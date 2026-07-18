Mundo

La fiscalía ucraniana difundió un video del atentado con bomba en Mónaco en el que resultó herido un magnate

El fiscal general ucraniano Ruslan Kravchenko dijo en Telegram que la grabación procede de una cámara de vigilancia instalada por los presuntos autores para comprobar que el ataque se ejecutara

Guardar
Google icon
El momento del atentado contra un millonario ucraniano en Mónaco

La difusión del video del atentado en Mónaco muestra a una persona con sombrero y bolso que deja un objeto en la entrada de un edificio antes de la explosión que hirió gravemente al empresario ucraniano Vadym Yermolaiev y a su familia. Las imágenes, entregadas el sábado a The Associated Press por la fiscalía ucraniana, forman parte de una investigación internacional cuyo motivo sigue sin aclararse.

La grabación muestra a una persona que deja un objeto en el acceso al edificio y luego se aleja. Al fondo aparecen un hombre, una mujer y un niño que suben una cuesta, se acercan a la entrada y, en ese momento, se oye la explosión y la imagen se vuelve borrosa.

PUBLICIDAD

El fiscal general ucraniano Ruslan Kravchenko dijo en Telegram que la grabación procede de una cámara de vigilancia instalada por los presuntos autores para comprobar que el ataque se ejecutara. También afirmó que las imágenes habían sido borradas y que especialistas del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) lograron restaurarlas.

La fiscalía de Mónaco no respondió de inmediato a las consultas de The Associated Press sobre el video ni sobre el estado de la investigación. El caso involucra a investigadores de Mónaco, Francia y Ucrania, además de Interpol, según esa agencia.

PUBLICIDAD

En esta captura de pantalla obtenida por Reuters el 3 de julio de 2026, se puede ver la Notificación Roja de Interpol emitida contra Anastasiia Berezovska, una mujer ucraniana de 39 años, sospechosa de la explosión que dejó tres heridos en Mónaco (Interpol/HANDOUT vía REUTERS)
En esta captura de pantalla obtenida por Reuters el 3 de julio de 2026, se puede ver la Notificación Roja de Interpol emitida contra Anastasiia Berezovska, una mujer ucraniana de 39 años, sospechosa de la explosión que dejó tres heridos en Mónaco (Interpol/HANDOUT vía REUTERS)

Anastasiia Berezovska fue identificada en una Notificación Roja de Interpol publicada en su sitio web para pedir su detención. Las autoridades monegascas la buscan por intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

La sospechosa tiene 39 años, nació en Ucrania, habla alemán y presenta un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. Al principio, la investigación la situó bajo la apariencia de un hombre corpulento con camiseta oscura de manga larga, pantalones cortos claros y sombrero negro.

Más tarde, un análisis más exhaustivo de las cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo orientaron la pesquisa hacia una mujer disfrazada de hombre, según declaró el fiscal adjunto de Mónaco Morgan Raymond. En una rueda de prensa, el director de seguridad pública de Mónaco Eric Arella mostró fotos del aviso de búsqueda con una mujer que sostenía lo que parecía un dispositivo electrónico con un cable.

Raymond afirmó que la bomba se activó a distancia con un control remoto y que sus restos se analizan en Francia. También sostuvo que la sofisticación del artefacto y la forma de actuar apuntan a que quien lo colocó no actuó solo.

La investigación trata de determinar si hubo cómplices o si la sospechosa actuó por encargo de otra persona. Dos hombres fueron detenidos dentro de la pesquisa, aunque después quedaron en libertad.

Los investigadores identificaron además un vehículo alquilado con matrícula alemana que la sospechosa usó en Mónaco. La ruta de escape fue seguida desde Francia hasta Italia y luego por varios países europeos hasta su país de residencia, mientras la última dirección conocida figuraba en Alemania.

Investigadores examinan la escena de una explosión ante un edificio residencial que dejó tres heridos graves el día anterior en Mónaco, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Philippe Magoni)
Investigadores examinan la escena de una explosión ante un edificio residencial que dejó tres heridos graves el día anterior en Mónaco, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Philippe Magoni)

Los abogados de Yermolaiev difundieron esta semana una carta en la que acusan a servicios de seguridad ucranianos de organizar la explosión y piden protección para la familia. En ese texto, facilitado a medios franceses, el empresario afirmó que la inteligencia militar ucraniana participó directamente en un intento de asesinato contra sus familiares.

Yermolaiev escribió que sigue hospitalizado, que su pareja Anna sufrió lesiones “irreversibles” y que su hijo de 13 años padeció quemaduras y fracturas.

La carta agradece al presidente Volodimir Zelensky su atención personal al caso y una ayuda no especificada. El mandatario no ha comentado si intervino de alguna forma.

Yermolaiev fue sancionado por el gobierno de Zelensky en 2023 por sus vínculos con Rusia, y renunció a la ciudadanía ucraniana hace casi una década.

La publicación del video, la identificación de una sospechosa y las acusaciones cruzadas han añadido piezas a una investigación que sigue abierta entre varias jurisdicciones. Hasta ahora, no hay una explicación pública sobre el motivo del atentado.

Temas Relacionados

Atentado MónacoVadym YermolaievInterpolUcraniaAnastasiia Berezovska

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Las llamas, que empezaron en un adosado próximo a un bosque, han dejado al menos tres heridos, entre ellos un bombero

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El Consejo de Cooperación condenó los recientes ataques iraníes dirigidos a instalaciones clave en varios países de la región, advirtiendo sobre el peligro para la estabilidad y la seguridad de la población civil

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

John Ratcliffe sostuvo que la agencia reordenó su estructura para incorporar antes inteligencia artificial, capacidades cibernéticas y sistemas emergentes. Los casos de éxito en Irán y Venezuela

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia

El Tribunal Superior de Aberdeen declaró culpable a Courtney Gartshore por la muerte de Dahlia-Rose, de tres meses; la pena se definirá el 14 de agosto

Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia

El gobierno de Irak firmó 48 acuerdos con empresas de Estados Unidos para reactivar su economía

La mayoría de los acuerdos están destinados al sector petrolero

El gobierno de Irak firmó 48 acuerdos con empresas de Estados Unidos para reactivar su economía
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Defensoría del Pueblo advierte que la mayor dificultad de la ley para proteger a menores del reclutamiento será su implementación

Defensoría del Pueblo advierte que la mayor dificultad de la ley para proteger a menores del reclutamiento será su implementación

Hombre subió a torre de la L1 del Cablebús y suspenden el servicio para rescatarlo

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 18 de julio: ganadores del último sorteo

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 18 de julio

Cómo se eligen los presidentes de Cámara y Senado en Colombia: esto dice la Ley

INFOBAE AMÉRICA

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos

“Le di su último beso en la frente”: Hallan en bolsas plásticas el cuerpo de una menor desaparecida en Honduras

El Salvador mantiene una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

ENTRETENIMIENTO

Cómo Christopher Nolan transformó su nombre en una marca capaz de impulsar el éxito de una película

Cómo Christopher Nolan transformó su nombre en una marca capaz de impulsar el éxito de una película

Tras Moana, Disney apuesta por otro live-action: ahora prepara una película sobre la princesa Tiana

Tom Holland reveló que Zendaya bromeó con “dejarlo” si rechazaba el papel en “La Odisea”

Mick Jagger definió a The Beatles como “increíblemente prolíficos” al hablar de su impacto en otros artistas

La historia de “Burning Love”, la canción que marcó el regreso de Elvis Presley al rock and roll