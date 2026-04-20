El Salvador

Comienza la segunda fase de la planta de tratamiento para abastecer de agua potable a más de 900 salvadoreños

El proyecto contempla la instalación de una planta de purificadora y una moderna red de abastecimiento conectada a los hogares de San Francisco Chinameca

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Más de 900 habitantes de San Francisco Chinameca accederán a agua potable con la segunda fase del proyecto impulsado por la DOM en La Paz. (Foto cortesía DOM)
Más de 900 habitantes de San Francisco Chinameca accederán a agua potable con la segunda fase del proyecto impulsado por la DOM en La Paz. (Foto cortesía DOM)

Más de 900salvadoreños mejorarán su acceso al agua potable gracias a la segunda fase de un ambicioso proyecto impulsado en Concepción Los Planes, San Francisco Chinameca, bajo la coordinación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en el departamento de La Paz. Esta iniciativa busca garantizar el suministro eficiente a familias de la zona central del país.

Según informaron autoridades de la DOM al inicio de la segunda etapa, el beneficio directo alcanzará a 929 residentes mediante la instalación de un moderno sistema integrado por un pozo, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y una compleja red de distribución domiciliaria.

En concreto, el proyecto contempla la colocación de una bomba sumergible en el tanque ya existente y la aplicación de un esquema integral de purificación a través de una nueva planta. La infraestructura adicional incorpora una caseta de control, una subestación eléctrica y una tubería de 400 metros que conecta el pozo con el depósito. La red de distribución totalizará 3.5 kilómetros, incluyendo acometidas directas a los hogares de la localidad, según datos oficiales.

El nuevo sistema de agua potable incluye pozo, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y una red de distribución de 3,5 kilómetros. (Foto cortesía DOM)
El nuevo sistema de agua potable incluye pozo, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y una red de distribución de 3,5 kilómetros. (Foto cortesía DOM)

La perforación inicial y los alcances nacionales

Los trabajos del sistema hidráulico comenzaron en agosto de 2024 según datos oficiales, cuando la DOM ejecutó la perforación de un pozo de 300 metros de profundidad y 18 pulgadas de diámetro, revestido con acero al carbón de 12 pulgadas. Este antecedente técnico fue destacado por las autoridades para subrayar el diseño especializado del proyecto y la magnitud de la solución planteada para el abastecimiento sostenido.

Este avance en San Francisco Chinameca es parte de un plan más amplio de la DOM, que actualmente impulsa más de 50 proyectos de agua potable en todo El Salvador. Dieciséis de ellos han sido terminados en beneficio de comunidades como San Bartolomé Perulapía en Cuscatlán, Guaymango en Ahuachapán, Sociedad en Morazán, cantón El Cerrito en Nahuizalco, Sonsonate, y Teotepeque en La Libertad, entre otros municipios, de acuerdo con los informes actualizados.

El proyecto integra una bomba sumergible, caseta de control, subestación eléctrica y acometidas directas para los hogares beneficiados. (Foto cortesía DOM)
El proyecto integra una bomba sumergible, caseta de control, subestación eléctrica y acometidas directas para los hogares beneficiados. (Foto cortesía DOM)

DOM expande la red de obras sociales en La Paz

En el departamento de La Paz, la DOM mantiene en ejecución más de 55 proyectos de infraestructura, con 25 finalizados hasta la fecha. De estos, 15 corresponden a proyectos viales que representan más de 58 kilómetros de calles en áreas urbanas y rurales. El portafolio local incluye también dos centros escolares en los caseríos Santo Tomás y Santa Clara, situados en el distrito de San Luis Talpa; dos proyectos de electrificación en San Rafael Obrajuelo y Jerusalén; la habilitación de una unidad de salud en San Emigdio; la remodelación de la cancha de fútbol en Cuyultitán, y la modernización del mercado municipal de Tapalhuaca.

En San Francisco Chinameca, la DOM concluyó recientemente el mejoramiento de la calle principal hacia el caserío El Copinol, en el cantón San Antonio Panchimilama, logrando un impacto directo en la calidad de vida de 2,700 habitantes.

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