Mundo

Las bolsas europeas logran su mejor mes en más de un año impulsadas por resultados empresariales

El mercado accionario del continente cerró la sesión con avances luego de una ola de balances por encima de las expectativas y la caída de los precios del petróleo, en un contexto de menor tensión geopolítica en Oriente Medio

Guardar
Las bolsas europeas lograron su mejor mes en más de un año gracias a buenos resultados empresariales y la baja del precio del petróleo. (REUTERS/Staff)
Las bolsas europeas lograron su mejor mes en más de un año gracias a buenos resultados empresariales y la baja del precio del petróleo. (REUTERS/Staff)

Las bolsas europeas cerraron la jornada del jueves con ganancias generalizadas y registraron su mejor mes en más de un año, respaldadas por resultados empresariales superiores a las previsiones y por el abaratamiento del crudo ante señales de un posible desescalamiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 1,4%, hasta los 611,28 puntos, quebrando una racha de cuatro sesiones consecutivas en rojo. En términos mensuales, el indicador acumuló una revalorización del 4,8% en abril, su mejor desempeño mensual desde enero de 2025, aunque continúa por debajo de los niveles previos al estallido del conflicto.

PUBLICIDAD

La Bolsa de Londres encabezó las ganancias entre los principales parqués del continente: el FTSE 100 subió un 1,62%, hasta los 10.378,82 puntos, impulsado por el repunte de las compañías de suministro de agua. Le siguió la Bolsa de Fráncfort, con el DAX sumando un 1,41%, mientras que Milán avanzó un 0,94%, el IBEX 35 español un 0,78% y París un 0,53%.

El Euro Stoxx 50 ganó un 1,12%. Los sectores de suministro de agua y farmacéutico lideraron las alzas en la eurozona, en tanto que el índice industrial anotó un alza del 1,7% y el sanitario, del 2,2%. El índice bancario de la zona euro recortó pérdidas iniciales para cerrar con un descenso marginal del 0,1%.

PUBLICIDAD

Los bancos franceses BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole retrocedieron un 1,4%, un 3,6% y un 3,7%, respectivamente, tras comunicar resultados moderados. En el extremo opuesto, Rolls-Royce lideró las subidas individuales con un alza del 7,6% después de que la compañía británica de ingeniería ratificara sus previsiones de beneficios, lo que arrastró al alza al índice de defensa un 2,6%.

En el sector farmacéutico, AstraZeneca ganó un 1,9% y Novo Nordisk se disparó un 6,5%. Las perspectivas de beneficios del conjunto del STOXX 600 también mejoraron: según datos de LSEG I/B/E/S, se estima que las utilidades del primer trimestre crezcan un 6,9%, frente al 2,8% proyectado a comienzos de mes.

El STOXX 600 rompió una racha de cuatro sesiones a la baja y se revalorizó un 4,8% durante abril, aunque sigue por debajo de los niveles previos al conflicto. (REUTERS/Susana Vera)
El STOXX 600 rompió una racha de cuatro sesiones a la baja y se revalorizó un 4,8% durante abril, aunque sigue por debajo de los niveles previos al conflicto. (REUTERS/Susana Vera)

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés en el 2%, pero advirtió sobre el repunte de la inflación, lo que reforzó las apuestas del mercado a una subida de 25 puntos básicos en más de una ocasión durante el año, con una primera alza prevista para junio. El Banco de Inglaterra también dejó sin cambios su tasa, en el 3,75%.

El petróleo de referencia europeo, el Brent, llegó a marcar su precio máximo desde 2022, en USD 126 por barril, antes de abaratarse un 3,17% al cierre de los mercados europeos, hasta los USD 114,26. La volatilidad en los precios del crudo se intensificó después de que Axios informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiría una sesión informativa sobre planes para una posible acción militar contra Irán. El crudo intermedio de Texas bajó un 1,82%, hasta los USD 104,94, y el gas natural europeo en el mercado TTF cedió un 3,63%, con el megavatio hora a 45,998 euros.

