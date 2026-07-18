Las cien horas que cambiaron a Centroamérica: El día que el fútbol sirvió de máscara para la guerra

Campesinos con bultos caminan cabizbajos bajo gotas de fuego y un cielo ocre y azul tormenta, mientras las siluetas de los mapas de El Salvador y Honduras se mezclan con el humo en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 1969 mientras el mundo contenía el aliento esperando que el Apolo 11 aterrizara en la Luna, en el corazón de Centroamérica comenzó a llover fuego. Aviones de combate con tecnología obsoleta de la Segunda Guerra Mundial despegaron de El Salvador con un rumbo claro: bombardear territorio hondureño.

Durante las siguientes cien horas, las balas sustituyeron a las palabras, dejando una cicatriz que tardaría décadas en cerrarse y un mito que la prensa internacional se encargaría de inmortalizar con un nombre tan absurdo como trágico: “La Guerra del Fútbol”.

Para el resto del planeta, parecía un guion de realismo mágico: dos naciones vecinas y apasionadas van a las armas debido a una eliminatoria para el Mundial de México 1970.

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En junio de 1969, las selecciones de El Salvador y Honduras se enfrentaron en una serie de tres partidos de alta tensión. El primero, en Tegucigalpa, lo ganó Honduras; el segundo, en San Salvador, se lo llevaron los locales bajo un ambiente hostil plagado de agresiones a los aficionados visitantes.

Para el tercer y definitivo encuentro en terreno neutral (México), la atmósfera estaba tan intoxicada que el 26 de junio, el mismo día del partido, El Salvador rompió relaciones diplomáticas oficiales. El reportero polaco Ryszard Kapuściński ayudó a acuñar y popularizar mundialmente el término “Guerra del Fútbol”.

Honduras perdió el partido definitivo 3-2 con El Salvador (Cortesía: BBC).

El nombre resultaba sumamente magnético para los periódicos de la época; presentaba el conflicto como una explosión de pasión irracional provocada por veintidós hombres corriendo tras un balón. Sin embargo, el fútbol no fue más que la chispa perfecta en un polvorín que llevaba décadas acumulando pólvora.

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Más allá de las canchas: Las verdaderas razones del conflicto

Bajo los cánticos de estadio y las portadas sensacionalistas se escondía una profunda crisis socioeconómica y humanitaria. Las verdaderas causas de la guerra eran agrarias, demográficas y políticas, no deportivas:

La presión por la tierra: El Salvador, el país más pequeño y densamente poblado de la región, sufría de una altísima concentración de tierras en manos de unas pocas familias oligarcas. Esto obligó a más de 300,000 campesinos salvadoreños a emigrar a la vecina Honduras en busca de un futuro en el campo.

La reforma agraria de Honduras: Ante la presión social interna, el gobierno militar hondureño de Oswaldo López Arellano promulgó una reforma agraria que redistribuyó tierras ociosas, pero con una salvedad: excluyó y comenzó a expropiar a los agricultores salvadoreños, desatando una ola de expulsiones masivas y retornos forzados sin precedentes.

Una válvula de escape política: Ambos gobiernos, utilizaron el fervor nacionalista de los partidos de fútbol para desviar la atención de sus propias crisis internas y unir a la población bajo un enemigo común.

Miles de salvadoreños abandonaron Honduras y el gobierno luchó para hacer frente al flujo masivo de migrantes que habían retornado a su país (Cortesía: BBC).

Cuando la OEA finalmente logró imponer un alto el fuego el 18 de julio de 1969, el saldo del conflicto militar más corto de la región fue devastador: entre 4,000 y 6,000 personas perdieron la vida, en su inmensa mayoría civiles, más de 15,000 resultaron heridas y más de 100,000 salvadoreños se convirtieron en refugiados expulsados de Honduras, desestabilizando aún más la frágil economía y el tejido social salvadoreño.

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Un eco que no se apaga: ¿Por qué sigue importando hoy?

Lejos de ser una curiosidad histórica de hace más de medio siglo, la Guerra de las Cien Horas sigue proyectando su sombra en la Centroamérica de hoy por varias razones cruciales.

En primer lugar, el conflicto demostró de la manera más dolorosa cómo la xenofobia y el nacionalismo populista pueden ser instrumentalizados por el poder político para desviar crisis internas.

Las campañas mediáticas de odio que se vivieron en junio de 1969 siguen siendo un recordatorio brutal de la facilidad con la que se puede fracturar la convivencia entre pueblos hermanos.

En segundo lugar, la resolución de este conflicto redefinió la diplomacia regional. Aunque los fusiles se silenciaron en julio, la verdadera paz tardó años en consolidarse. Las relaciones diplomáticas no se normalizaron sino hasta el tratado de 1970, y la disputa por los límites territoriales, los famosos “bolsones”— se extendió hasta 1992, cuando un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya definió definitivamente la frontera compartida de 420 kilómetros.

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Foto de archivo fechada el 16 de julio de 1969 mostrando a los soldados hondureños del Frente Sur durante la Guerra de las 100 Horas entre Honduras y El Salvador. Foto/ AFP

Finalmente, la guerra hirió de muerte al Mercado Común Centroamericano (MCCA), un proyecto de integración regional que prometía un desarrollo económico conjunto y que tardó décadas en recuperarse del golpe.

Ese eco histórico de desconfianza en las fronteras se asoma, a veces, en la diplomacia del siglo XXI. Recientemente, un roce fronterizo encendió las alarmas cuando a una comitiva del Ministerio de Educación de El Salvador se le negó temporalmente el paso hacia territorio hondureño para entregar paquetes escolares a niños de las zonas delimitadas (los antiguos “bolsones”). Aunque el malentendido provocó fricciones vecinales, a los pocos días las autoridades de ambos países lograron resolver el altercado, permitiendo que la ayuda humanitaria y escolar llegara a su destino.

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Este incidente demostró que la convivencia en la línea fronteriza sigue requiriendo de una sintonía fina; una voluntad de diálogo que parece primar en las altas esferas gubernamentales. Casi en paralelo, la canciller de Honduras envió un mensaje de tranquilidad respecto a otro histórico punto de discordia: la Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca.

La jefa de la diplomacia hondureña aseguró que la situación se encuentra bajo total normalidad y adelantó que pronto mantendrá una reunión bilateral con la canciller salvadoreña para continuar fortaleciendo los lazos de cooperación.

La Guerra de las Cien Horas nos enseña que las simplificaciones son peligrosas. Detrás de un balón de fútbol que rodaba en un estadio mexicano se escondían las vidas rotas de miles de campesinos. Hoy, los retos en la frontera común ya no se resuelven con artillería, sino en mesas de diálogo donde ambas naciones intentan dejar atrás los fantasmas de 1969 para construir, finalmente, el desarrollo conjunto que la guerra les arrebató.

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