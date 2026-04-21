El TSE inicia campaña de información y consulta para votación de salvadoreños en Estados Unidos

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador realiza una gira informativa en Estados Unidos para fortalecer la participación de la diáspora en las elecciones 2027./ (TSE)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha intensificado su acercamiento con la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, en el marco de las próximas elecciones generales que se celebrarán el 28 de febrero de 2027. Como parte de este esfuerzo, personal del TSE ha iniciado una gira informativa y de consulta por varias ciudades estadounidenses, entre ellas Los ángeles, San Francisco, Silver Spring, Woodbridge, Fresno y San Bernardino, con el objetivo de escuchar a la comunidad, resolver dudas sobre el proceso electoral y fortalecer los mecanismos para el voto en el exterior.

Durante el mes de abril de 2026, el TSE programó encuentros en consulados y centros comunitarios de estas ciudades, buscando un diálogo directo con los salvadoreños residentes. La agenda incluye sesiones que iniciaron el 20 de abril y continúan hoy y mañana en Los ángeles y Silver Spring, el 23 y 24 de abril en San Francisco y Woodbridge, el 25 y 26 de abril en Fresno y el 27 y 28 de abril en San Bernardino.

Estas actividades forman parte de una estrategia institucional para garantizar la inclusión y la participación efectiva de la diáspora en los comicios de 2027, en los que se elegirán presidente, diputados y concejos municipales.

El peso demográfico y político de la comunidad salvadoreña en el exterior es considerable. Según datos recientes, alrededor de 2,9 millones de personas de origen salvadoreño residen en Estados Unidos, lo que convierte a este grupo en la cuarta población hispana más numerosa de ese país, solo por detrás de mexicanos, puertorriqueños y cubanos. De ese total, cerca de 1,4 millones son inmigrantes nacidos en El Salvador, mientras que el resto corresponde a descendientes directos.

Los salvadoreños en el exterior podrán votar de manera remota por internet y de forma presencial en los consulados de El Salvador./(TSE)

Este núcleo migrante se ha constituido en un actor clave, tanto por su influencia en las remesas como por su incidencia en la vida política nacional. Además, más de un millón de salvadoreños con residencia fuera del país cuentan con su Documento único de Identidad (DUI) actualizado, lo que les permite participar en la votación remota por internet habilitada para el proceso de 2027.

El calendario electoral para los salvadoreños en el exterior ya está definido. La votación remota por internet se habilitará del 30 de enero al 28 de febrero de 2027, permitiendo a quienes tienen registrada su dirección en el extranjero emitir su voto de manera anticipada y segura desde cualquier país. Además, el mismo 28 de febrero, los salvadoreños con DUI que indica residencia en El Salvador podrán ejercer el sufragio de forma presencial en los centros de votación electrónica que serán instalados en diferentes ciudades del exterior.

El proceso está respaldado por una plataforma digital que, según el TSE, cumple con altos estándares de ciberseguridad y garantiza el carácter secreto, directo y libre del voto.

La gira del TSE no solo busca informar, sino también captar inquietudes y propuestas de la diáspora, un sector que históricamente ha demandado mayor inclusión en los procesos democráticos del país. Entre los temas recurrentes en las reuniones destacan la actualización de datos en el DUI, el acceso a la información sobre candidatos y partidos, y la confianza en la transparencia de los sistemas de votación electrónica y remota.

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos, con 2,9 millones de integrantes, representa la cuarta población hispana más numerosa del país./TSE

El TSE ha reiterado la importancia de actualizar los datos personales antes del 29 de noviembre de 2026, fecha límite para que los salvadoreños en el exterior puedan ejercer plenamente su derecho en las próximas elecciones.

La participación de la diáspora salvadoreña en los procesos electorales ha mostrado un crecimiento sostenido, reflejo de su interés en incidir en las decisiones políticas de El Salvador. El reto para las autoridades es asegurar que el voto exterior se desarrolle con garantías plenas de acceso, seguridad y transparencia, y que la voz de los millones de salvadoreños fuera de las fronteras nacionales se sume a la construcción democrática del país.