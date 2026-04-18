América Latina

Donald Trump: “Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”

El presidente de Estados Unidos volvió a referirse a la crítica situación que atraviesa la isla. “Vamos a ayudarlos”, prometió

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento en Phoenix, Arizona (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento en Phoenix, Arizona (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”, en alusión a la posibilidad de que se produzca un cambio de régimen en la isla.

Y muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos 70 años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarlos con Cuba”, puntualizó el jefe de Estado.

En su mensaje, el mandatario destacó que, tras el conflicto con Irán, Cuba ocupa una posición central en la agenda de Estados Unidos.

Trump prometió también que el gobierno estadounidense ayudará a los cubanos emigrados a obtener justicia por los abusos sufridos tras abandonar la isla y establecerse en territorio estadounidense. “Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos. Quizá no haya muchos aquí entre el público, supongo, pero en Miami hay gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas, y ahora, verán lo que pasa”, agregó en un acto en Phoenix.

Donald Trump afirmó que “muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba” (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump afirmó que “muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba” (REUTERS/Evan Vucci)

Tensiones

Las relaciones entre Estados Unidos y el régimen cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, viven una etapa de fuerte tensión, impulsada por la exigencia de Washington de un cambio de régimen como única vía para el futuro de la isla. El país caribeño continúa bajo un bloqueo económico de más de seis décadas, lo que ha marcado la vida diaria y el desarrollo de Cuba.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha insistido en la necesidad de transformar el sistema político cubano para que Washington retome el apoyo a La Habana. Ante esta presión, Díaz-Canel declaró que se niega a renunciar y defendió la soberanía de su país, así como el derecho a la autodeterminación.

Trump subrayó que la prioridad de Estados Unidos se enfocaría en Cuba una vez resuelto el tema iraní. Estas declaraciones reflejan un endurecimiento en la política estadounidense y despiertan incertidumbre respecto a los próximos movimientos de Washington.

En esta ilustración se muestra un mapa del estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
En esta ilustración se muestra un mapa del estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El factor Irán en la estrategia de EEUU

Durante el evento en Phoenix, el presidente expuso que, tras casi 50 días de ofensiva militar en Irán, el foco principal de la política exterior de Estados Unidos se dirigirá a la situación en Cuba.

Trump explicó que la administración estadounidense exige que Teherán renuncie permanentemente a la posibilidad de fabricar armas nucleares. “Irán no puede tener un arma nuclear, es muy sencillo. Irán sabe qué hacemos con nuestros enemigos”, afirmó el mandatario.

Asimismo, anunció que Estados Unidos busca recibir todo el uranio enriquecido obtenido en Irán, para trasladarlo al país. Trump precisó que no habrá intercambio de fondos como parte de este acuerdo.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel (REUTERS/Norlys Pérez)
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel (REUTERS/Norlys Pérez)

La respuesta de la dictadura cubana

Frente a los anuncios y el refuerzo de la postura de Washington, Miguel Díaz-Canel expresó su rechazo a toda injerencia extranjera. En una reciente entrevista con la prensa estadounidense, subrayó su negativa a dimitir y defendió la soberanía nacional.

Díaz-Canel reafirmó que Cuba no cederá ante las presiones de Estados Unidos y mantendrá el derecho a decidir su propio rumbo político. La confrontación entre ambos gobiernos sostiene la incertidumbre en la relación bilateral, mientras la comunidad cubana en el exterior observa con atención los posibles cambios.

Las declaraciones de Trump marcan un momento de expectativa para la comunidad cubana, mientras Estados Unidos vuelve a centrar su atención en la isla tras décadas de enfriamiento y sanciones.

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