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Una rasta y el autógrafo de Bob Marley fueron subastados en Reino Unido

Tras más de 40 años en manos de una admiradora local, dos piezas de la leyenda del reggae asomaron al selecto mundo del coleccionismo musical internacional

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La subasta en Reino Unido ofrece una rasta y un autógrafo auténticos de Bob Marley, piezas codiciadas en el coleccionismo musical internacional

La rasta original y el autógrafo de Bob Marley serán subastados en el Reino Unido el 9 de abril, en un evento que reúne piezas preservadas durante más de cuarenta años por una admiradora británica y que, según JC Auctions, podría alcanzar las 25.000 libras esterlinas (alrededor de USD 34.000) debido a su autenticidad, procedencia y el contexto histórico que rodea tanto al mechón como al autógrafo del ícono del reggae.

La historia detrás de la memorabilia de Marley

El mechón de Marley, de 3,8 centímetros, fue obtenido en 1978 por una fan identificada como Andrea, durante la grabación de una actuación en Top of the Pops. De acuerdo con el testimonio recogido por Indie Hoy, Andrea subió al escenario tras la presentación y tuvo un breve intercambio con el músico. “En aquella época, en Top of the Pops se permitía subir al escenario con las bandas. Después de que Bob Marley terminara de cantar, una amiga y yo subimos a la plataforma donde actuaba. Se reía entre dientes y le pregunté si podía arrancarle un mechón de pelo. Él no paraba de asentir y reírse, y parecía divertido, así que le arranqué un mechón de su rasta. Y, por supuesto, también me dio su autógrafo”, relató.

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bob marley
El mechón original de Bob Marley y su autógrafo estuvieron resguardados durante más de cuarenta años por una admiradora británica llamada Andrea (Photo by Richard E. Aaron/Redferns)

La autenticidad de la rasta ha sido certificada por JC Auctions, que incluyó un informe sobre la procedencia y conservación del objeto. El autógrafo, dedicado especialmente a Andrea, se presenta en papel promocional original del programa, incrementando el atractivo del lote para los coleccionistas de música y memorabilia.

El valor simbólico y económico del lote

La memorabilia relacionada con Marley es especialmente escasa, dado que existen muy pocos objetos personales autenticados del artista en el mercado internacional. La reputación de Marley como figura central del reggae y su impacto cultural global han elevado la demanda de artículos genuinos vinculados a su historia personal. Según JC Auctions, la autenticidad y el contexto en que fueron obtenidos estos objetos son determinantes para alcanzar las estimaciones de venta, que podrían superar las 25.000 libras esterlinas en función del interés global.

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Bob Marley
El lote incluye el mechón, el autógrafo y un folleto original de Top of the Pops firmado tras una actuación en 1978 del mito reggae (Grosby)

El lote incluye tres elementos: el mechón original de Marley, el autógrafo personalizado y el folleto de Top of the Pops. La combinación de artículos, junto con la historia detallada de su adquisición, constituye un conjunto de alto valor simbólico y económico. Expertos en coleccionismo sostienen que la procedencia directa y el testimonio de la fan aumentan la legitimidad y el atractivo frente a otras piezas de memorabilia que circulan con menor documentación.

Coleccionismo musical y la vigencia de Marley

Durante más de 40 años, estos objetos permanecieron resguardados en el álbum personal de Andrea, lejos del mercado público. Su decisión de ponerlos a la venta responde, de acuerdo a su testimonio, al deseo de que otros admiradores de Marley puedan apreciar la importancia de estos recuerdos. El fenómeno no es aislado: la memorabilia de músicos influyentes suele alcanzar cifras destacadas en subastas internacionales, especialmente cuando la procedencia está bien documentada.

Bob Marley
Memorabilia auténtica de Bob Marley es extremadamente escasa y valiosa debido a su impacto cultural global y su limitada presencia en el mercado (Grosby)

La fascinación por los objetos personales de leyendas musicales como Marley persiste entre las nuevas generaciones de coleccionistas. Según JC Auctions, el interés por la subasta se ha reflejado en consultas provenientes de Europa, América y el Caribe, lo que anticipa una competencia significativa el día de la puja.

El mercado internacional y la autenticidad

El mechón de Marley subastado en el Reino Unido es el primero en veinte años que se ofrece con documentación de procedencia directa y testimonio de la persona que lo obtuvo. La casa JC Auctions destacó que la autenticidad ha sido validada mediante análisis y peritaje, siguiendo los estándares internacionales para memorabilia de alto valor.

Día de Bob Marley – Bob Marley – The Wailers – Perú - noticias – 5 febrero
La subasta marca un hito al ofrecer por primera vez en veinte años una memorabilia de Marley con documentación directa y análisis pericial internacional (Facebook)

La subasta del 9 de abril sirvió de test para el mercado de objetos musicales raros, donde la combinación de historia, autenticidad y contexto puede marcar diferencias sustanciales en la valoración final. Para muchos seguidores de Marley y del reggae, la oportunidad de poseer una pieza tan personal del artista representa mucho más que una inversión: es un vínculo directo con la historia de la música contemporánea.

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