La cooperación italiana fortalece oportunidades laborales para la juventud salvadoreña retornada

La más reciente edición del programa respaldado por Italia permitió que 117 personas concluyeran estudios en áreas técnicas, contando con incentivos y alternativas para facilitar su ingreso al empleo y reducir la migración (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Un grupo de 117 jóvenes salvadoreños completó su formación técnica gracias al proyecto “Semillas”, financiado por el Gobierno de Italia y ejecutado en conjunto con entidades salvadoreñas e italianas. Orientada a promover el desarrollo y frenar la migración irregular, la iniciativa concluyó recientemente una nueva etapa con una ceremonia organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Protección a la Persona en Movilidad, informó el propio ministerio este viernes.

El proyecto “Semillas” atiende a jóvenes en riesgo de migrar o que han retornado al país, facilitando su reinserción social mediante educación técnica y alternativas productivas. Desde enero de 2024, la iniciativa otorgó becas en cinco departamentos: Ahuachapán, Santa Ana, La Libertad, La Paz y La Unión, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los 117 beneficiarios se capacitaron en distintas sedes de ITCA-FEPADE en Santa Tecla, Santa Ana, Zacatecoluca y La Unión. Las especialidades cursadas incluyen técnico en electrónica, ingeniería eléctrica, desarrollo de software, ingeniería mecánica, electromovilidad automotriz, gastronomía, laboratorio químico, administración de empresas gastronómicas y hostelería y turismo.

Una ceremonia organizada por autoridades nacionales marcó la clausura del ciclo académico, que incluyó becas y reconocimientos al mérito, dirigidos a fortalecer la reinserción productiva de participantes expuestos a riesgo migratorio (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, indicó que el propósito del programa es fortalecer la reintegración de los jóvenes retornados al tejido productivo nacional y evitar la migración irregular. Detalló que “las becas de este programa se ejecutaron en las sedes de ITCA-FEPADE en Santa Tecla, Santa Ana, Zacatecoluca y La Unión.

Entre las acciones complementarias, se organizó una feria de empleo junto con el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), donde los graduados accedieron a entrevistas con empresas de sectores como hotelería, tecnología y mecánica.

Los organizadores señalaron que, al finalizar cada ciclo académico, los becarios con mejor desempeño recibieron un diploma de honor al mérito y una gift card como incentivo. Este reconocimiento benefició a 12 jóvenes sobresalientes del ciclo II-2025, de acuerdo con representantes de ITCA-FEPADE.

El embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo, subrayó la prioridad que otorga Italia a la capacitación profesional para fomentar empleo formal y oportunidades de emprendimiento. Rozo precisó: “La generación de oportunidades permite prevenir la migración irregular y contribuye a retener uno de los recursos más valiosos de un país, sus juventudes, creando un círculo virtuoso de mejores profesionales, mejor valoración del territorio y mejor uso sostenible de los recursos del país”.

Experiencias personales, incentivos al mérito y un enfoque integral revelan el impacto concreto de la colaboración multisectorial en la creación de alternativas productivas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Los participantes expresaron su gratitud por el apoyo recibido durante el proceso de formación. José Cristóbal Rivera, uno de los beneficiarios, compartió: “Soy persona retornada. Fue una experiencia muy bonita; yo no me lo esperaba. Tenía en mis planes sacar cursos cortos, pero me llegó la oportunidad, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de esta beca en técnico en ingeniería en desarrollo de software”.

La graduación reunió a Carlos Alberto Arriola, rector de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, Paolo Gallizioli, director general para El Salvador, Centroamérica y El Caribe de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS), Óscar Figueroa, director ejecutivo de la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE), representantes empresariales, funcionarios de INCAF y del Ministerio de Relaciones Exteriores.