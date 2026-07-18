El Salvador cierra un curso regional sobre tráfico ilícito de armas

La capacitación del ATF de Estados Unidos fortaleció la prevención, la investigación y el combate al tráfico ilícito de armas de fuego en la región./ (ILEA San Salvador)

El Salvador culminó con éxito un curso regional de investigaciones sobre el tráfico de armas de fuego, en el que participaron representantes de diversas naciones del Caribe y Centroamérica. El evento, realizado en la sede de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en San Salvador, congregó a delegados de Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, junto con el país anfitrión.

La capacitación fue impartida por especialistas del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). El objetivo principal fue fortalecer las capacidades de los funcionarios en la prevención, la investigación y el combate al tráfico ilícito de armas de fuego. Los participantes recibieron formación técnica y herramientas actualizadas para enfrentar este delito, considerado una amenaza compartida en la región.

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Durante la clausura, se destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de armas. El intercambio de experiencias y conocimientos entre los países asistentes permite articular esfuerzos para desarticular redes criminales y reducir la circulación ilegal de armas, que impacta directamente en los índices de violencia y criminalidad en la región.

Los participantes del curso sobre tráfico de armas de fuego recibieron formación técnica y herramientas actualizadas para enfrentar una amenaza compartida./ (ILEA San Salvador)

La iniciativa de este curso responde al compromiso de El Salvador con la seguridad regional. El país ha asumido un papel activo en la erradicación del tráfico de armas, implementando estrategias de prevención y mejorando sus capacidades investigativas. Esta política se refuerza con el apoyo brindado por organismos internacionales y regionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que ha acompañado a El Salvador en la elaboración de un plan integral para combatir el tráfico ilícito de armas.

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Esta semana, el SICA informó a través de sus redes oficiales que ha brindado apoyo en la elaboración del plan contra el tráfico ilícito de armas. Dicho apoyo consiste en asistencia técnica y acompañamiento para desarrollar la estrategia que permitirá fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de armas de fuego.

El plan también contempla acciones coordinadas con las instituciones de seguridad, justicia y aduanas, además de robustecer los marcos normativos y la promoción de campañas de sensibilización sobre los riesgos asociados al tráfico de armas.

El Salvador ratificó que la formación de investigadores especializados y las acciones conjuntas son claves para reducir la violencia y fortalecer el Estado de derecho./ (ILEA San Salvador)

El Salvador ha expresado que la erradicación del tráfico ilícito de armas constituye una prioridad nacional, debido a su impacto en la seguridad ciudadana y el desarrollo social. A través de la colaboración con el SICA y otras agencias internacionales, el país busca consolidar su capacidad institucional y promover la cooperación con sus vecinos para enfrentar este desafío.

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Las autoridades salvadoreñas han señalado que la formación de investigadores especializados es uno de los pilares para el éxito de las estrategias de combate que permitan acabar con este problema. La capacitación recibida durante el curso en ILEA San Salvador ha sido valorada como un paso fundamental para fortalecer la respuesta regional y mejorar la articulación entre los países afectados por este delito.

Al cierre del evento, se felicitó a los graduados por el logro alcanzado y se reiteró el compromiso de El Salvador con la seguridad y la paz en la región. El país continuará impulsando acciones conjuntas, tanto a nivel nacional como internacional, para prevenir e investigar eficazmente el tráfico ilícito de armas de fuego, contribuyendo así a la reducción de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

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