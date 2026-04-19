Panamá

Jubilados y pensionados en Panamá, listos a inscribirse en plataforma para recibir pago de intereses adeudados

El pago corresponde a los décimo tercer mes retenidos entre 1972 y 1983

Guardar
Teclado HP
Una vez completado el registro y validada la información, se comunicará a los beneficiados la cita para la entrega de los certificados. (HP)

Desde este lunes estará habilitada la plataforma digital para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM).

Entre 1972 y 1983 los gobiernos de turno retuvieron la partida del décimo tercer mes de miles de jubilados y pensionados, que posteriormente durante años exigieron en las calles el pago del dinero adeudado. La legislación panameña indica que el décimo tercer mes es una bonificación laboral equivalente a un salario adicional, pagado en tres partes durante el año, que constituye un derecho legal de todos los trabajadores panameños.

Durante la pasada administración de Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024) este objetó el proyecto de ley que reconocía el pago de intereses por mora, alegando que la Asamblea Nacional, que había aprobado la ley, irrumpía en la jurisdicción contencioso-administrativa del Órgano Judicial al imponer el reconocimiento del pago de intereses por mora de dicho beneficio.

Una vez revisadas las objeciones presentadas por Cortizo Cohen, en 2022 los diputados aprobaron la ley por insistencia en tercer debate, aunque posteriormente la Corte Suprema de Justicia recibió una objeción de inexequibilidad.

La espera ha sido larga para las personas de la tercera edad. (David Zorrakino / EuropaPress)
La espera ha sido larga para las personas de la tercera edad. (David Zorrakino / EuropaPress)

No obstante, en agosto de 2025 el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró como no inexequible el proyecto de ley que ordenaba dicho pago de intereses por mora a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante 1972 a 1983. Ahora, habilitada a partir de este lunes la plataforma por el Ministerio de Economía y Finanzas, los jubilados y pensionados deben inscribirse para que en junio de este año, una vez validados sus datos, cobren el monto que les corresponde.

Este registro, señaló la entidad en un comunicado de prensa, constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones, sustentado en criterios de eficiencia y adecuada planificación, priorizando en todo momento la salud, la dignidad y el bienestar de los jubilados y adultos mayores.

Una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente a los beneficiados la cita para la entrega de los certificados. El Gobierno nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.

ARCHIVO - El expresidente Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024) objeto en 2022 el pago de intereses por mora, medida que posteriormente echó por tierra la Corte Suprema de Justica. (AP Foto/Marcio José Sánchez, Archivo)
ARCHIVO - El expresidente Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024) objeto en 2022 el pago de intereses por mora, medida que posteriormente echó por tierra la Corte Suprema de Justica. (AP Foto/Marcio José Sánchez, Archivo)

La plataforma también estará habilitada, desde las 8:00 a.m., para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que soliciten el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM), cuyo monto total a pagar supera los $2 millones.

La Contraloría General de la República será la responsable de emitir los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, que serán nominativos, podrán transferirse mediante endoso, no estarán sujetos a impuestos, no podrán ser embargados y reconocerán como beneficiario legítimo al tenedor del certificado.

Las reglas establecen que si el jubilado beneficiario ha fallecido, el pago deberá ser recibido por sus herederos siguiendo un orden de prelación: primero el cónyuge, luego la persona con la que mantuvo una unión de hecho, después los hijos y, en ausencia de estos, otros familiares mediante el proceso de sucesión correspondiente.

Sobre el pago, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había declarado que los jubilados podían “estar seguros que los recursos van a estar ahí. La fecha se mantiene. Todo va a ser por medio de cita para que sea de una manera ordenada y no existan aglomeraciones”.

Temas Relacionados

JubiladosPensionadosCobroInteresesDécimosPanamáAdeudados

Últimas Noticias

El giro migratorio cubano tras el cierre de fronteras en Nicaragua: el auge de Costa Rica y El Salvador como destinos

Un decreto nicaragüense sacudió el mapa migratorio de Centroamérica. El éxodo cubano cambió de dirección. Un nuevo escenario desafía las políticas regionales

El giro migratorio cubano tras el cierre de fronteras en Nicaragua: el auge de Costa Rica y El Salvador como destinos

INCAE Business School lanza primera maestría en gestión, sostenibilidad e inteligencia artificial en América Latina

La nueva oferta académica abrirá en octubre de 2026 en Costa Rica, con un enfoque para jóvenes profesionales de diversos países que buscan afrontar transformaciones empresariales y promover el liderazgo regional en entornos cambiantes

INCAE Business School lanza primera maestría en gestión, sostenibilidad e inteligencia artificial en América Latina

Gobierno Dominicano destina más de RD 141 millones para construir dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez

Una inversión significativa será canalizada hacia la construcción de dos cementerios municipales y la remodelación de un parque en Villa La Mata y Cevicos, con el objetivo de fortalecer la red de servicios y espacios públicos locales

Gobierno Dominicano destina más de RD 141 millones para construir dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez

Refinería Dominicana de Petróleo alcanza utilidades récord en el primer trimestre de 2026

El informe financiero de la compañía muestra que el desempeño reciente supera el balance total del año anterior, marcando una etapa de consolidación en su posicionamiento dentro del mercado energético nacional

Refinería Dominicana de Petróleo alcanza utilidades récord en el primer trimestre de 2026

Honduras despide al tiktoker Hernán Martínez: familia y seguidores rinden homenaje tras trágico accidente

El creador de contenido es recordado por su familia y seguidores en una ceremonia realizada en la residencia materna, luego de que su fallecimiento generara muestras de solidaridad en redes sociales y conocidos

Honduras despide al tiktoker Hernán Martínez: familia y seguidores rinden homenaje tras trágico accidente

TECNO

Los verdaderos problemas que enfrenta la Generación Z con la inteligencia artificial, según la propia IA

Los verdaderos problemas que enfrenta la Generación Z con la inteligencia artificial, según la propia IA

Mira YouTube en segundo plano desde tu móvil con la nueva actualización de Microsoft Edge

Tesla integra funciones de robotaxi: guía para usuarios sobre las novedades de la actualización

El uso de chatbots de inteligencia artificial en salud incrementa el riesgo de información errónea, según un nuevo estudio

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman recuerda el momento en que se enteró de la muerte de su madre en Venecia: “No sé cómo voy a seguir adelante”

Nicole Kidman recuerda el momento en que se enteró de la muerte de su madre en Venecia: “No sé cómo voy a seguir adelante”

Judy Greer comparte recuerdos del rodaje de ‘Si yo tuviera 30′ y revela si volvería a la franquicia

La viuda de Patrick Swayze leyó el guion de “Dirty Dancing 2″ y explicó cómo aparecerá el actor en la historia

La hamburguesa que transformó a George Lucas: así nació el legendario Halcón Milenario

La segunda temporada de “Heated Rivalry” será más cercana al drama adulto, según su creador

MUNDO

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo naval

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Pánico en un circo de Rusia: un tigre saltó hacia el público durante un espectáculo

El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz