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Tom Holland reveló que Zendaya bromeó con “dejarlo” si rechazaba el papel en “La Odisea”

Una inesperada complicidad fuera del set desató negociaciones inéditas y permitió reunir a la pareja en dos superproducciones distintas este verano en Hollywood

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La pareja de actores superó un conflicto de agendas y logró participar juntos en dos de los estrenos más importantes de la temporada, tras una anécdota que involucró humor, negociación y la intervención de Christopher Nolan (Universal Pictures)

Una inesperada broma entre Zendaya y Tom Holland terminó por desencadenar una serie de negociaciones inéditas en Hollywood, permitiendo que la pareja se reuniera este verano en dos superproducciones: La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y Spider-Man: Brand New Day.

El cruce de agendas, la complicidad fuera del set y la influencia de ambos actores en las decisiones de los estudios dieron lugar a una historia singular, marcada por la espontaneidad y la astucia para sortear obstáculos en la industria cinematográfica.

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Una broma que desencadenó negociaciones

La anécdota tuvo su origen cuando Tom Holland, tras una reunión con Christopher Nolan, llegó a casa y compartió con Zendaya la propuesta para participar en La Odisea.

Según relató el propio Holland, Zendaya identificó de inmediato al famoso director y, entre risas, lo “amenazó” con dejarlo si no aceptaba el papel, justo en un momento en el que el calendario de rodaje de la nueva entrega de Spider-Man coincidía exactamente con el inicio de la película de Nolan.

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La frase, aunque dicha en tono de broma, subrayó la relevancia de la oportunidad y el peso de la decisión que debía tomar el actor.

La reacción espontánea de Zendaya marcó el inicio de una serie de decisiones clave que definieron el futuro profesional de Tom Holland en dos grandes producciones (Reuters)
La reacción espontánea de Zendaya marcó el inicio de una serie de decisiones clave que definieron el futuro profesional de Tom Holland en dos grandes producciones (Reuters)

Holland explicó que dedicó “mucho tiempo pensando” en la oferta de Nolan para que interpretara a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, personajes que estarían a cargo de Matt Damon y Anne Hathaway, respectivamente. Recordó que, al mencionar la propuesta a Zendaya, ella no solo preguntó quién estaba detrás del proyecto, sino que dedujo de inmediato que se trataba del realizador británico.

La reacción de Nolan ante la broma de Zendaya fue de total complicidad. “Aquí estoy”, cerró Holland al narrar la anécdota, dejando ver la buena sintonía entre director y actores.

El conflicto de agendas entre superproducciones

El desafío más grande para concretar la presencia de Holland en ambos proyectos fue la colisión de fechas entre el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, bajo el sello de Sony Pictures, y La Odisea, la nueva apuesta de Nolan.

Para resolverlo, Holland se vio obligado a acudir directamente a Tom Rothman, directivo de Sony, con el fin de solicitar un aplazamiento en la producción de la película del superhéroe. El actor ya había comentado en entrevistas previas que este ajuste era indispensable para poder cumplir con ambos compromisos.

Spider-Man: Brand New Day - Tom Holland
El rodaje simultáneo de The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day obligó a los estudios y a los protagonistas a buscar soluciones inéditas para evitar la pérdida de talento en ambas franquicias (Marvel Studios)

Finalmente, la gestión de Holland resultó exitosa, despejando así el principal obstáculo logístico. La Odisea se estrenó en cines el 17 de julio, mientras que Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas apenas dos semanas después, el 31 de julio. Esta inédita coincidencia permitirá que la pareja comparta cartel en dos de los títulos más esperados del verano, generando una expectación sin precedentes entre los seguidores de ambos actores y de los respectivos universos cinematográficos.

Reparto y roles en “La Odisea”

En la versión de Nolan de la epopeya griega, Tom Holland asume el papel de Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope, personajes interpretados por Matt Damon y Anne Hathaway. Por su parte, Zendaya encarna a Atenea, la diosa que guía y protege a los protagonistas en su travesía.

La inclusión de ambos actores en el reparto de La Odisea representó un nuevo desafío para el director, acostumbrado a rodearse de elencos diversos y a trabajar con intérpretes con los que no había colaborado previamente.

Tom Holland en "La Odisea"
La nueva película de Nolan reúne a Tom Holland, Zendaya, Matt Damon y Anne Hathaway en una adaptación de la epopeya griega, con personajes que exploran nuevos matices en sus carreras (Universal Pictures)

La visión de Nolan y el reto del rodaje

Christopher Nolan explicó que seguía la carrera de Tom Holland desde hacía años y que, hasta entonces, no había tenido la oportunidad de trabajar con él.

El director británico reconoció que convencer al actor implicó superar varios obstáculos, especialmente la complejidad de encajar el rodaje entre los distintos compromisos de Holland, quien se encuentra en uno de los momentos más activos de su carrera.

La Odisea
El cineasta británico destacó la entrega de los actores y la complejidad del proceso creativo, resaltando la dinámica positiva que se generó durante la filmación (Crédito: Melinda Sue Gordon)

Nolan también destacó que el rodaje de La Odisea resultó exigente en el mejor sentido, pues el nivel de compromiso de todo el elenco permitió sortear las dificultades propias de una producción de gran escala.

El director se mostró satisfecho con la respuesta del equipo y celebró la química alcanzada entre los protagonistas, una complicidad que, según sus palabras, se ha trasladado a la pantalla en forma de interpretaciones sólidas y creíbles.

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