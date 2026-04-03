República Dominicana

36 personas lesionadas en accidente de tránsito durante Semana Santa en República Dominicana

El percance en una vía clave para el turismo movilizó a los cuerpos de rescate, quienes identificaron principalmente a adultos entre los afectados y reportaron que ningún ocupante del automóvil particular resultó herido

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Un autobús volcado a un costado de la carretera moviliza a múltiples unidades de emergencia. El video muestra la compleja operación de rescate en medio de la oscuridad.

Al menos 36 personas sufrieron lesiones la noche del Jueves Santo en un accidente de tránsito entre un autobús y un vehículo particular en el peaje de Guaraguao, en la autopista del Nordeste, tramo Santo Domingo–Samaná, en República Dominicana. El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30 de la noche, según reportes oficiales brindados por socorristas.

La información oficial sobre el accidente fue brindada por Francisco Peña Sánchez, presidente de la Cruz Roja Dominicana del municipio Arenoso, provincia Duarte, en declaraciones a la prensa dominicana. Peña Sánchez reveló que el autobús, que transportaba cerca de 60 pasajeros con destino a Samaná, volcó tras colisionar con una yipeta cuyas características aún no han sido detalladas por las autoridades. Ninguno de los ocupantes del vehículo particular resultó herido, mientras que los lesionados abordo del autobús fueron inicialmente trasladados al hospital de Arenoso y algunos derivados posteriormente a otros centros asistenciales.

La Cruz Roja Dominicana atendió de inmediato a los heridos en el siniestro registrado la noche del Jueves Santo, según informó su presidente Francisco Peña Sánchez. (Foto cortesía Defensa Civil Dominicana)
La Cruz Roja Dominicana atendió de inmediato a los heridos en el siniestro registrado la noche del Jueves Santo, según informó su presidente Francisco Peña Sánchez. (Foto cortesía Defensa Civil Dominicana)

En la mayoría de las versiones dadas hasta ahora por Peña Sánchez, se señaló que entre los heridos predominan los adultos, aunque identificó a tres niños entre los afectados, quienes presentaron lesiones leves. El directivo de la Cruz Roja añadió que el conductor del autobús salió ileso, al igual que los tripulantes de la yipeta, que no sufrieron heridas de gravedad. En todo momento, el despliegue de equipos de emergencias del 9-1-1 y de la Defensa Civil permitió la rápida atención de los lesionados en la escena.

Las autoridades no han confirmado las causas específicas del siniestro; sin embargo, las autoridades no descartan la intervención de la velocidad excesiva y la distracción al volante como factores determinantes en el accidente.

El accidente en el peaje de Guaraguao dejó 36 personas lesionadas tras la colisión entre un autobús y una yipeta en la autopista Santo Domingo–Samaná. (Foto de referencia cortesía Defensa Civil Dominicana)
El accidente en el peaje de Guaraguao dejó 36 personas lesionadas tras la colisión entre un autobús y una yipeta en la autopista Santo Domingo–Samaná. (Foto de referencia cortesía Defensa Civil Dominicana)

El accidente se produjo durante la antesala de la Semana Santa, período caracterizado por un frecuente aumento en la movilidad y la concentración de personas en las principales vías y destinos turísticos de República Dominicana. Según informaciones similares reportadas en años anteriores durante la Semana Mayor, los accidentes de tránsito en estas fechas tienden a elevarse, especialmente en rutas como el eje Santo Domingo–Samaná.

Escena nocturna de accidente en carretera con camión de bomberos, ambulancia y coche de policía. Luces de emergencia destellando y personal asistiendo
Horas antes del accidente en Guaraguao, dos personas murieron en un rally automovilístico en Luperón, provincia Puerto Plata, incrementando la preocupación por la seguridad vial. (Foto archivo Infobae)

Choque en rally dejó dos muertos el mismo día

Pocas horas antes del accidente en Guaraguao, autoridades confirmaron que dos personas fallecieron en un evento deportivo automovilístico en Luperón, provincia Puerto Plata. Las víctimas identificados como Alexander Pérez Brito, de 32 años, y Nicauri Castellanos, de 30 años perdieron la vida tras volcarse el vehículo en el que participaban de un rally de autos, según una versión no oficial citada por los medios dominicanos.

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