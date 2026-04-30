Diputados en el exterior: los salvadoreños fuera del país pueden impactar en El Salvador, según experto

Salvadoreños residentes en Estados Unidos hacen fila para votar en el consulado salvadoreño en Los Ángeles durante las Elecciones 2027, con presencia de medios de comunicación documentando el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente reforma promovida en la Asamblea Legislativa de El Salvador abre la puerta para que los salvadoreños que residen fuera del país cuenten con representación propia en el Congreso.

La medida, que modifica el artículo 79 de la Constitución y crea una nueva circunscripción electoral, busca garantizar que quienes viven en el extranjero tengan la posibilidad de elegir y ser elegidos como diputados, respondiendo a un reclamo histórico de la diáspora.

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Según explicó Gabriel Trillos, consultor en comunicación estratégica, este paso representa un cambio sustancial en la forma en que el país reconoce la voz política de los migrantes, cuya presencia en el padrón electoral ya supera los 944,000 inscritos y podría alcanzar el millón en el corto plazo.

De acuerdo con Trillos, la inclusión de una circunscripción especial para el exterior puede generar efectos positivos de gran alcance para la democracia y la economía salvadoreña. El especialista considera que la diáspora, al contar con representantes directos en la Asamblea Legislativa, tendrá la capacidad de promover iniciativas legales orientadas a facilitar la inversión, la integración tecnológica y la protección social tanto para los salvadoreños fuera del país como para sus familias en el territorio nacional.

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“El peso de la diáspora no solo es económico; ahora deberán materializar su representación con propuestas legislativas de inversión, sociales y de innovación tecnológica”, afirmó Trillos durante una entrevista radial.

La inclusión de la circunscripción exterior permitirá a los migrantes promover iniciativas para inversión, integración tecnológica y protección social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los posibles beneficios, mencionó la eventual llegada de proyectos y normativas inspiradas en experiencias internacionales, además de una mayor vinculación con sectores productivos y académicos en el extranjero.

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El experto destacó que la comunidad salvadoreña en el exterior cuenta con perfiles de alto nivel en distintas áreas. Actualmente se cuenta con salvadoreños que han descataco como empresarios exitosos, profesionales en organismos internacionales, ingenieras que trabajan en la NASA y académicos en universidades de prestigio como Harvard y Oxford.

“Hay salvadoreños que han hecho cosas muy grandes, como María Ríos, la CEO Nation Waste USA, que lidera proyectos de tratamiento de basura, también quienes llevan adelante empresas u organizaciones en Estados Unidos y Europa”, subrayó Trillos. Esta diversidad, a su juicio, podría traducirse en una representación plural y enriquecedora para el Congreso salvadoreño. Además, resaltó que la circunscripción quince, destinada a la diáspora, será la más grande en términos geográficos, con presencia en Estados Unidos, Europa, Australia y otras regiones. “La diáspora no solo es Estados Unidos; hay comunidades en Italia, España, Bélgica, Australia y muchos otros países”, puntualizó el analista.

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La diáspora salvadoreña ya supera los 944,000 inscritos en el padrón electoral y podría llegar al millón próximamente. (Foto cortesía Migración y Extranjería de El Salvador)

La reforma plantea desafíos para la organización de los partidos políticos y para los propios migrantes, quienes deberán definir cómo proponer y respaldar candidaturas. Trillos señaló que, según la nueva normativa, solo los salvadoreños con dirección en el extranjero registrada en su Documento único de Identidad (DUI) podrán votar en la circunscripción especial.

Esto implica que los partidos tendrán que adaptar sus estructuras para inscribir planillas de candidatos fuera del país y que la diáspora organizará procesos internos para seleccionar sus representantes. Podría haber “nuevos personajes y diversidad de intereses en las planillas de candidatos de la diáspora”, dijo el experto, quien también advirtió que la conformación de la circunscripción exterior podría requerir ajustes en la distribución de escaños y en el cálculo del peso electoral de los departamentos tradicionales.

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En la discusión, Trillos subrayó que la medida no busca aumentar el número total de diputados, sino redistribuirlos para reflejar el peso de la nueva circunscripción.

Esto podría llevar a que departamentos grandes como San Salvador y La Libertad vean reducida su representación en beneficio de la diáspora, que recibiría aproximadamente ocho escaños, según sus estimaciones.

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El especialista concluyó que esta apertura representa una oportunidad para que los salvadoreños en el exterior aporten ideas, proyectos y conexiones internacionales al desarrollo del país, más allá de las remesas, que hasta ahora han sido el principal vínculo económico de la diáspora con El Salvador.