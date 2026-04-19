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En fotos: El Festival del Mango 2026 en El Salvador conquista con sabores y alegría

Miles de amantes del mango disfrutaron de una jornada repleta de dulzura, música y diversiones, probando todo tipo de delicias con esta fruta y aprovechando la facilidad de los Buses Alegres para llegar al parque recreativo

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Las actividades impulsadas por el Instituto Salvadoreño de Turismo promovieron el consumo de productos derivados de la fruta y permitieron que muchas personas disfrutaran de opciones gastronómicas variadas y facilidad de transporte con rutas especiales (Foto cortesía ISTU)
Las actividades impulsadas por el Instituto Salvadoreño de Turismo promovieron el consumo de productos derivados de la fruta y permitieron que muchas personas disfrutaran de opciones gastronómicas variadas y facilidad de transporte con rutas especiales (Foto cortesía ISTU)
Tres hombres jóvenes de pie, sonriendo, con bebidas de color amarillo y pajitas, con tiendas de campaña y árboles al fondo
Tres amigos sonríen mientras sostienen bebidas refrescantes con pajitas en un evento al aire libre bajo un día soleado. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Vista trasera de un grupo de mujeres haciendo ejercicio al aire libre frente a una gran pantalla con instructores, rodeadas de árboles
Un grupo de mujeres participa en una energética clase de zumba al aire libre. Después estaba la alternativa de recuperar energías con una refrescante bebida de mango del festival (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Una bandeja de postres con varios cake pops de glaseado naranja y chispas de colores, y otros cake pops de glaseado amarillo liso. Más dulces al fondo
Una apetitosa selección de postres, incluyendo coloridos cake pops y otras delicias, se exhibe en una mesa elegantemente decorada para el festival en Ichanmichen. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Dos botellas de licor de mango Flor de Fuego Chaparro con etiquetas rojas, flanqueadas por dos mangos rojos maduros sobre una superficie de madera
Botellas de licor artesanal Flor de Fuego Chaparro sabor mango, junto a mangos frescos, exhibidas y a la venta en el festival del mango 2026. Todo hecho por manos salvadoreñas. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
Vista cercana de numerosos tubos y frascos de crema corporal 'Mango tropical' de KANTARO, con etiquetas de mangos amarillos, sobre una superficie de madera
Múltiples envases de la crema corporal "Mango tropical" de KANTARO se exhiben en un mostrador, a los visitantes del festival. (Foto cortesía Instituto Salvadoreño de Turismo)
El mango preparado solo o con micheladas es parte de la gastronomía, incluso cotidiana, de los salvadoreños en esta etapa del año. (Foto cortesía Lotería SV)
El mango preparado solo o con micheladas es parte de la gastronomía, incluso cotidiana, de los salvadoreños en esta etapa del año. (Foto cortesía Lotería SV)
El sabor del mango, en su versión dulce y ácida, conquista el paladar de todo salvadoreño. (Foto cortesía Lotería SV)
El sabor del mango, en su versión dulce y ácida, conquista el paladar de todo salvadoreño. (Foto cortesía Lotería SV)
En el festival la música en vivo no faltó. (Foto cortesía ISTU)
En el festival la música en vivo no faltó. (Foto cortesía ISTU)
En el evento bailaron desde los más chicos hasta los adultos. (Foto cortesía ISTU)
En el evento bailaron desde los más chicos hasta los adultos. (Foto cortesía ISTU)

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