República Dominicana

El gobierno dominicano lanza proyecto de puerto espacial con inversión privada superior a USD 600 millones

La presentación del plan en el Palacio Nacional contempla alianzas y financiamiento internacional, con un enfoque en sostenibilidad ambiental y formación de recursos humanos en sectores de alta tecnología e ingeniería aeroespacial

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El acuerdo presenta modelos regulatorios
El acuerdo presenta modelos regulatorios inspirados en patrones globales e incentiva la participación dominicana en nuevos acuerdos económicos y formación de talento local (Foto cortesía gobierno de República Dominicana)

República Dominicana avanza hacia su integración en la economía espacial global mediante un ambicioso proyecto liderado por la empresa Launch On Demand (LOD) Holdings, que planea construir el primer puerto espacial comercial del país en la provincia de Pedernales.

Esta iniciativa, presentada el martes 17 de marzo de 2026 en el Palacio Nacional, no solo implica la creación de infraestructura aeroespacial estratégica, sino que también contempla la atracción de inversión internacional y el impulso de nuevas capacidades tecnológicas nacionales, según informó LOD Holdings en el acto oficial encabezado por el Ministerio de la Presidencia.

Como aspecto distintivo frente a iniciativas regionales anteriores, el desarrollo involucra una inversión privada superior a USD 600 millones. El modelo financiero del proyecto, según detalló LOD Holdings, prioriza las alianzas estratégicas y los mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura. La compañía ha iniciado negociaciones con empresas globales de logística, suministro de gases industriales y servicios de lanzamiento, con la mira puesta en transformar la República Dominicana en un nuevo centro regional de operaciones espaciales.

El puerto espacial comercial en Oviedo: centro energético y puente de innovación tecnológica

La propuesta de LOD Holdings prevé edificar el puerto espacial en el municipio de Oviedo, elegido por su baja densidad poblacional y condiciones geográficas idóneas. El plan incluye la construcción de un hub energético de 200 megavatios, que abastecerá tanto a las operaciones espaciales como a la red eléctrica nacional, junto a una planta desalinizadora y sistemas tecnológicos de mitigación acústica para los lanzamientos.

La firma —con sede en Florida y conformada por un equipo con experiencia en el Centro Espacial Kennedy y compañías líderes como SpaceX y Blue Origin— subrayó que el diseño integra criterios de sostenibilidad ambiental. La elección del emplazamiento y la tecnología utilizada buscan cumplir con las normativas nacionales e internacionales, garantizando que cada fase respete los estándares más exigentes en materia de evaluación ambiental.

La empresa Launch On Demand
La empresa Launch On Demand Holdings lidera una iniciativa para edificar un hub aeroespacial y energético en Oviedo, con el objetivo de atraer capital internacional y posicionar al país como centro logístico regional en la economía espacial (Foto cortesía gobierno República Dominicana)

El marco regulatorio encargado de legislar el proyecto replicará las mejores prácticas internacionales, especialmente el modelo de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, para asegurar operaciones competitivas y seguras. Este esquema propiciará la inversión extranjera y favorecerá la participación dominicana en acuerdos económicos estratégicos como el CAFTA-DR.

Impulso a la formación, la soberanía tecnológica y el desarrollo sostenible

Esta iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de diversificar la economía dominicana y fortalecer su soberanía tecnológica, destaca LOD Holdings. El compromiso es abrir oportunidades profesionales y educativas para que ingenieros, técnicos y personal especializado puedan participar en áreas como la ingeniería aeroespacial, la logística avanzada y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de última generación.

El futuro del espacio dependerá de quién se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio sí es posible”, afirmó Burton Catledge, director ejecutivo de la empresa, durante su presentación en el Palacio Nacional, citado por LOD Holdings.

La construcción de infraestructuras avanzadas
La construcción de infraestructuras avanzadas promete oportunidades educativas inéditas y abre la puerta a una agenda de formación nacional sin precedentes en el Caribe insular (Foto cortesía gobierno de República Dominicana)

Por su ubicación estratégica en el Caribe, República Dominicana se posiciona para integrarse a la red mundial de acceso comercial al espacio. El lanzamiento de este proyecto permitirá al país avanzar en el desarrollo sostenible, incrementar su competitividad internacional y consolidarse como referente regional en innovación y economía de alto valor agregado, según la información oficial compartida por la empresa y las autoridades.

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