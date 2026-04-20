Kayti Edwards revela que Cher descubrió que es abuela de una nieta secreta: “Tuve que confesarlo”

Kayti Edwards detalló cómo Cher habría conocido la existencia de una supuesta nieta años después. (Captura de video. Reuters)

Cher habría recibido información sobre la existencia de una supuesta nieta secreta más de una década después del nacimiento de la menor, según declaraciones realizadas por Kayti Edwards en una entrevista con The US Sun.

La exmodelo afirmó haber mantenido una relación con Elijah Blue Allman en 2010, año en el que nació su hija Ever. En la entrevista, señaló que la artista escuchó algo sobre la menor de boca de Allman en 2021 cuando sufrió una sobredosis, pero pensó que eran “tonterías”.

“Cher se puso en contacto conmigo el pasado junio y me preguntó si era cierto, así que tuve que confesarlo. Cuando escuchó la noticia, se quedó sin palabras. Cher le dijo a su familia: ‘Dios mío, finalmente soy abuela’”, afirmó.

La exmodelo añadió que, en un periodo posterior, Allman habría intentado residir temporalmente con ella en California. Sin embargo, indicó que poco después de ese contacto, el músico fue hospitalizado tras un nuevo episodio médico en 2023, situación que habría reactivado la comunicación con Cher.

Kayti Edwards contó que Cher la contactó para saber si realmente Ever es su nieta. (Instagram)

En su relato, Kayti Edwards indicó que la cantante habría buscado información directa sobre la situación familiar tras ese ingreso hospitalario. “Ella quería saber qué había pasado y luego me preguntó si era cierto lo de Ever”, afirmó.

Según la exmodelo, en meses posteriores se habrían producido acercamientos entre Cher y la menor. Kayti aseguró que en septiembre de 2025 fueron invitadas a la residencia de la artista en Malibu, California.

Durante esa visita, describió un encuentro informal en el que habrían compartido actividades cotidianas. También señaló que la artista les mostró objetos personales relacionados con su carrera artística y que mantuvo conversaciones con la menor durante la visita.

“Fue amable y cordial, y cenamos juntas. Fue como si fuera una niña también”, afirmó.

Kayti Edwards destacó la amabilidad de Cher al conocer a Ever. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación entre Kayti Edwards y Elijah Blue Allman comenzó en 2010 y dio lugar al nacimiento de su hija ese mismo año. La exmodelo indicó que el músico habría tenido conocimiento de la paternidad desde el inicio, aunque no habría asumido un rol parental constante.

Edwards también describió contactos posteriores con Allman, incluyendo intentos de reconciliación tras un episodio de salud en 2021. Según dijo, el músico habría mantenido comunicaciones esporádicas a lo largo de los años, aunque sin establecer una convivencia regular con la menor.

“Él siempre lo supo desde el primer día, pero nunca quiso ser padre. Pasaba a visitarnos cada dos años, pero solo para saludar”, señaló.

Elijah Blue Allman siempre supo de la existencia de Ever, pero no estaba listo para ser padre. (Instagram/Marieangela King)

Asimismo, Kayti, que ahora está casada con Joshua Tree, aseveró que Ever “tiene un padre que la ha criado desde el primer día, y ese es su papá”

Por otro lado, la situación familiar de Elijah Blue ha estado vinculada a procesos legales recientes.

Su madre, Cher, habría solicitado en los últimos días una medida de tutela legal en relación con su hijo, argumentando preocupaciones sobre su capacidad para gestionar sus recursos económicos y personales, según documentos judiciales citados en medios estadounidenses.

Cher solicitó nuevamente la custodia de su hijo Elijah Blue Allman tras sus recientes problemas de adicción. (ZUMA Press)

En dichos documentos se señala que el hijo de la artista recibe ingresos de un fondo fiduciario vinculado a su padre, el músico fallecido Gregg Allman, aunque su administración estaría siendo objeto de revisión legal.

Asimismo, se ha informado que Allman ha tenido interacciones con el sistema judicial en los últimos años, incluyendo una detención en febrero relacionada con un presunto incidente de allanamiento y alteración del orden público en un centro educativo.