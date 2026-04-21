La migración irregular cayó drásticamente en Centroamérica durante 2025

Un oficial de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) patrulla la frontera mientras las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua ondean de fondo, simbolizando el descenso en la migración regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un giro inesperado marcó la migración centroamericana hacia Estados Unidos en 2025, cuando el número de personas interceptadas en la frontera suroeste de ese país se redujo de forma dramática, destaca una nota de la agencia EFE.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) citada por EFE, la cifra cayó de 1.65 millones en 2024 a menos de 180,000 el año siguiente, lo que representó un descenso del 89 %.

La OIM atribuyó esta caída al endurecimiento sin precedentes de la política migratoria estadounidense, que endureció los controles tanto en sus fronteras como en el interior del país.

Como resultado, los flujos irregulares a través de Honduras también disminuyeron en casi un 90 %, mientras que los pasos por la selva del Darién, en Panamá, se redujeron en un 98 %.

Menores no acompañados en el centro de migrantes de Lampedusa. (UNICEF/MARTA ANTONIOLI)

Descenso generalizado en las rutas tradicionales

De acuerdo a la nota, durante 2025, los tránsitos irregulares por el Darién alcanzaron solo 3,091 personas. En el caso de Honduras, poco más de 39,000 migrantes atravesaron el país de manera irregular.

Esta tendencia se reflejó también en México, donde la tramitación de migrantes indocumentados experimentó una reducción del 87 %.

La pregunta clave sobre el flujo migratorio en Centroamérica durante 2025 se responde con una drástica caída de los tránsitos irregulares, impulsada por políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos.

Migrantes centroamericanos viajan a bordo del tren denominado "La Bestia", hoy en la comunidad de Jesús Nazareno, perteneciente al municipio de Ciudad Serdán Estado de Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

Esta situación provocó una disminución de casi todos los indicadores tradicionales de paso hacia el norte.

Cambios de dirección y nuevas rutas marítimas

Al tiempo que los flujos hacia el norte caían, la OIM identificó un fenómeno inédito: más de 22,500 personas partieron desde Panamá hacia Colombia, en su mayoría nacionales de Venezuela, invirtiendo la dirección habitual de la migración en la región.

Esta transformación condujo al surgimiento de rutas marítimas alternativas. Los migrantes empezaron a optar por travesías a través del territorio de Guna Yala, en Panamá, y nuevos puntos de tránsito como Necoclí, en la costa caribeña colombiana, según constató la OIM.

El descenso del flujo migratorio trajo una reducción del 73 % en las muertes y desapariciones de migrantes, registrándose 323 casos en 2025.

La OIM advirtió, sin embargo, sobre los peligros persistentes debido al accionar de traficantes, redes criminales y el uso de transportes inseguros.

La organización puntualizó que, aunque las cifras de tránsito irregular y muertes bajaron, los migrantes que optan por rutas alternativas continúan enfrentando amenazas constantes vinculadas a la criminalidad y a la precariedad de los trayectos marítimos y terrestres menos transitados.

La migración procedente de Centroamérica y México hacia Estados Unidos en 2026 ha descendido a niveles no registrados en más de una década, con transformaciones sustanciales tanto en los perfiles de quienes intentan cruzar la frontera como en las vías que emplean. EFE/Esteban Biba

Los últimos datos de migrantes

La migración procedente de Centroamérica y México hacia Estados Unidos en 2026 ha descendido a niveles no registrados en más de una década, con transformaciones sustanciales tanto en los perfiles de quienes intentan cruzar la frontera como en las vías que emplean.

Este fenómeno responde a la aplicación de políticas migratorias más estrictas por parte de Washington y a novedosos obstáculos en los países de tránsito, lo que ha forzado a los migrantes a buscar alternativas más riesgosas y costosas, consolidando una tendencia que redefine el impacto regional del flujo humano, según un informe publicado por centroamerica360.com.

Durante el primer semestre del año fiscal 2026, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 42,757 personas, mientras que en los puertos de entrada oficiales otros 20,975 migrantes fueron interceptados, afirma el medio centroamerica360.com.

Estas cifras suponen una notoria reducción respecto a periodos previos y coinciden con una caída marcada en países de tránsito: en Honduras, por ejemplo, solo 2.154 migrantes extranjeros cruzaron de forma irregular en el mismo periodo, en contraste con los 11.381 registrados en 2025, lo que implica una disminución del 81%, según datos de Infobae.