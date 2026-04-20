Honduras

Gobierno de Honduras refuerza estrategias para dinamizar el sector industrial

Las autoridades abordaron, junto con empresarios y técnicos, la importancia de atraer inversión nacional y extranjera, consolidar encadenamientos productivos e incrementar la generación de puestos de trabajo en la zona industrial del país

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El presidente Nasry Asfura inspeccionó procesos productivos y dialogó con trabajadores y ejecutivos del parque industrial de El Progreso sobre capacidades y retos del sector.
El presidente Nasry Asfura inspeccionó procesos productivos y dialogó con trabajadores y ejecutivos del parque industrial de El Progreso sobre capacidades y retos del sector.

El presidente de Honduras Nasry Asfura llevó a cabo este domingo un recorrido por la Zona Industrial de Procesamiento El Porvenir, situada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, como parte de actividades orientadas a observar el comportamiento del sector industrial y dialogar con actores clave de la economía nacional. Esta zona industrial figura entre las principales plataformas productivas del norte del país, albergando empresas de manufactura, confección textil, metalurgia y otros sectores productivos, que impulsan la generación de empleo formal y el dinamismo económico regional.

Durante la visita, el mandatario inspeccionó instalaciones industriales para conocer distintos procesos de producción y analizar aspectos relacionados con la logística, la capacidad instalada y la operación diaria de las empresas. También dialogó con trabajadores y ejecutivos sobre el desarrollo de las actividades productivas en el parque industrial.

Los representantes empresariales destacaron que El Progreso cuenta con condiciones favorables para la actividad industrial, como disponibilidad de mano de obra calificada y una ubicación geográfica estratégica que facilita la conexión con corredores logísticos y centros de distribución en la zona norte del país. Este entorno no solo fortalece la creación de empleo, sino que también influye en la migración de hondureños hacia Estados Unidos.

La ciudad de El Progreso concentra históricamente sectores como el textil y la manufactura ligera, promoviendo la formación de capital humano experimentado en estas áreas productivas.
La ciudad de El Progreso concentra históricamente sectores como el textil y la manufactura ligera, promoviendo la formación de capital humano experimentado en estas áreas productivas.

Potenciar zonas productoras

Otro aspecto abordado durante la jornada fue la trayectoria industrial de El Progreso, ciudad que históricamente ha concentrado actividades productivas, especialmente en los sectores textil y de manufactura ligera. Este desarrollo ha permitido la formación de un capital humano con experiencia en estas áreas.

Por su parte, Asfura indicó que el Gobierno mantiene una agenda enfocada en facilitar procesos vinculados a la inversión y en promover la generación de empleo mediante el fortalecimiento de sectores productivos.

A la visita asistieron además representantes del sector privado y equipos técnicos, quienes intercambiaron puntos de vista con autoridades sobre el entorno empresarial, los desafíos actuales y las oportunidades de crecimiento para la industria nacional.

Estrategias y perspectivas del sector industrial

Actualmente, Asfura afirma que su gobierno busca integrar los mecanismos necesarios para que Honduras aumente la inversión nacional y atraiga mercados internacionales, particularmente en el sector maquilador. Señala que estos esfuerzos buscan trazar una hoja de ruta para la generación de empleo, tanto a nivel nacional como en otros mercados, además de fortalecer las actividades comerciales.

Representantes del sector privado y equipos técnicos analizaron junto a autoridades los desafíos y oportunidades actuales para impulsar el crecimiento industrial en Honduras.
Representantes del sector privado y equipos técnicos analizaron junto a autoridades los desafíos y oportunidades actuales para impulsar el crecimiento industrial en Honduras.

El recorrido permitió evidenciar tanto las capacidades instaladas en el parque industrial como las perspectivas del sector en un entorno económico influenciado por cambios en las cadenas globales de suministro y la reconfiguración de mercados.

El Progreso, por su ubicación estratégica y tradición manufacturera, se mantiene como un punto de relevancia dentro del mapa industrial hondureño, con potencial para atraer inversiones y ampliar su base productiva.

El contexto global de reconfiguración de cadenas de suministro abre oportunidades para que Honduras profundice su integración en mercados internacionales y amplíe su base productiva, aprovechando su ubicación estratégica y tradición manufacturera, impulsando reformas orientadas a mejorar la competitividad, reducir la burocracia para la apertura de empresas y fortalecer la certeza jurídica para inversionistas, incluyendo el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, tras la salida durante el gobierno anterior.

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