En fotos: El Festival del Mango 2026 en El Salvador conquista con sabores y alegría
Miles de amantes del mango disfrutaron de una jornada repleta de dulzura, música y diversiones, probando todo tipo de delicias con esta fruta y aprovechando la facilidad de los Buses Alegres para llegar al parque recreativo
Las actividades impulsadas por el Instituto Salvadoreño de Turismo promovieron el consumo de productos derivados de la fruta y permitieron que muchas personas disfrutaran de opciones gastronómicas variadas y facilidad de transporte con rutas especiales (Foto cortesía ISTU)
Tres amigos sonríen mientras sostienen bebidas refrescantes con pajitas en un evento al aire libre bajo un día soleado. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Un grupo de mujeres participa en una energética clase de zumba al aire libre. Después estaba la alternativa de recuperar energías con una refrescante bebida de mango del festival (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Una apetitosa selección de postres, incluyendo coloridos cake pops y otras delicias, se exhibe en una mesa elegantemente decorada para el festival en Ichanmichen. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Botellas de licor artesanal Flor de Fuego Chaparro sabor mango, junto a mangos frescos, exhibidas y a la venta en el festival del mango 2026. Todo hecho por manos salvadoreñas. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Múltiples envases de la crema corporal "Mango tropical" de KANTARO se exhiben en un mostrador, a los visitantes del festival. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
El mango preparado solo o con micheladas es parte de la gastronomía, incluso cotidiana, de los salvadoreños en esta etapa del año. (Foto cortesía Lotería SV)
El sabor del mango, en su versión dulce y ácida, conquista el paladar de todo salvadoreño. (Foto cortesía Lotería SV)
En el festival la música en vivo no faltó. (Foto cortesía ISTU)
En el evento bailaron desde los más chicos hasta los adultos. (Foto cortesía ISTU)