República Dominicana destina 30 millones de pesos para fortalecer la producción lechera con tecnología

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego lanzó el Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego con un presupuesto de RD 30 millones para modernizar la agricultura en República Dominicana. Isabel Infantes / Europa Press 19 MARZO 2022;GANADERÍA;GANADO;LECHE;PRODUCTOS BÁSICOS;ALIMENTACIÓN; 19/3/2022

30 millones de pesos dominicanos (503,965.80 dólares) serán destinados a impulsar la modernización del sector agrícola a través de la implementación de tecnologías que optimicen el uso del agua en la ganadería, especialmente en la producción de pastos para el ganado lechero, las autoridades gubernamentales señalaron que este esfuerzo se ha puesto en marcha con la convocatoria del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), bajo la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), junto con el Banco Agrícola y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche).

La iniciativa concreta consiste en la entrega de bonos no reembolsables que pueden cubrir hasta el 70 % del costo de los proyectos, dirigidos a pequeños productores ganaderos registrados en Conaleche, que apuesten por sistemas de riego moderno.

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Según la TNR, la convocatoria prioriza proyectos que abarquen hasta 100 tareas por productor, con el propósito de aumentar la productividad y reforzar la seguridad alimentaria nacional a través de una gestión eficiente de los recursos hídricos.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 29 de junio, periodo en el que los interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados y formalizar su participación para acceder a los incentivos económicos y técnicos previstos.

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La convocatoria del Fotesir otorga bonos no reembolsables que cubren hasta el 70 % del costo de proyectos de riego para pequeños productores ganaderos registrados en Conaleche. Carlos Castro / Europa Press 07 AGOSTO 2023;VACAS;ENFERMEDAD;GANADERÍA;LECHE;CARNE; 07/8/2023

La medida forma parte del programa Bagri-Riego, iniciativa conjunta de la TNR y el Banco Agrícola, orientada a la modernización de las prácticas agrícolas en el país. De acuerdo con los organizadores, las ediciones anteriores de las convocatorias y el programa Bagri-Riego permitieron reducir en más de 50 % los costos de instalación de sistemas de riego y disminuir los plazos de ejecución para los productores beneficiarios. Esta reducción significativa ha impactado de manera positiva tanto en la competitividad del sector como en el desarrollo de la infraestructura agrícola.

En concreto, el Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir) busca transformar la producción de pasto y forraje a nivel nacional, aumentando el rendimiento y asegurando la continuidad de las operaciones ganaderas. El apoyo económico ofrecido se distribuye en dos partes: el productor puede financiar el 30 % del proyecto mediante crédito facilitado por el Banco Agrícola, mientras que el 70 % restante se cubre con los bonos contemplados en la convocatoria, lo que reduce notablemente la barrera financiera para acceder a tecnologías de riego avanzadas.

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El plazo para solicitar beneficios del Fondo de Tecnificación del Sistema Nacional de Riego finaliza el 29 de junio, con requisitos establecidos para acceder a los incentivos económicos y técnicos. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Durante la apertura de la convocatoria, Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, recalcó la relevancia de los sistemas de riego para el desarrollo del sector, enfatizando la importancia de la eficiencia en el uso del agua no solo para aumentar la productividad sino también para contribuir al desarrollo sostenible y a la resiliencia del sector agropecuario frente a los retos climáticos y económicos. Por su parte, Luis Sánchez Falette, titular de Conaleche, calificó la medida como un paso fundamental para consolidar el crecimiento sostenible del sector lechero, dotando a los productores de mejores herramientas y respaldo institucional para incrementar la calidad y cantidad de la producción.

Eddy Montás, subadministrador del Banco, detalló que la entidad mantiene condiciones de financiamiento favorables, diseñadas específicamente para acompañar la tecnificación y modernización de las explotaciones productivas, apoyando la adopción de sistemas de riego de última generación y facilitando así la renovación de los modelos de producción a nivel nacional.

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El apoyo financiero para la tecnificación de riego combina un 30 % de crédito bancario y un 70 % en bonos, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas para productores de leche. (Foto cortesía)

En el marco de la iniciativa, tuvo lugar la firma de un acuerdo de colaboración entre la TNR y Conaleche, representados respectivamente por Claudio Caamaño Vélez y Luis Sánchez Falette, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los productores de leche a través de la implementación de tecnologías modernas de riego. El convenio establece una estrategia conjunta para incrementar la productividad del sector ganadero, reducir el impacto ambiental y ampliar las superficies destinadas al cultivo de pastos, con vistas a reforzar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el país.