Jubilados y pensionados en Panamá, listos a inscribirse en plataforma para recibir pago de intereses adeudados

Una vez completado el registro y validada la información, se comunicará a los beneficiados la cita para la entrega de los certificados. (HP)

Desde este lunes estará habilitada la plataforma digital para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM).

Entre 1972 y 1983 los gobiernos de turno retuvieron la partida del décimo tercer mes de miles de jubilados y pensionados, que posteriormente durante años exigieron en las calles el pago del dinero adeudado. La legislación panameña indica que el décimo tercer mes es una bonificación laboral equivalente a un salario adicional, pagado en tres partes durante el año, que constituye un derecho legal de todos los trabajadores panameños.

Durante la pasada administración de Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024) este objetó el proyecto de ley que reconocía el pago de intereses por mora, alegando que la Asamblea Nacional, que había aprobado la ley, irrumpía en la jurisdicción contencioso-administrativa del Órgano Judicial al imponer el reconocimiento del pago de intereses por mora de dicho beneficio.

Una vez revisadas las objeciones presentadas por Cortizo Cohen, en 2022 los diputados aprobaron la ley por insistencia en tercer debate, aunque posteriormente la Corte Suprema de Justicia recibió una objeción de inexequibilidad.

La espera ha sido larga para las personas de la tercera edad. (David Zorrakino / EuropaPress)

No obstante, en agosto de 2025 el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró como no inexequible el proyecto de ley que ordenaba dicho pago de intereses por mora a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante 1972 a 1983. Ahora, habilitada a partir de este lunes la plataforma por el Ministerio de Economía y Finanzas, los jubilados y pensionados deben inscribirse para que en junio de este año, una vez validados sus datos, cobren el monto que les corresponde.

Este registro, señaló la entidad en un comunicado de prensa, constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones, sustentado en criterios de eficiencia y adecuada planificación, priorizando en todo momento la salud, la dignidad y el bienestar de los jubilados y adultos mayores.

Una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente a los beneficiados la cita para la entrega de los certificados. El Gobierno nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.

ARCHIVO - El expresidente Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024) objeto en 2022 el pago de intereses por mora, medida que posteriormente echó por tierra la Corte Suprema de Justica. (AP Foto/Marcio José Sánchez, Archivo)

La plataforma también estará habilitada, desde las 8:00 a.m., para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que soliciten el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM), cuyo monto total a pagar supera los $2 millones.

La Contraloría General de la República será la responsable de emitir los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, que serán nominativos, podrán transferirse mediante endoso, no estarán sujetos a impuestos, no podrán ser embargados y reconocerán como beneficiario legítimo al tenedor del certificado.

Las reglas establecen que si el jubilado beneficiario ha fallecido, el pago deberá ser recibido por sus herederos siguiendo un orden de prelación: primero el cónyuge, luego la persona con la que mantuvo una unión de hecho, después los hijos y, en ausencia de estos, otros familiares mediante el proceso de sucesión correspondiente.

Sobre el pago, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había declarado que los jubilados podían “estar seguros que los recursos van a estar ahí. La fecha se mantiene. Todo va a ser por medio de cita para que sea de una manera ordenada y no existan aglomeraciones”.