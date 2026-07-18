Mundo

Irán dijo que suspendió la aplicación del memorando de entendimiento con Estados Unidos en medio de los enfrentamientos

El viceministro de Asuntos Exteriores del régimen, Kazem Gharibabadi, indicó que “están ocupados defendiendo el país”

Guardar
Google icon
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, abrazando al también fallecido comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en Teherán, Irán, el 28 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, abrazando al también fallecido comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en Teherán, Irán, el 28 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán suspendió sus compromisos con Estados Unidos en el marco del memorando de entendimiento firmado el mes pasado, en medio de una escalada bélica que ya involucra ataques contra infraestructura civil en varios países del Golfo Pérsico.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, justificó la decisión con el argumento de que Washington “incumplió primero” sus obligaciones bajo ese acuerdo.

PUBLICIDAD

"Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento“, afirmó Gharibabadi en un comunicado difundido por la agencia Fars. “También hemos suspendido los nuestros. No los estamos cumpliendo y estamos ocupados defendiendo el país”, agregó el funcionario.

El anuncio llega en un momento de alta tensión en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó una séptima noche consecutiva de bombardeos contra posiciones iraníes en la región, con ataques dirigidos a instalaciones militares y logísticas. El CENTCOM también desmintió afirmaciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre supuestas explosiones en petroleros, al calificar esa versión de falsa.

PUBLICIDAD

El conflicto desbordó las fronteras iraníes y golpeó a países vecinos. Según informó la agencia oficial kuwaití KUNA, Kuwait sufrió ataques contra una planta de energía y agua y una instalación petrolera, con un saldo de varios bomberos y un empleado civil heridos.

Se observa una densa columna de humo cerca de la instalación petrolera en Mangaf, Kuwait, el 18 de julio de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales (Social Media/via REUTERS)
Se observa una densa columna de humo cerca de la instalación petrolera en Mangaf, Kuwait, el 18 de julio de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales (Social Media/via REUTERS)

Las autoridades kuwaitíes ordenaron la evacuación del sitio energético afectado y el Ministerio de Electricidad y Agua anunció que parte de la infraestructura quedó fuera de servicio. El Aeropuerto Internacional de Kuwait suspendió temporalmente el tráfico aéreo.

Un residente local citado por la agencia AFP describió el clima de incertidumbre: “La demanda por agua y productos enlatados creció desde la mañana ante el temor de interrupciones en los servicios o la cadena de suministro”.

En Bahréin, el ejército afirmó haber repelido una ola de ataques aéreos atribuidos a Irán, con alarmas antiaéreas activadas en cuatro oportunidades. Las autoridades de Jordania también reportaron la interceptación de misiles y drones iraníes durante los últimos días.

Ante ese panorama, los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusaron al régimen iraní de cometer “crímenes de guerra” por los ataques contra infraestructuras civiles en esos tres países.

El secretario general del organismo, Jasem Mohamed Albudaiwi, calificó las acciones de “una escalada sumamente peligrosa” y exigió “rendición de cuentas y enjuiciamiento internacional, dado que se atacaron deliberadamente infraestructuras e instalaciones civiles”.

El CCG consideró que los ataques constituyen una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La disputa se intensificó, además, en torno al estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una parte del comercio mundial de energía.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

El fiscal general ucraniano Ruslan Kravchenko dijo en Telegram que la grabación procede de una cámara de vigilancia instalada por los presuntos autores para comprobar que el ataque se ejecutara

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Las llamas, que empezaron en un adosado próximo a un bosque, han dejado al menos tres heridos, entre ellos un bombero

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El Consejo de Cooperación condenó los recientes ataques iraníes dirigidos a instalaciones clave en varios países de la región, advirtiendo sobre el peligro para la estabilidad y la seguridad de la población civil

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

John Ratcliffe sostuvo que la agencia reordenó su estructura para incorporar antes inteligencia artificial, capacidades cibernéticas y sistemas emergentes. Los casos de éxito en Irán y Venezuela

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia

El Tribunal Superior de Aberdeen declaró culpable a Courtney Gartshore por la muerte de Dahlia-Rose, de tres meses; la pena se definirá el 14 de agosto

Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aida Quilcué y Wally se refirieron a la curul afro que perdió el movimiento Libres en el Congreso

Aida Quilcué y Wally se refirieron a la curul afro que perdió el movimiento Libres en el Congreso

Judicializan a presunto responsable de coordinar viaje de lancha que desapareció con 42 migrantes entre San Andrés y Nicaragua

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

Cabildante de Bogotá usó polémica de la hamburguesa triple carne para denunciar violencia en contra de las mujeres

Investigan un millonario robo a un restaurante de Villa La Angostura en medio de los festejos por la Selección Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos

“Le di su último beso en la frente”: Hallan en bolsas plásticas el cuerpo de una menor desaparecida en Honduras

El Salvador mantiene una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

ENTRETENIMIENTO

Cómo Christopher Nolan transformó su nombre en una marca capaz de impulsar el éxito de una película

Cómo Christopher Nolan transformó su nombre en una marca capaz de impulsar el éxito de una película

Tras Moana, Disney apuesta por otro live-action: ahora prepara una película sobre la princesa Tiana

Tom Holland reveló que Zendaya bromeó con “dejarlo” si rechazaba el papel en “La Odisea”

Mick Jagger definió a The Beatles como “increíblemente prolíficos” al hablar de su impacto en otros artistas

La historia de “Burning Love”, la canción que marcó el regreso de Elvis Presley al rock and roll