de San Salvador Centro para las Fiestas Agostinas 2026

¡Una noche de gala! Melanie Cortez es coronada soberana de las Fiestas Agostinas 2026 de San Salvador Centro

República Dominicana recibe la Orden Héroe de Venezuela por la ayuda enviada tras los sismos

La distinción, la máxima condecoración de ese país, fue comunicada por Delcy Rodríguez en una carta dirigida a Luis Abinader, en la que valoró la asistencia humanitaria remitida tras el 24 de junio

República Dominicana recibe la Orden Héroe de Venezuela por la ayuda enviada tras los sismos

Pymes costarricenses enfrentan creciente riesgo de ciberataques por falta de capacitación y recursos

Especialistas de la Universidad Estatal a Distancia alertan que las pequeñas y medianas empresas se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes debido a limitaciones tecnológicas, financieras y de formación. La institución insta a fortalecer la cultura de la ciberseguridad con medidas preventivas de bajo costo

Pymes costarricenses enfrentan creciente riesgo de ciberataques por falta de capacitación y recursos

TECNO

Cómo conocer la ubicación de una persona con su número de teléfono en Android y iPhone

Cómo conocer la ubicación de una persona con su número de teléfono en Android y iPhone

Steam regala nuevo juego para PC: descarga gratis The Life and Suffering of Sir Brante

Vozinha y Cabo Verde, campeones del Mundial 2026 en Instagram: ganaron más de 30 millones de seguidores

Descubrió un cráter de meteorito de 390 millones de años solo usando Google Maps

Siete usos de la tecnología y la IA para transformar la detección del cáncer de mama

ENTRETENIMIENTO

Cómo Christopher Nolan transformó su nombre en una marca capaz de impulsar el éxito de una película

Cómo Christopher Nolan transformó su nombre en una marca capaz de impulsar el éxito de una película

Tras Moana, Disney apuesta por otro live-action: ahora prepara una película sobre la princesa Tiana

Tom Holland reveló que Zendaya bromeó con “dejarlo” si rechazaba el papel en “La Odisea”

Mick Jagger definió a The Beatles como “increíblemente prolíficos” al hablar de su impacto en otros artistas

La historia de “Burning Love”, la canción que marcó el regreso de Elvis Presley al rock and roll

MUNDO

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia