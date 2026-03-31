República Dominicana recibe a 60 migrantes repatriados por la Guardia Costera de Estados Unidos

Un grupo de ciudadanos haitianos y dominicanos identificado cerca de Aguadilla fue procesado y posteriormente entregado a la Armada local, como parte de acciones coordinadas para reducir la migración irregular en el Caribe (Foto cortesía Guardia Costera de Estados Unidos)

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó la repatriación de 60 migrantes a República Dominicana tras interceptar el viernes una embarcación cerca de isla de Mona, en el oeste de Puerto Rico, según informó el lunes la propia entidad.

El operativo, desarrollado a aproximadamente 92,6 kilómetros (50 millas náuticas) de Aguadilla, se activó cuando una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza localizó la embarcación improvisada, desencadenando la intervención del buque Thetis de la Guardia Costera, un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen y la lancha ‘Over the Horizon’, según detalló la organización estadounidense.

“La rápida respuesta, la comunicación eficaz y la coordinación fluida entre el buque Thetis de la Guardia Costera, el personal del sector San Juan y nuestros socios de la CBP permitieron llevar a cabo una interceptación exitosa y salvar sesenta vidas”, declaró en un comunicado el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan.

Los migrantes, entregados a la Armada de República Dominicana, incluyen 43 hombres y 11 mujeres de nacionalidad haitiana, junto a cinco hombres y una mujer dominicanos, de acuerdo con el parte oficial.

Una acción conjunta involucrando vigilancia aérea y recursos marítimos permitió interceptar a migrantes e iniciar su retorno, mientras se les proporcionó asistencia y se verificaron sus datos antes de su entrega a la autoridad receptora (Foto cortesía Guardia Costera de Estados Unidos)

Durante el traslado, el personal de la Guardia Costera de Estados Unidos brindó a los extranjeros comida, agua, refugio y cuidados médicos básicos mientras eran procesados para verificar su identidad, informó el comandante Matthew Romano en un comunicado.

La presencia constante de recursos aéreos, terrestres y marítimos en la zona forma parte de la Operación Vigilant Sentry, en la que colaboran varias agencias estadounidenses para controlar los flujos migratorios en el estrecho de Florida, el paso de Windward, el canal de la Mona y el mar Caribe. El canal de la Mona se mantiene como una de las rutas migratorias más transitadas por ciudadanos dominicanos y haitianos que buscan ingresar a Puerto Rico, territorio estadounidense.

Romano advirtió acerca de los riesgos de estos desplazamientos en embarcaciones sobrecargadas y sin equipo de salvamento: “Son muy inestables y podrían volcar sin previo aviso”, alertó el jefe de respuesta del sector San Juan en la comunicación oficial.

En enero también se devolvieron a migrantes

El pasado 6 de enero la Guardia Costera de Estados Unidos devolvió a 39 migrantes a República Dominicana, según informó Prensa Latina. El grupo fue localizado a aproximadamente 41 millas al suroeste de Puerto Rico durante un intento de migración irregular por vía marítima.

Sesenta personas de distintas nacionalidades fueron localizadas en una embarcación improvisada durante la madrugada en aguas cercanas a Puerto Rico, según informaron fuentes oficiales (Foto cortesía Guardia Costera de Estados Unidos)

De acuerdo con la agencia, tres personas permanecen bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses por intentar ingresar ilegalmente al territorio nacional, en violación del Título 8, U.S.C., Sección 1326.

La operación se activó después de que una tripulación aérea de la División Aérea y Marina del Caribe de Aduanas y Protección Fronteriza detectó la embarcación de 25 pies de eslora y notificó a los vigilantes de la Guardia Costera. Posteriormente, el guardacostas Heriberto Hernández se desvió para interceptar la nave, mientras que el escampavía desplegó el barco Over the Horizon, realizando la detención y traslado de los migrantes.

Antes de su repatriación, los interceptados fueron transferidos desde el guardacostas Joseph Tezanos a la Armada de República Dominicana, detalló Prensa Latina.

El comandante Matthew Romano, jefe de respuesta de Sector San Juan, advirtió que los intentos continuados de migrar ilegalmente por el Pasaje de la Mona pueden derivar en procesos penales y descalificación para vías legales de inmigración: “La Guardia Costera y nuestros socios en Aduanas y Protección Fronteriza continuarán patrullando rigurosamente el Pasaje de la Mona para detectar y disuadir la migración ilegal y salvar vidas”, afirmó el oficial a Prensa Latina.