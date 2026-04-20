Nicaragua

El régimen de Nicaragua enfrenta aislamiento internacional creciente

La exclusión en encuentros multilaterales, la imposición de nuevas sanciones y la falta de respaldo diplomático confirman una pérdida de interlocución y apoyos para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Guardar
Imagen 7QRROLSIARFKDOOSHPWCSCSWB4

En la última semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha quedado excluido de foros clave impulsados por Estados Unidos, sanciones y reuniones multilaterales entre líderes de izquierda en Europa y América Latina. Esta secuencia de eventos representa la “cristalización de ocho años de deterioro sistemático” en las relaciones exteriores del régimen, incluyendo los ámbitos político, económico y militar, señala el sitio regional Centroamérica 360.

El episodio más reciente ocurrió durante la IV Reunión “En Defensa de la Democracia”, realizada en Barcelona entre el 17 y el 19 de abril. Promovido por el presidente español Pedro Sánchez y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el encuentro convocó a líderes de izquierda y centroizquierda de América Latina y Europa, como Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y António Costa.

Nicaragua fue excluida de la lista de invitados y su situación no figuró en los discursos oficiales. Cuba sí estuvo presente en la agenda, en especial por el embargo estadounidense, pero Nicaragua permaneció fuera del debate político, a diferencia de ediciones anteriores en las que, al menos, recibía alguna mención o presencia formal, destacó Centroamérica 360.

Cumbre progresista Barcelona
(De izquierda a derecha, primera fila) La vicepresidenta de Ghana, Naana Jane Opoku-Agyemang, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el primer ministro de Albania, Edi Rama, el vicepresidente de Botsuana, Ndaba Gaolathe, y el expresidente de Chile, Gabriel Boric, posan para una foto de grupo en una "Reunión en Defensa de la Democracia", realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Exclusión de Nicaragua en foros internacionales

El distanciamiento se hizo evidente también en el ámbito militar. Los ejercicios CENTAM Guardian 2026, organizados por el Comando Sur de Estados Unidos y desarrollados en El Salvador, reunieron a “más de mil 200 efectivos” de Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos, donde tampoco participaron militares nicaragüenses. La ausencia del Ejército de Nicaragua constituye un cambio notable: durante décadas, esta cooperación servía como mecanismo de acercamiento incluso en escenarios tensionados.

La actual exclusión responde a la desconfianza de los países vecinos y al alineamiento del régimen nicaragüense con Rusia e Irán, lo que ha afectado las condiciones mínimas para el intercambio de información sensible y la interoperabilidad militar, indica la nota del medio.

Restricción militar y nuevas sanciones

Las consecuencias del aislamiento se evidencian en el plano económico. Estados Unidos amplió recientemente su régimen de sanciones, dirigiéndose por primera vez a dos hijos de la pareja gobernante —Maurice Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo— y a una red de empresas relacionadas con la industria minera. Las autoridades estadounidenses catalogan estas estructuras como “canales para el lavado de oro” y obtención de ingresos opacos por parte del régimen. Las sanciones también afectaron al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, a quien fuentes diplomáticas citadas por el medio describen como un “operador clave” en el sistema de control interno del gobierno.

En reacción a estas sanciones, China, Rusia y Cuba optaron por no emitir mensajes públicos de respaldo, rompiendo con la costumbre de años anteriores, cuando criticaban rápidamente las sanciones estadounidenses. Centroamérica 360 interpreta esta postura como una decisión de cautela diplomática, ya que apoyar a Managua abiertamente supondría mayores costos en el contexto actual de tensiones internacionales.

Fotografía de archivo fechada el 23 de abril de 2018 que muestra banderas de Nicaragua sostenidas por personas durante una manifestación en contra del régimen de Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua).
Fotografía de archivo fechada el 23 de abril de 2018 que muestra banderas de Nicaragua sostenidas por personas durante una manifestación en contra del régimen de Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua).

Reacciones y consecuencias en la región

En los ámbitos militar, diplomático y político, Managua está experimentando una pérdida continua de interlocución —es decir, se le cierran canales formales e informales para influir y negociar— debido a su exclusión de ejercicios regionales, que limita su capacidad de cooperación en seguridad, y a las sanciones internacionales, que afectan directamente a la estructura económica y familiar sobre la cual se sostiene el régimen Ortega-Murillo. La ausencia del gobierno en foros como la cumbre de Barcelona disminuye aún más su margen de influencia internacional.

