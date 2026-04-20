República Dominicana

El gobierno de República Dominicana aclara no haber suscrito declaración en cumbre de Barcelona sobre la democracia

La delegación participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia solo como invitada y se limitó a exponer las preocupaciones sobre el impacto global de la desinformación digital, según reportó el ministro Antoliano Peralta

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El ministro Antoliano Peralta afirmó que la presencia dominicana en Barcelona tuvo como único propósito abordar desafíos informativos, desmarcándose así de resoluciones o compromisos impulsados por los líderes asistentes (Foto archivo/ cortesía Presidencia de la República)
El ministro Antoliano Peralta afirmó que la presencia dominicana en Barcelona tuvo como único propósito abordar desafíos informativos, desmarcándose así de resoluciones o compromisos impulsados por los líderes asistentes (Foto archivo/ cortesía Presidencia de la República)

El Gobierno de la República Dominicana declaró que no firmó ninguna declaración conjunta durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada este sábado en Barcelona y liderada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. A pesar de la presencia oficial dominicana, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, precisó que su país asistió únicamente en calidad de invitado para exponer los desafíos ligados a la desinformación digital, un fenómeno que repercute tanto a nivel nacional como internacional.

Peralta detalló en un comunicado breve, que difundió en sus redes sociales, que la invitación a la cumbre se cursó para “un encuentro internacional de apoyo a la democracia” y no para avalar resoluciones.

Durante la reunión, en la que participaron mandatarios de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, se planteó avanzar hacia una reforma integral de la ONU, buscándose mayor representatividad y capacidad de respuesta ante amenazas autoritarias y conflictos armados.

La delegación dominicana diferenció su posición del resto, puntualizando públicamente: “no suscribimos declaración alguna ni nos fue solicitado”. Peralta recalcó que la intervención dominicana versó sobre la lucha frente a la desinformación digital, fenómeno que consideró una “perturbadora realidad” y un desafío ineludible para la nación y el entorno global.

La postura del país en la reunión internacional evidenció distancia de agendas políticas, enfocando su intervención en la necesidad de enfrentar la manipulación digital y precisando los motivos de su asistencia ante el resto de delegaciones.
La postura del país en la reunión internacional evidenció distancia de agendas políticas, enfocando su intervención en la necesidad de enfrentar la manipulación digital y precisando los motivos de su asistencia ante el resto de delegaciones.

En cuanto al enfoque de la Cumbre, el funcionario dominicano anticipó desde su llegada a Barcelona que el evento no tenía como objetivo ser “un encuentro contra Donald Trump”. Indicó que, de haberse orientado en ese sentido, la República Dominicana habría declinado participar.

Esta claridad resulta relevante tras el pronunciamiento enfático de líderes como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en la reunión declaró: “no queremos más emperadores” y añadió: “Me molesta el regreso de los emperadores que se creen los dueños del mundo”. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya gestión ha mantenido diferencias con la administración de Trump, también precisó ante EFE que la cita era “una alternativa en el mundo” y “no es contra” el presidente estadounidense.

Asistencia previa de República Dominicana a la Cumbre Escudo de las Américas

La controversia diplomática surge después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, atendiera la Cumbre Escudo de las Américas convocada el 7 de marzo en Miami por Trump. Ese evento reunió a líderes de gobiernos de perfil conservador de la región, incluidos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; Ecuador, Daniel Noboa, y El Salvador, Nayib Bukele.

También participaron el presidente de Guyana, Irfaan Ali; el de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. José Antonio Kast, presidente electo de Chile, asistió previo a la asunción de su mandato.

Las recientes participaciones internacionales del gobierno dominicano revelan una estrategia diferenciada. La lucha contra las noticias falsas se posiciona como prioridad, mientras se esquivan alineamientos automáticos y surgen nuevas divisiones en la región (Foto cortesía de la transmisión de la bienvenida del evento)
Las recientes participaciones internacionales del gobierno dominicano revelan una estrategia diferenciada. La lucha contra las noticias falsas se posiciona como prioridad, mientras se esquivan alineamientos automáticos y surgen nuevas divisiones en la región (Foto cortesía de la transmisión de la bienvenida del evento)

En ese marco, Estados Unidos impulsó una coalición militar enfocada en combatir los carteles criminales regionales. No obstante, EFE señala que México no figura entre los países integrantes de esa alianza, pese a su peso en la región y en la lucha contra el narcotráfico. Destacó la ausencia de líderes progresistas de las principales economías latinoamericanas, como Lula da Silva, el presidente de México y Gustavo Petro, de Colombia, este último históricamente asociado como aliado estadounidense en ese ámbito.

La República Dominicana, representada por su cancillería y por el ministro Peralta, ha reiterado que sus intervenciones internacionales actuales priorizan el enfrentamiento a las campañas de desinformación digital, señalando ese fenómeno como un desafío central para la defensa democrática. Así, el país se muestra con autonomía frente a los principales bloques políticos del continente y enfatiza su voluntad de cooperación selectiva en foros internacionales diversos.

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