Kim Kardashian y Kris Jenner exigen 7 millones de dólares a Ray J por violar un acuerdo confidencial

Kim Kardashian y Kris Jenner reclaman millones a Ray J tras disputa por acuerdo de confidencialidad. (Créditos: REUTERS. Instagram/Ray J)

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Page Six, Kim Kardashian y Kris Jenner habrían solicitado el pago de 7 millones de dólares a Ray J, en el marco de un conflicto legal relacionado con el acuerdo sobre la difusión del video sexual de 2007 entre el rapero y Kim.

El caso tiene su origen en un acuerdo alcanzado en 2023 entre las partes involucradas, el cual incluía una cláusula de confidencialidad que prohibía realizar declaraciones públicas o emitir afirmaciones consideradas falsas sobre el contenido del acuerdo.

Según los registros citados, Kardashian y Jenner habrían realizado pagos al rapero por un total de 6 millones de dólares, distribuidos en varias cuotas, con un millón restante programado para 2026.

De acuerdo con una carta legal fechada en mayo de 2025, madre e hija acusaron a Ray J de haber violado los términos del acuerdo de confidencialidad.

Kim Kardashian y Kris Jenner acusaron a Ray J de violar el acuerdo de confidencialidad. (Redes sociales)

En ese documento, solicitaron la devolución de los 5 millones de dólares ya entregados y exigieron además un pago adicional de 1 millón de dólares a cada una, sumando un total de 7 millones de dólares.

El intercambio legal se intensificó tras una transmisión en directo realizada por el rapero en 2025, en la que el artista realizó afirmaciones relacionadas con supuestas investigaciones federales contra las empresarias.

En respuesta, Kim Kardashian y Kris Jenner presentaron una demanda por difamación en octubre de 2025, en la que calificaron las declaraciones como “manifiestamente falsas” y señalaron que no existe ninguna investigación de ese tipo en curso.

En noviembre de 2025, Ray J presentó una contrademanda en la que negó haber incurrido en difamación. En sus alegaciones, sostuvo que comentarios realizados previamente por Kim en el programa The Kardashians constituían una violación del acuerdo de confidencialidad.

Kim Kardashian habría hablado de la situación con Ray J en The Kardashians (Créditos: Hulu)

Además, el rapero ha reiterado en distintos momentos su postura respecto a la difusión del video de 2007, atribuyendo responsabilidades a las empresarias, algo que estas han negado de manera constante en documentos judiciales presentados en Los Ángeles.

En una carta legal posterior, fechada el 3 de octubre de 2025 y citada por Page Six, los representantes de las socialités afirmaron que Ray J habría incumplido el acuerdo al hablar públicamente sobre sus términos durante una transmisión en directo. Según el documento, dichas declaraciones habrían incluido detalles del contenido y condiciones del acuerdo firmado en 2023.

En esa comunicación legal, se reiteró la solicitud de devolución de los 5 millones de dólares ya entregados, además de la exigencia de 1 millón adicional por cada incumplimiento alegado.

Kim Kardashian y Kris Jenner exigieron que se les devolvieran los 5 millones de dólares que le pagaron a Ray J más una compensación de 1 millón de dólares para cada una. (REUTERS)

El documento también hacía referencia a la suspensión de futuras obligaciones de pago, basándose en la presunta ruptura del acuerdo.

El acuerdo de 2023, según la información incluida en los documentos judiciales, fue firmado por las partes implicadas, incluidas Kris Jenner, Kim Kardashian, Ray J y la madre del rapero, Sonja Norwood. El pacto establecía restricciones sobre la divulgación pública de información relacionada con el caso.

En paralelo al litigio, las partes han continuado presentando acciones legales cruzadas. En octubre de 2025, Kardashian y Jenner solicitaron que se mantuvieran en privado ciertos aspectos del acuerdo, argumentando posibles afectaciones a su privacidad.

Kris Jenner y Kim Kardashian solicitaron que los detalles del acuerdo con Ray J por el video quedaran en secreto. (Instagram)

Sin embargo, el tribunal rechazó esa solicitud, al considerar que no se había presentado evidencia suficiente para justificar la confidencialidad de los detalles.

El juez encargado del caso determinó que los argumentos presentados no demostraban un perjuicio directo derivado de la divulgación de la información. Como resultado, partes del acuerdo han permanecido accesibles en el proceso judicial.