El sitio Centroamérica 360 precisa que en América Latina la dictadura de Nicaragua ya no cuenta con aliados dispuestos a defenderla públicamente. Por el contrario, la oposición nicaragüense y organizaciones de la sociedad civil lograron participación en los espacios paralelos de la cumbre española, donde expusieron la “crisis de derechos humanos iniciada en 2018” y el cierre progresivo del espacio democrático. Así, mientras el poder oficial nicaragüense queda excluido de foros clave, quienes lo critican ganan visibilidad y respaldo.

Estos tres eventos recientes —la exclusión militar, el endurecimiento de sanciones y la falta de respaldo diplomático— revelan de manera concreta “pérdida de interlocución y erosión de redes de apoyo” para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, a la vista de la región y la comunidad internacional, enfrenta un aislamiento creciente motivado por la desconfianza y el deterioro de sus vínculos externos.

Temas Relacionados

Régimen Ortega-MurilloNicaraguaSanciones InternacionalesRelaciones Diplomáticas

Últimas Noticias

FMI proyecta crecimiento de 3.7 % para la República Dominicana en 2026

La economía dominicana registraría un avance superior al promedio regional según las estimaciones presentadas durante las reuniones de primavera en Washington D.C., donde se analizó el entorno internacional y los retos que enfrenta el país

FMI proyecta crecimiento de 3.7 % para la República Dominicana en 2026

Jubilados y pensionados en Panamá, listos a inscribirse en plataforma para recibir pago de intereses adeudados

El pago corresponde a los décimo tercer mes retenidos entre 1972 y 1983

Jubilados y pensionados en Panamá, listos a inscribirse en plataforma para recibir pago de intereses adeudados

En fotos: El Festival del Mango 2026 en El Salvador conquista con sabores y alegría

Miles de amantes del mango disfrutaron de una jornada repleta de dulzura, música y diversiones, probando todo tipo de delicias con esta fruta y aprovechando la facilidad de los Buses Alegres para llegar al parque recreativo

En fotos: El Festival del Mango 2026 en El Salvador conquista con sabores y alegría

Capturan a hondureño por tráfico ilegal de ciudadanos chinos

El arresto se realizó durante un control policial que busca frenar el tránsito irregular de personas, sumándose a las acciones coordinadas para combatir el tráfico humano en el sur de Honduras

Capturan a hondureño por tráfico ilegal de ciudadanos chinos

Samuel Mir , cubano viviendo en El Salvador: “En Cuba me sentía preso, sentía que no tenía sentido la vida”

El cubano migrante en El Salvador comparte con Infobae su percepción sobre el cambio radical vivido al dejar La Habana, describiendo su adaptación laboral y personal así como el impacto emocional del exilio

Samuel Mir , cubano viviendo en El Salvador: “En Cuba me sentía preso, sentía que no tenía sentido la vida”

TECNO

Qué pasa si apagas y reinicias tu celular todos los domingos

Qué pasa si apagas y reinicias tu celular todos los domingos

Apple prepara su propio chatbot para rivalizar con ChatGPT: esto es lo que sabemos

Los verdaderos problemas que enfrenta la Generación Z con la inteligencia artificial, según la propia IA

Mira YouTube en segundo plano desde tu móvil con la nueva actualización de Microsoft Edge

Tesla integra funciones de robotaxi: guía para usuarios sobre las novedades de la actualización

ENTRETENIMIENTO

Kayti Edwards revela que Cher descubrió que es abuela de una nieta secreta: “Tuve que confesarlo”

Kayti Edwards revela que Cher descubrió que es abuela de una nieta secreta: “Tuve que confesarlo”

Ryan Reynolds expresa su apoyo a Blake Lively en medio de su batalla legal: “Nunca he estado más orgulloso”

Nicole Kidman recuerda el momento en que se enteró de la muerte de su madre en Venecia: “No sé cómo voy a seguir adelante”

Judy Greer comparte recuerdos del rodaje de ‘Si yo tuviera 30′ y revela si volvería a la franquicia

La viuda de Patrick Swayze leyó el guion de “Dirty Dancing 2″ y explicó cómo aparecerá el actor en la historia

MUNDO

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

El precio del petróleo abrió al alza y superó los 90 dólares el barril por la escalada en Medio Oriente

“¡Bienvenido, hermano!“: la cobertura de la prensa israelí sobre la histórica visita del presidente argentino Javier Milei

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo naval