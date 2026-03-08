República Dominicana

El presidente Abinader sostuvo una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos

La reunión celebrada en Miami permitió a delegaciones de ambos países explorar nuevas oportunidades para impulsar proyectos conjuntos orientados a la diversificación energética y el desarrollo sostenible en la región

El presidente Luis Abinader y
El presidente Luis Abinader y el secretario de Energía de EE.UU. Chris Wright abordaron iniciativas de cooperación energética en la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami. (Cortesía, presidencia de República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo este sábado en Miami una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de la cumbre regional “Escudo de las Américas”, donde líderes del hemisferio occidental debaten asuntos de seguridad y cooperación. De acuerdo con información oficial difundida durante el foro, el mandatario dominicano y el funcionario estadounidense analizaron iniciativas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con énfasis en el desarrollo sostenible y la seguridad energética regional.

Durante el encuentro, que formó parte de la agenda del presidente Abinader en la cumbre convocada por el expresidente Donald Trump, participaron también el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto álvarez, y la embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo, Leah Francis Campos.

La reunión bilateral se enfocó en “la identificación de áreas para proyectos conjuntos” orientados a fortalecer la matriz energética de la región y promover inversiones en tecnologías limpias. Fuentes diplomáticas citadas por el sitio web de la presidencia resaltaron que la seguridad energética y la diversificación de fuentes constituyeron ejes centrales de la conversación.

La cumbre “Escudo de las Américas” reúne a jefes de Estado, altos funcionarios y representantes internacionales, con el objetivo de promover la cooperación hemisférica frente a desafíos comunes en materia de seguridad, energía y desarrollo. La cita, celebrada en la ciudad de Miami, impulsa la coordinación estratégica entre países del continente.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante su participación en el evento "Escudo de las Américas" Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Durante la jornada, Luis Abinader reiteró el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional y el trabajo conjunto en energía sostenible. “La seguridad energética es un componente clave para el desarrollo y la estabilidad regional”, destacó el presidente dominicano durante su intervención, según la presidencia de República Dominicana.

La reunión entre Abinader y Wright se inscribe en la agenda de fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos, dos países que mantienen amplios vínculos en áreas de comercio, inversión y seguridad. Al cierre de la bilateral, ambas delegaciones acordaron mantener el diálogo abierto e impulsar mecanismos de seguimiento para los temas discutidos en el marco de la cumbre regional.

República Dominicana acelera la transición energética con renovables y gas natural hacia 2030

La República Dominicana avanza en la transformación de su sistema energético, con el objetivo de que las energías renovables alcancen el 30% de la matriz eléctrica para 2030. En 2024, la capacidad instalada de renovables superó los 1.396 MW y el país prioriza la expansión de proyectos solares y de gas natural, junto a la modernización de la red eléctrica y la construcción de nuevas terminales, como la de Manzanillo.

El gobierno proyecta inversiones por más de 5.400 millones de dólares hasta 2030 y actualiza el marco regulatorio para incentivar la generación limpia, reducir la dependencia de combustibles fósiles y cumplir metas internacionales de reducción de emisiones. La República Dominicana lidera la promoción de energía solar en el Caribe y refuerza la integración regional a través del Consejo Mundial de Energía.

