El régimen de China amenazó con represalias por la nacionalización de British Steel en el Reino Unido

Un trabajador en la planta de British Steel en Scunthorpe, Lincolnshire, Gran Bretaña (Danny Lawson/Pool via REUTERS)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió este sábado que adoptará medidas para proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas ante la nacionalización de British Steel por parte del Reino Unido, decisión que Pekín calificó de “apoderamiento por la fuerza” y que, según el régimen chino, socava la confianza de los inversores del país asiático en el mercado británico.

La advertencia se produce dos días después de que el gobierno del primer ministro Keir Starmer formalizara la transferencia de la siderúrgica a manos públicas, con efecto inmediato, tras la aprobación real de la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero. La empresa era propiedad de la gigante siderúrgica privada china Jingye, que adquirió British Steel después de años de pérdidas acumuladas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores chino señaló en un comunicado, recogido por la agencia de noticias Reuters, que “el asunto ha suscitado una gran atención en China”. El texto advirtió que “la forma en que Reino Unido gestione este asunto afectará de forma directa a la confianza de los inversores chinos en el clima de inversión del país y determinará la percepción que tiene la opinión pública china sobre la credibilidad del Gobierno británico".

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Comercio chino fue más explícito al rechazar los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por Londres. Según informó Reuters, el funcionario afirmó que Jingye había inyectado “fondos sustanciales” en la siderúrgica y que su gestión permitió mantener la operación y preservar los puestos de trabajo. En ese marco, acusó al ejecutivo británico de ignorar “las importantes contribuciones de Jingye” a la economía del Reino Unido.

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La nacionalización de British Steel revierte una privatización que data de 1988 (Danny Lawson/Pool via REUTERS)

Pekín instó al gobierno de Starmer a cumplir con el Acuerdo de Protección de Inversiones China-Reino Unido y a tratar a las empresas chinas “de manera justa y equitativa”. El Ministerio de Relaciones Exteriores también reclamó que se busque una solución mutuamente aceptable que incluya acuerdos de indemnización, en línea con la posición expresada la semana pasada por la propia Jingye, que exigió compensación por las pérdidas derivadas de su inversión.

La nacionalización de British Steel revierte una privatización que data de 1988, durante el gobierno de Margaret Thatcher. El proceso se aceleró en abril de 2025, cuando el ejecutivo británico asumió el control operativo de la compañía ante el riesgo de que Jingye cerrara la planta de Scunthorpe, lo que habría puesto en peligro cerca de 3.000 empleos. La medida fue bienvenida por los sindicatos británicos, que destacaron que aportará mayor estabilidad a una industria que atravesó numerosas dificultades en los últimos años.

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El gobierno británico explicó que “años de exceso de capacidad mundial, competencia desleal y elevados costes operativos” dificultaron la competitividad del sector siderúrgico en el país. Tras no alcanzar un acuerdo con Jingye que fuera “beneficioso para el contribuyente”, según detalló Reuters, el ejecutivo optó por la nacionalización. La ley aprobada contempla el nombramiento de un tasador independiente para determinar si corresponde alguna indemnización a la empresa china.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Reino Unido para fortalecer la industria del acero: en marzo se fijó el objetivo de que hasta el 50% del acero utilizado en el país sea producido localmente, los contingentes de importación exentos de aranceles se redujeron en un 51% y se otorgó una ayuda de 500 millones de libras (585 millones de euros) a la multinacional india Tata Steel para la transformación ecológica de su planta de Port Talbot, en Gales.

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