Delegación salvadoreña de arco brilla con triple medalla en el Grand Prix

Roberto Hernández y Paola Corado conquistan el oro en equipo mixto tras vencer a Colombia en el Grand Prix de las Américas. (Foto cortesía INDES)

La delegación de El Salvador logró resultados sobresalientes este domingo en el Grand Prix de las Américas al conquistar medallas de oro, plata y bronce en tiro con arco. Este torneo, que integra el circuito oficial de World Archery Americas y otorga plazas directas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en esta oportunidad reunió a más de 100 arqueros de 26 países en Ciudad Merliot, consolidando su peso internacional.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la obtención de la presea dorada en equipo mixto por parte de Roberto Hernández y Paola Corado, quienes se impusieron por 155-152 a la dupla colombiana formada por Michelle Cardona y Pablo Gómez. Según informó el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), la victoria tuvo lugar en el Polígono de Tiro con Arco del Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, sede central del campeonato.

La delegación de El Salvador obtiene medallas de oro, plata y bronce en el Grand Prix de las Américas de tiro con arco. (Foto cortesía INDES)

El Grand Prix de las Américas es una competencia clave dentro de la agenda anual del tiro con arco continental. Forma parte del calendario de World Archery Americas y no solo define el acceso a futuros eventos internacionales, sino que también asigna puntos fundamentales para el ranking mundial. En la edición actual, además de la representación salvadoreña, participaron deportistas provenientes de naciones como República Dominicana, Chile y Colombia.

La atleta Paola Corado sumó a su oro una medalla de plata al ser superada por la chilena Aurora Olea, quien se llevó la final de arco compuesto femenino con un marcador de 140-136. En la misma modalidad, Sofía Paiz, miembro del Programa Esfuerzo y Gloria, consiguió el bronce tras vencer 145-138 a la dominicana Ysmarlin Ramos. De acuerdo con la información brindada por el INDES, Paiz cuenta con una trayectoria reconocida, habiendo sido nombrada deportista femenina del año 2025.

El torneo Grand Prix de las Américas en Ciudad Merliot reúne a más de 100 arqueros de 26 países y clasifica para Santo Domingo 2026. (Foto cortesía INDES)

De manera paralela, Hernández amplió su cosecha personal al asegurar la medalla de bronce individual luego de ganar 148-143 ante el puertorriqueño Jean Pizarro. Hernández, beneficiario del estímulo al mérito deportivo otorgado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), suma así dos medallas en el Grand Prix: oro en equipo mixto junto a Corado y bronce individual.

Hernández es una figura central del deporte nacional, con veinte años de trayectoria, pasó de voluntario en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2002 a consolidarse como el principal referente del tiro con arco compuesto en El Salvador. Su próximo desafío será sumar su cuarta participación consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo en 2026, donde acude como campeón defensor de la prueba individual masculina.

El equipo salvadoreño de tiro con arco clasifica cinco plazas para los Juegos de Santo Domingo 2026 y sigue buscando cupos en recurvo y compuesto. (Foto cortesía INDES)

Actualmente, la delegación salvadoreña en el Grand Prix está integrada por 16 atletas. Las autoridades deportivas puntualizaron que el equipo de El Salvador (Team ESA) cuenta ya con cinco plazas clasificadas para Santo Domingo 2026 y continúa la búsqueda de completar sus cupos en las modalidades de arco recurvo y compuesto.