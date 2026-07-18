Honduras formaliza su regreso al CIADI y será nuevamente Estado miembro del organismo de arbitraje del Banco Mundial

Honduras depositó en Washington D.C. el instrumento de ratificación que oficializa su regreso al CIADI, organismo de arbitraje de inversiones del Banco Mundial. (Foto: Cancilleria Honduras)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional confirmó que el Gobierno de Honduras concluyó el proceso de ratificación del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, instrumento mediante el cual el país volverá a integrarse oficialmente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial.

De acuerdo con la Cancillería, el Instrumento de Ratificación fue depositado este día en las oficinas del Banco Mundial, ubicadas en Washington D.C., como parte del procedimiento establecido para oficializar el regreso del país al mecanismo internacional de resolución de controversias en materia de inversiones.

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La entrega del documento estuvo a cargo del embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, quien representó al Estado hondureño durante el acto protocolario. La recepción fue confirmada ese mismo día por la secretaria general del CIADI, Martina Polasek, conforme a lo dispuesto en el Artículo 68(2) del convenio.

“La República de Honduras depositó, este día, en las oficinas del Banco Mundial en Washington D.C., el Instrumento de Ratificación del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI)”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial.

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Las autoridades precisaron que el convenio entrará en vigor para Honduras el próximo 16 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual el país recuperará formalmente su condición de Estado miembro del CIADI, luego de haber permanecido fuera del organismo durante varios años.

El embajador Roberto Flores Bermúdez entregó el documento de ratificación ante las autoridades del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. (Foto: Cancilleria Honduras)

Con esta reincorporación, Honduras volverá a formar parte del principal mecanismo internacional especializado en la solución de controversias entre inversionistas extranjeros y los Estados, un sistema administrado por el Grupo Banco Mundial que facilita procedimientos de arbitraje y conciliación en materia de inversiones internacionales.

El Gobierno hondureño considera que este paso fortalece la confianza jurídica del país frente a la comunidad internacional y amplía las herramientas disponibles para la resolución de diferencias relacionadas con proyectos de inversión, bajo las normas establecidas por el convenio internacional.

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La adhesión de Honduras al CIADI había sido anunciada inicialmente en marzo de este año, cuando la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, destacó públicamente la decisión del país de reincorporarse al organismo.

A través de sus redes sociales, la funcionaria calificó la medida como un avance importante para el fortalecimiento del clima de inversión.

“Honduras dio un paso crucial al firmar su adhesión a @ICSID, la principal institución mundial para la resolución de disputas internacionales de inversión”, expresó Cordeiro Guerra en aquella oportunidad.

La representante del Banco Mundial también destacó que un sistema basado en reglas claras y predecibles genera mayor confianza tanto para los Estados como para los inversionistas.

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Asimismo, señaló que cuando el Estado de derecho es sólido, predecible y aplicable, respaldado por un marco institucional confiable para ambas partes, aumentan las posibilidades de atraer inversión extranjera, generar empleo y promover el crecimiento económico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Honduras será nuevamente Estado miembro del CIADI a partir del 16 de agosto de 2026. (Foto: Archivo / Casa Presidencial)

El regreso de Honduras al CIADI ocurre en un contexto en el que el país busca fortalecer su imagen ante los mercados internacionales y promover condiciones favorables para la inversión, al tiempo que mantiene mecanismos reconocidos internacionalmente para la resolución de conflictos derivados de proyectos de inversión.

La decisión también representa un paso relevante dentro de la política exterior y económica del Gobierno, al reincorporarse a uno de los principales organismos internacionales especializados en arbitraje de inversiones, utilizado por decenas de países para dirimir controversias entre Estados e inversionistas extranjeros.

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Con la entrada en vigor del convenio el próximo 16 de agosto, Honduras volverá a participar plenamente en las actividades del CIADI y podrá acceder nuevamente a los procedimientos de arbitraje y conciliación previstos por este organismo del Banco Mundial.