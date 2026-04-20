La cooperación italiana fortalece oportunidades laborales para la juventud salvadoreña retornada

Un grupo de 117 jóvenes salvadoreños completó su formación técnica gracias al proyecto “Semillas”, financiado por el Gobierno de Italia y ejecutado en conjunto con entidades salvadoreñas e italianas. Orientada a promover el desarrollo y frenar la migración irregular, la iniciativa concluyó recientemente una nueva etapa con una ceremonia organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Protección a la Persona en Movilidad, informó el propio ministerio este viernes.
El proyecto “Semillas” atiende a jóvenes en riesgo de migrar o que han retornado al país, facilitando su reinserción social mediante educación técnica y alternativas productivas. Desde enero de 2024, la iniciativa otorgó becas en cinco departamentos: Ahuachapán, Santa Ana, La Libertad, La Paz y La Unión, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los 117 beneficiarios se capacitaron en distintas sedes de ITCA-FEPADE en Santa Tecla, Santa Ana, Zacatecoluca y La Unión. Las especialidades cursadas incluyen técnico en electrónica, ingeniería eléctrica, desarrollo de software, ingeniería mecánica, electromovilidad automotriz, gastronomía, laboratorio químico, administración de empresas gastronómicas y hostelería y turismo.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, indicó que el propósito del programa es fortalecer la reintegración de los jóvenes retornados al tejido productivo nacional y evitar la migración irregular. Detalló que “las becas de este programa se ejecutaron en las sedes de ITCA-FEPADE en Santa Tecla, Santa Ana, Zacatecoluca y La Unión.
Entre las acciones complementarias, se organizó una feria de empleo junto con el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), donde los graduados accedieron a entrevistas con empresas de sectores como hotelería, tecnología y mecánica.
Los organizadores señalaron que, al finalizar cada ciclo académico, los becarios con mejor desempeño recibieron un diploma de honor al mérito y una gift card como incentivo. Este reconocimiento benefició a 12 jóvenes sobresalientes del ciclo II-2025, de acuerdo con representantes de ITCA-FEPADE.
El embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo, subrayó la prioridad que otorga Italia a la capacitación profesional para fomentar empleo formal y oportunidades de emprendimiento. Rozo precisó: “La generación de oportunidades permite prevenir la migración irregular y contribuye a retener uno de los recursos más valiosos de un país, sus juventudes, creando un círculo virtuoso de mejores profesionales, mejor valoración del territorio y mejor uso sostenible de los recursos del país”.
Los participantes expresaron su gratitud por el apoyo recibido durante el proceso de formación. José Cristóbal Rivera, uno de los beneficiarios, compartió: “Soy persona retornada. Fue una experiencia muy bonita; yo no me lo esperaba. Tenía en mis planes sacar cursos cortos, pero me llegó la oportunidad, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de esta beca en técnico en ingeniería en desarrollo de software”.
La graduación reunió a Carlos Alberto Arriola, rector de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, Paolo Gallizioli, director general para El Salvador, Centroamérica y El Caribe de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS), Óscar Figueroa, director ejecutivo de la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE), representantes empresariales, funcionarios de INCAF y del Ministerio de Relaciones Exteriores.