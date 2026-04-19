República Dominicana

FMI proyecta crecimiento de 3.7 % para la República Dominicana en 2026

La economía dominicana registraría un avance superior al promedio regional según las estimaciones presentadas durante las reuniones de primavera en Washington D.C., donde se analizó el entorno internacional y los retos que enfrenta el país

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El FMI proyecta un crecimiento económico de 3,7% para República Dominicana en 2026, superando el promedio regional. (EFE/Orlando Barría)
El FMI proyecta un crecimiento económico de 3,7% para República Dominicana en 2026, superando el promedio regional. (EFE/Orlando Barría)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado un crecimiento económico para la República Dominicana de 3,7 % en 2026, una cifra superior al promedio regional, estimado en 2,3 %. Esta información se dio a conocer durante las reuniones de primavera del FMI y el Grupo Banco Mundial (GBM), realizadas en Washington D.C., entre el 13 y el 18 de abril de 2026. La delegación dominicana, encabezada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, compartió los avances y perspectivas del país en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad.

Durante su participación, Valdez Albizu sostuvo una reunión con Nigel Chalk, nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y con Dora Iakova, directora adjunta. En ese encuentro se intercambiaron impresiones sobre el contexto macroeconómico de la República Dominicana, sus expectativas de crecimiento e inflación en medio de un entorno internacional incierto. Chalk manifestó el interés del FMI en continuar brindando asistencia técnica al país y en analizar los efectos regionales de las dinámicas globales, especialmente ante el resurgimiento de tensiones geopolíticas.

La delegación dominicana, liderada por Héctor Valdez Albizu, participó en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington D.C. (Foto: BCRD)
La delegación dominicana, liderada por Héctor Valdez Albizu, participó en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington D.C. (Foto: BCRD)

Además, Valdez Albizu y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, participaron en una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto a ministros y gobernadores de finanzas y bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Se abordaron las tendencias recientes de la economía global y sus efectos en la región. Georgieva destacó la importancia de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos en momentos de crisis y advirtió sobre los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente, que ha incrementado la incertidumbre y la volatilidad en los precios del petróleo y otras materias primas.

En sesiones bilaterales, Valdez Albizu conversó con André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil, acerca de los riesgos asociados a la incertidumbre política y económica internacional, intensificada por las tensiones geopolíticas en Irán y Medio Oriente. También se analizó la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas para el año en curso.

Resultados económicos y fortalecimiento de la confianza internacional

Durante la reunión de gobernadores presidida por el director ejecutivo del FMI, los presidentes y gobernadores de bancos centrales miembros expusieron los resultados y expectativas para 2026. El gobernador Valdez Albizu indicó que la inflación interanual se situó en 4,63 % en marzo de 2026, manteniéndose dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 % desde 2023. Informó que los primeros dos meses del año mostraron una recuperación gradual, con expansiones interanuales de 3,5 % en enero y 3,9 % en febrero, y se prevé que la economía crezca entre 3,5 % y 4,0 % en 2026, apoyada en la fortaleza de sus fundamentos y la resiliencia de la demanda externa.

La inflación anual de República Dominicana se ubicó en 4,63 % en marzo de 2026, dentro del rango meta establecido desde 2023, de acuerdo con el gobernador Valdez Albizu. (Foto: BCRD)
La inflación anual de República Dominicana se ubicó en 4,63 % en marzo de 2026, dentro del rango meta establecido desde 2023, de acuerdo con el gobernador Valdez Albizu. (Foto: BCRD)

El gobernador resaltó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 5.032,8 millones al cierre de 2025, lo que evidencia la fortaleza del país para captar inversiones aun en un contexto internacional incierto. Los ingresos de divisas generados por IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios sumaron USD 47.291,5 millones en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.

La delegación del Banco Central también participó en un intercambio de alto nivel con el Banco Mundial dentro del Programa de Asesoría y Gestión de Reservas (RAMP). Además, asistió al foro de la Red de bancos centrales y ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a fortalecer la estabilidad económica y la coordinación regional.

Se realizaron encuentros con representantes de entidades financieras internacionales, donde se discutieron estrategias para captar inversión extranjera y fortalecer el financiamiento del país ante escenarios de volatilidad. La confianza en la economía dominicana fue un aspecto destacado en estas reuniones.

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