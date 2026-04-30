Las bolsas europeas logran su mejor mes en más de un año impulsadas por resultados empresariales

Las bolsas europeas lograron su mejor mes en más de un año gracias a buenos resultados empresariales y la baja del precio del petróleo. (REUTERS/Staff)

Las bolsas europeas cerraron la jornada del jueves con ganancias generalizadas y registraron su mejor mes en más de un año, respaldadas por resultados empresariales superiores a las previsiones y por el abaratamiento del crudo ante señales de un posible desescalamiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 1,4%, hasta los 611,28 puntos, quebrando una racha de cuatro sesiones consecutivas en rojo. En términos mensuales, el indicador acumuló una revalorización del 4,8% en abril, su mejor desempeño mensual desde enero de 2025, aunque continúa por debajo de los niveles previos al estallido del conflicto.

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La Bolsa de Londres encabezó las ganancias entre los principales parqués del continente: el FTSE 100 subió un 1,62%, hasta los 10.378,82 puntos, impulsado por el repunte de las compañías de suministro de agua. Le siguió la Bolsa de Fráncfort, con el DAX sumando un 1,41%, mientras que Milán avanzó un 0,94%, el IBEX 35 español un 0,78% y París un 0,53%.

El Euro Stoxx 50 ganó un 1,12%. Los sectores de suministro de agua y farmacéutico lideraron las alzas en la eurozona, en tanto que el índice industrial anotó un alza del 1,7% y el sanitario, del 2,2%. El índice bancario de la zona euro recortó pérdidas iniciales para cerrar con un descenso marginal del 0,1%.

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Los bancos franceses BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole retrocedieron un 1,4%, un 3,6% y un 3,7%, respectivamente, tras comunicar resultados moderados. En el extremo opuesto, Rolls-Royce lideró las subidas individuales con un alza del 7,6% después de que la compañía británica de ingeniería ratificara sus previsiones de beneficios, lo que arrastró al alza al índice de defensa un 2,6%.

En el sector farmacéutico, AstraZeneca ganó un 1,9% y Novo Nordisk se disparó un 6,5%. Las perspectivas de beneficios del conjunto del STOXX 600 también mejoraron: según datos de LSEG I/B/E/S, se estima que las utilidades del primer trimestre crezcan un 6,9%, frente al 2,8% proyectado a comienzos de mes.

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El STOXX 600 rompió una racha de cuatro sesiones a la baja y se revalorizó un 4,8% durante abril, aunque sigue por debajo de los niveles previos al conflicto. (REUTERS/Susana Vera)

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés en el 2%, pero advirtió sobre el repunte de la inflación, lo que reforzó las apuestas del mercado a una subida de 25 puntos básicos en más de una ocasión durante el año, con una primera alza prevista para junio. El Banco de Inglaterra también dejó sin cambios su tasa, en el 3,75%.

El petróleo de referencia europeo, el Brent, llegó a marcar su precio máximo desde 2022, en USD 126 por barril, antes de abaratarse un 3,17% al cierre de los mercados europeos, hasta los USD 114,26. La volatilidad en los precios del crudo se intensificó después de que Axios informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiría una sesión informativa sobre planes para una posible acción militar contra Irán. El crudo intermedio de Texas bajó un 1,82%, hasta los USD 104,94, y el gas natural europeo en el mercado TTF cedió un 3,63%, con el megavatio hora a 45,998 euros.

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El euro avanzó un 0,45% frente al dólar, hasta los USD 1,1729. En el mercado de deuda soberana, la rentabilidad del bono alemán a 10 años bajó hasta el 3,034%, mientras que el español cedió hasta el 3,496%. El oro subió un 1,65%, hasta los USD 4.623,08 la onza, y la plata se revalorizó un 2,92%, hasta los USD 73,37.

En Asia, Seúl perdió un 1,38%, Hong Kong un 1,28% y Tokio un 1,06%, mientras que Shanghái ganó un 0,11% tras la publicación de datos de actividad de abril en China, donde el PMI manufacturero cayó levemente y el sector servicios entró en terreno contractivo. El bitcóin registró un alza del 1,18%, hasta los USD 76.547,12.

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Wall Street abrió al alza impulsado por los resultados de grandes tecnológicas como Amazon, Alphabet y Microsoft, la caída del petróleo y la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos en el rango del 3,5% al 3,75%. Al cierre europeo, el Dow Jones subía un 1,3%, el S&P 500 un 0,42% y el Nasdaq un 0,17%.

(Con información de EFE y Reuters)

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