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Tom Holland explica por qué el guion de Christopher Nolan para “La Odisea” le pareció una hazaña

En una entrevista para el pódcast The Rest Is History, el actor, que da vida a Telémaco, contó cómo el director llevó el poema de Homero a 130 páginas sin perder su fuerza emocional ni su complejidad narrativa en la nueva superproducción

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Tom Holland afirmó que Christopher Nolan adaptó La Odisea en un guion de 130 páginas sin perder el corazón y el alma del poema de Homero

El cruce entre dos homónimos marcó un especial de The Rest Is History, en el que el presentador Tom Holland recibió al actor Tom Holland para hablar de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, en la que interpreta a Telémaco.

El actor contó que Nolan convirtió la película en un guion de 130 páginas sin perder “el corazón y el alma” del poema, y sostuvo que la obra de Homero encaja con una narración de saltos temporales y múltiples planos.

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El intercambio arrancó con la broma sobre “el verdadero” Tom Holland y “el otro” Tom Holland, antes de entrar en La Odisea. El presentador introdujo al actor como el intérprete del hijo de Odiseo en la nueva película de Nolan.

Dos hombres sentados en sillas de director negras. Un hombre mayor con cabello blanco y gafas, el otro más joven. Una mesa auxiliar y objetos decorativos en el fondo
Tom Holland sostuvo que La Odisea encaja con la forma de narrar de Christopher Nolan porque Homero construye una historia con saltos temporales y múltiples planos (YouTube: The Rest Is History)

Cuando el presentador le recordó que había dicho que era el mejor guion que había leído, el actor respondió: “Creo que fue la escala y la dimensión de la historia”. Y añadió: “Para cualquiera que conozca La Odisea, ese texto antiguo, convertirlo en una película da la impresión de que habría que hacer cinco películas. Es una obra inmensa”.

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Cómo Tom Holland explica la adaptación de “La Odisea”

El actor desarrolló esa idea con una defensa del libreto de Nolan. “La capacidad de Chris para contar esa historia en 130 páginas y mantener el corazón y el alma de lo que hace que la historia sea tan emocionante, tan emotiva y tan vigente hoy me parece una hazaña”, manifestó.

A continuación, vinculó esa lectura con la forma de narrar del director. “Se presta de verdad a la sensibilidad de Chris como cineasta. Homero desde luego no cuenta una historia de forma lineal. Va saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo”, afirmó.

También admitió que antes de recibir el guion apenas tenía un conocimiento general del poema. “Sabía que se enfrentaba al cíclope y más o menos sabía que las sirenas eran criaturas que cantaban de algún modo”, dijo a The Rest Is History.

Tom Holland en "La Odisea"
El actor explicó en The Rest Is History que conocía La Odisea de forma general y que profundizó en el poema después de leer el guion de Nolan (Universal Pictures)

Después precisó que solo se sumergió de verdad en el texto tras leer el guion y luego el poema. Sobre el tono de la película, añadió: “Es exigente. Tiene temas de actualidad y creo que es muy vigente hoy, pero su prioridad no es educar, sino entretener”.

El actor también se detuvo en la experiencia de rodar en IMAX. “Simplemente no puedes ocultar nada”, afirmó, y explicó que ese formato empuja a una interpretación más sutil porque “no hay dónde esconderse”.

La frontera entre mito y realidad en la película

Al hablar de su lectura personal de la historia, el actor distinguió dos planos narrativos dentro de la película. “Para mí, Telémaco y Penélope representan la realidad de la historia. Y el lado de Odiseo, el lado de Matt, representa el mito”, consideró.

En esa misma línea, describió la transmisión oral como una de las claves de esa ambigüedad: “Nunca tienes del todo claro qué es realidad y qué es alguien contando una historia, y luego otra persona contándola de nuevo y cambiando ligeramente un detalle”.

Tom Holland señaló que la película de Christopher Nolan sobre La Odisea aborda temas vigentes, aunque su prioridad no es educar sino entretener (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Tom Holland señaló que la película de Christopher Nolan sobre La Odisea aborda temas vigentes, aunque su prioridad no es educar sino entretener (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Para ilustrarlo, llevó la idea a una imagen concreta: “De repente, 10 historias después, era un cíclope con el que luchaban en una cueva en vez de un tipo gigantesco que llevaba un parche en el ojo”.

El actor también vinculó esa incertidumbre con el personaje de Mentor y con la mirada juvenil de Telémaco. Explicó que buscó “esa esperanza ingenua que solo tienen los niños” y que trató de “ver dioses en personas que quizá no sean dioses”.

Penélope, Telémaco y las amenazas que empujan la historia

Cuando la conversación pasó a Penélope, el actor destacó el trabajo de Anne Hathaway y la lectura que aporta al personaje. “Creo que de verdad interpretó una versión de Penélope que nunca habíamos visto”, dijo en The Rest Is History.

Luego desarrolló esa interpretación con más detalle. Según explicó, Hathaway entiende a Penélope no como un modelo pasivo de modestia y paciencia, sino como una reina que sostiene una fachada para proteger a su hijo, defender Ítaca y esperar el regreso de Odiseo.

La Odisea
Tom Holland destacó que la transmisión oral en La Odisea alimenta la tensión entre memoria, realidad y mito al modificar los relatos con cada nueva versión (Universal Pictures)

Esa resistencia, a su juicio, tiene el mismo peso dramático que el viaje del héroe: “La resistencia que Odiseo muestra durante toda la película para volver a casa es la misma que ella muestra en casa al mantener a raya a los pretendientes, proteger a su hijo y esperar a su marido”.

El actor resumió esa presión con una imagen doméstica prolongada. Describió la situación como “tener una invasión en casa de 20 años” a manos de hombres que destruyen el hogar y consumen sus recursos.

Más adelante, al abordar la visita de Telémaco a Menelao, elogió a Jon, a quien identificó como intérprete del personaje. “Lo que muestra en esa escena es la consecuencia de la guerra y lo que le hace a un hombre”, señaló.

Concluyó que ese Menelao puede parecer aterrador, pero que la interpretación apunta más bien a alguien asustado y avergonzado por lo que ha hecho. Según el actor, esa lectura da otra dimensión al personaje.

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