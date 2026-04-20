Panamá

Panamá establece nuevas normas migratorias para atraer a científicos e investigadores

La idea es que los profesionales foráneos contribuyan a elevar la calidad de la educación nacional

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Científica con bata blanca, gorro y gafas de seguridad mira por un microscopio en un laboratorio moderno. Dos pantallas muestran gráficos de remisión de cáncer y restauración inmunológica.
El permiso de investigadores, científicos y profesionales de talento excepcional tendrá una duración de 2 años, tiempo que al transcurrir el extranjero podrá solicitar la residencia permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extranjero que ingrese al Panamá como científico, investigador y o profesional, con una trayectoria científica y tecnológica reconocida, podrá optar por la residencia permanente. Esto, debido a la creación dentro de la categoría migratoria de residente permanente de una subcategoría de residente permanente para estos profesionales, siempre y cuando contribuyan con el nivel de la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos del país.

Panamá ya tiene antecedentes de profesionales que en sus inicios contribuyeron a la educación y se quedaron a convivir entre los pobladores. Un caso típico fue el de la Universidad Nacional de Panamá, fundada en octubre de 1935, que en sus inicios no contaba con los profesores nacionales para dictar las respectivas cátedras.

Eso coincidió con el ascenso de Hitler, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y en España, la dictadura franquista en 1936, lo que provocó un éxodo de mentes preclaras de esos países. Algunos llegaron a Panamá y fueron fundamentales para esos primeros pasos del centro de estudios superiores, cita el semanario Universidad.

En sus inicios, en la década de 1930, un éxodo de mentes preclaras extranjeras contribuyó a la educación en la Universidad de Panamá.
En sus inicios, en la década de 1930, un éxodo de mentes preclaras extranjeras contribuyó a la educación en la Universidad de Panamá.

La medida actual de atraer científicos está contemplada en el Decreto Ejecutivo No.6 de 20 de mayo de este año, el cual señala que se hace necesario establecer un marco migratorio para estos profesionales, con el fin de que se facilite su inserción temporal y permanente en el país, así como la integración de sus familias.

El permiso de investigadores, científicos y profesionales de talento excepcional tendrá una duración de 2 años, tiempo que al transcurrir el extranjero podrá solicitar la residencia permanente. Se establece que el solicitante y sus dependientes tendrán derecho a obtener un carné de residente permanente, emitido por la Dirección Nacional de Cedulación del Tribunal Electoral.

El investigador, científico o profesional que demuestre tener la tutela o guarda crianza acreditada de una persona menor de edad podrá solicitarlo como dependiente.

Al momento de trasladarse a Panamá por primera vez estos profesionales estarán exentos del pago de los impuestos que por motivo de su importación pudieran aplicar a su menaje de casa, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa fiscal y aduanera vigente.

Niño latino de espaldas escribiendo en un cuaderno con un lápiz. En el escritorio de madera hay útiles escolares, libros y luz natural ilumina la escena.
La educación panameña necesita nuevas tecnologías, conocimientos y el desarrollo de habilidades blandas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma le permite a quien sea titular de estos permisos dedicarse a actividades laborales distintas de las que realice en la institución científica, académica o centro de investigación.

Para agilizar la inserción de estos profesionales en la sociedad panameña la reglamentación señala que la solicitud de residente permanente deberá ser resuelta en un período no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de los documentos que se requieren.

De igual manera, se crea la Ventanilla Única de Inserción Científica en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) como una oficina de atención, orientación y acompañamiento que actuará en coordinación con el Servicio Nacional de Migración y con otras entidades.

Un informe de la SENACYT manifiesta que el sistema educativo panameño se enfrenta a la necesidad constante de actualización curricular para mantenerse relevante frente a las demandas cambiantes del siglo XXI.

Esto implica no solo la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades blandas y competencias transversales esenciales para el mundo moderno.

Panamá mantiene una tasa de alfabetización de 95.7%. (Foto cortesía Ministerio de Desarrollo)
Panamá mantiene una tasa de alfabetización de 95.7%. (Foto cortesía Ministerio de Desarrollo)

La inequidad en el sistema educativo panameño también es un desafío significativo que afecta el acceso, la calidad y los resultados educativos en diferentes regiones y grupos poblacionales del país, aduce el informe de la entidad científica.

Panamá mantenía al 2022 una tasa de alfabetización de 95.7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

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