El euro avanzó un 0,45% frente al dólar, hasta los USD 1,1729. En el mercado de deuda soberana, la rentabilidad del bono alemán a 10 años bajó hasta el 3,034%, mientras que el español cedió hasta el 3,496%. El oro subió un 1,65%, hasta los USD 4.623,08 la onza, y la plata se revalorizó un 2,92%, hasta los USD 73,37.

En Asia, Seúl perdió un 1,38%, Hong Kong un 1,28% y Tokio un 1,06%, mientras que Shanghái ganó un 0,11% tras la publicación de datos de actividad de abril en China, donde el PMI manufacturero cayó levemente y el sector servicios entró en terreno contractivo. El bitcóin registró un alza del 1,18%, hasta los USD 76.547,12.

Wall Street abrió al alza impulsado por los resultados de grandes tecnológicas como Amazon, Alphabet y Microsoft, la caída del petróleo y la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos en el rango del 3,5% al 3,75%. Al cierre europeo, el Dow Jones subía un 1,3%, el S&P 500 un 0,42% y el Nasdaq un 0,17%.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Bolsas EuropeasBanco Central EuropeoResultados EmpresarialesPrecios EnergíaGuerra en Medio OrienteMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

Cámaras trampa registraron a más de 200 personas cerca de estos animales en el Parque Nacional Queen Elizabeth, junto a depredadores y aves, lo que amplía la lista de posibles transmisores de una de las fiebres hemorrágicas más peligrosas

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

Entre caballos blancos y gigantes armados: así son las figuras de tiza que reinan en las laderas inglesas

Las pendientes del sur de Inglaterra exhiben siluetas monumentales que han cautivado a creadores y viajeros durante siglos. Por qué las teorías sobre su origen y el legado cultural no dejan de fascinar al mundo

Entre caballos blancos y gigantes armados: así son las figuras de tiza que reinan en las laderas inglesas

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las fuerzas posicionadas en el norte manifiestan preocupación ante el aumento de drones FPV de Rusia mientras mantienen el uso de artillería para ayudar a la infantería y enfrentar los enfrentamientos recurrentes que se registran en la región de Lyptsi

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, buscan resaltar los éxitos del ejército estadounidense contra la República Islámica en los últimos dos meses ante el Comité del Senado que evalúa el presupuesto militar

Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Los 10 destinos turísticos que más viajeros reciben: Europa, Asia y América en el podio

Diversidad cultural, facilidad de acceso y experiencias auténticas marcan la pauta entre las naciones más populares, conformando una oferta global que permanece en constante transformación y evolución

Los 10 destinos turísticos que más viajeros reciben: Europa, Asia y América en el podio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

La Justicia le quita a una mujer la pensión que le pasaba su exmarido después de que un detective le pillara viviendo con otro hombre

American Society en México exige respuesta pronta al caso Rocha Moya

El pueblo medieval que hace frontera con Portugal: una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII clave para el Camino de Santiago

Senamhi: ocho regiones del Perú enfrentarán el feriado del 1 de mayo bajo alerta roja por fenómeno extremo

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos invierte 50 millones de lempiras en la nueva sala de emergencia de un hospital hondureño

Estados Unidos invierte 50 millones de lempiras en la nueva sala de emergencia de un hospital hondureño

Presidente de Panamá recibe carta de régimen chino en medio de retención de buques con bandera panameña

Honduras afina controles migratorios con apoyo de Colombia ante aumento del fraude documental en la región

Cinco puñaladas y un frasco de veneno: Femicida se quita la vida tras ser acorralado por la policía en Nicaragua

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

ENTRETENIMIENTO

Disney+ traerá de vuelta a Casper en una serie live-action con el respaldo de Steven Spielberg

Disney+ traerá de vuelta a Casper en una serie live-action con el respaldo de Steven Spielberg

La exnovia de Liam Payne compartió un video de sus últimas horas juntos en Argentina: “No sabía que sería la última vez”

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Una rasta y el autógrafo de Bob Marley fueron subastados en Reino Unido

La apariencia de Olivia Wilde desata preocupación en redes sociales: “¿Qué está pasando en Hollywood?"