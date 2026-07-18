Panamá bajo una doble amenaza climática: polvo del Sahara y calor extremo coinciden este fin de semana

Sinaproc mantiene una advertencia por la incursión de partículas de polvo del Sahara entre el 17 y el 20 de julio, un fenómeno natural que reduce la calidad del aire y puede afectar a personas con enfermedades respiratorias. Archivo Los datos de los satélites Copernicus Sentinel y el satélite Aeolus muestran las grandes cantidades de partículas de polvo del desierto del Sahara en el norte de África, que el viento traslada este verano a través océano Atlántico, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA). POLITICA SOCIEDAD ESA

Panamá enfrenta este fin de semana una combinación poco habitual de fenómenos atmosféricos que mantiene bajo vigilancia a las autoridades: la llegada de partículas de polvo del Sahara y un nuevo episodio de calor extremo que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se extenderá hasta el lunes veinte de julio.

Mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió sobre la incursión de polvo sahariano entre el 17 y el 20 de julio, el IMHPA amplió la alerta por temperaturas elevadas y sensación térmica extrema en gran parte del país, con valores que podrían oscilar entre 35 °C y 42 °C.

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Aunque ambos fenómenos tienen orígenes distintos, su coincidencia responde a las condiciones atmosféricas que predominan durante esta época del año y que favorecen un ambiente más seco estable y caluroso sobre el territorio panameño.

Un viaje de más de 8,000 kilómetros

El polvo del Sahara se origina en el desierto más grande del planeta, donde los fuertes vientos levantan millones de toneladas de partículas minerales que ascienden hasta varios kilómetros de altura.

Las partículas de polvo recorren más de 8,000 kilómetros desde el desierto del Sahara hasta el Caribe y Centroamérica, impulsadas por los vientos alisios durante la temporada de verano del hemisferio norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulsadas por los vientos alisios, esas partículas atraviesan el océano Atlántico durante varios días hasta alcanzar el Caribe Centroamérica y parte del continente americano.

Se trata de un fenómeno natural que ocurre todos los años entre finales de la primavera y el verano boreal, cuando la denominada Capa de Aire Sahariano (Saharan Air Layer) se fortalece sobre el norte de África.

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Las nubes de polvo contienen principalmente minerales como cuarzo, arcillas, óxidos de hierro y otros sedimentos extremadamente finos capaces de permanecer suspendidos en la atmósfera durante miles de kilómetros.

Aunque gran parte del polvo permanece en niveles altos de la atmósfera, una fracción desciende hacia la superficie, reduciendo la calidad del aire y disminuyendo la visibilidad.

Las autoridades recomiendan utilizar mascarilla si se presentan alergias o enfermedades respiratorias, además de evitar la exposición prolongada al aire libre durante los días de mayor concentración de polvo. Visuales IA.

¿Qué efectos produce?

El principal riesgo está relacionado con la salud respiratoria.

Las autoridades recomiendan que personas con asma, alergias, enfermedades pulmonares, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas limiten la exposición prolongada al aire libre durante los días de mayor concentración de partículas.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a la exposición al polvo del Sahara se encuentran la irritación de los ojos, la nariz y la garganta, la tos seca, la congestión nasal, la resequedad de las vías respiratorias y la dificultad para respirar, especialmente en personas con asma u otras enfermedades respiratorias preexistentes.

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Por ello, Sinaproc aconseja utilizar mascarilla cuando sea necesario, mantenerse hidratado, lavar ojos y nariz con agua limpia o solución salina, limpiar con frecuencia las superficies del hogar para evitar la acumulación de polvo y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El calor también aumenta

Al mismo tiempo, el IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por temperaturas elevadas para provincias como Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste Panamá Darién Colón y las comarcas Emberá y Guna Yala.

Según el organismo, las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C, pero la combinación de humedad elevada y otros factores atmosféricos hará que la sensación térmica alcance entre 35 °C y 42 °C, incrementando el riesgo de agotamiento por calor calambres e incluso golpes de calor.

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El IMHPA extendió hasta el 20 de julio el aviso por temperaturas elevadas y sensación térmica de entre 35 °C y 42 °C en gran parte del territorio panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto advirtió que durante varias horas del día podrían alcanzarse condiciones catalogadas como de “precaución extrema”, especialmente para quienes realizan actividades físicas intensas bajo el sol.

Aunque el polvo sahariano y el calor extremo no tienen una relación directa de causa y efecto, ambos suelen coincidir porque responden a patrones atmosféricos bastante similares.

La masa de aire proveniente del Sahara es muy seca y estable lo que reduce la formación de nubes.

Con menos nubosidad, una mayor cantidad de radiación solar alcanza la superficie durante el día, favoreciendo el aumento de las temperaturas.

Al mismo tiempo, la elevada humedad característica del clima tropical panameño impide que el cuerpo elimine calor de manera eficiente mediante la evaporación del sudor, razón por la cual la sensación térmica puede superar ampliamente la temperatura registrada por los termómetros.

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La combinación de altas temperaturas y elevada humedad incrementa el riesgo de agotamiento, calambres y golpes de calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas señalan además que el calentamiento global está aumentando la frecuencia e intensidad de las olas de calor en distintas regiones del planeta, mientras fenómenos naturales como El Niño modifican la circulación atmosférica y favorecen condiciones más cálidas y secas en buena parte del Pacífico centroamericano.

Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantener una adecuada hidratación, utilizar ropa ligera y de colores claros, proteger especialmente a niños y adultos mayores y permanecer atentos a los comunicados oficiales.

En el caso del polvo del Sahara, también aconsejan mantener puertas y ventanas cerradas cuando se observen altas concentraciones de partículas, utilizar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y acudir a un centro de salud en caso de dificultad para respirar o agravamiento de enfermedades pulmonares preexistentes.

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La combinación de aire cargado de partículas y temperaturas extremas convierte este fin de semana en uno de los periodos de mayor vigilancia meteorológica del año en Panamá, donde las autoridades insisten en que la prevención será clave para reducir los efectos de ambos fenómenos sobre la población.