Irán dijo que suspendió la aplicación del memorando de entendimiento con Estados Unidos en medio de los enfrentamientos

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, abrazando al también fallecido comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en Teherán, Irán, el 28 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán suspendió sus compromisos con Estados Unidos en el marco del memorando de entendimiento firmado el mes pasado, en medio de una escalada bélica que ya involucra ataques contra infraestructura civil en varios países del Golfo Pérsico.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, justificó la decisión con el argumento de que Washington “incumplió primero” sus obligaciones bajo ese acuerdo.

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"Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento“, afirmó Gharibabadi en un comunicado difundido por la agencia Fars. “También hemos suspendido los nuestros. No los estamos cumpliendo y estamos ocupados defendiendo el país”, agregó el funcionario.

El anuncio llega en un momento de alta tensión en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó una séptima noche consecutiva de bombardeos contra posiciones iraníes en la región, con ataques dirigidos a instalaciones militares y logísticas. El CENTCOM también desmintió afirmaciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre supuestas explosiones en petroleros, al calificar esa versión de falsa.

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El conflicto desbordó las fronteras iraníes y golpeó a países vecinos. Según informó la agencia oficial kuwaití KUNA, Kuwait sufrió ataques contra una planta de energía y agua y una instalación petrolera, con un saldo de varios bomberos y un empleado civil heridos.

Se observa una densa columna de humo cerca de la instalación petrolera en Mangaf, Kuwait, el 18 de julio de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales (Social Media/via REUTERS)

Las autoridades kuwaitíes ordenaron la evacuación del sitio energético afectado y el Ministerio de Electricidad y Agua anunció que parte de la infraestructura quedó fuera de servicio. El Aeropuerto Internacional de Kuwait suspendió temporalmente el tráfico aéreo.

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Un residente local citado por la agencia AFP describió el clima de incertidumbre: “La demanda por agua y productos enlatados creció desde la mañana ante el temor de interrupciones en los servicios o la cadena de suministro”.

En Bahréin, el ejército afirmó haber repelido una ola de ataques aéreos atribuidos a Irán, con alarmas antiaéreas activadas en cuatro oportunidades. Las autoridades de Jordania también reportaron la interceptación de misiles y drones iraníes durante los últimos días.

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Ante ese panorama, los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusaron al régimen iraní de cometer “crímenes de guerra” por los ataques contra infraestructuras civiles en esos tres países.

El secretario general del organismo, Jasem Mohamed Albudaiwi, calificó las acciones de “una escalada sumamente peligrosa” y exigió “rendición de cuentas y enjuiciamiento internacional, dado que se atacaron deliberadamente infraestructuras e instalaciones civiles”.

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El CCG consideró que los ataques constituyen una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La disputa se intensificó, además, en torno al estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una parte del comercio mundial de energía.