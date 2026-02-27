Luis Abinader anuncia histórico proyecto: República Dominicana tendrá puerto espacial antes de 2028

La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje durante los actos oficiales por el Día de la Independencia en Santo Domingo (Foto cortesía @luisabinader).

La República Dominicana anunció la construcción de un puerto espacial comercial en la provincia de Pedernales, tras alcanzar un acuerdo con la empresa estadounidense Launch on Demand (LOD Holding). El presidente Luis Abinader comunicó la noticia durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, destacando que esta infraestructura pionera contará con una inversión superior a seiscientos millones de dólares y situará al país en la economía espacial global.

De acuerdo con el mensaje difundido por Abinader, el proyecto permitirá enviar un satélite o cohete al espacio antes de mayo de 2028. “Ya vamos a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales para que lo crean”, afirmó el mandatario ante autoridades, legisladores y representantes del sector privado. Según precisó, la iniciativa fue posible tras tres años de negociaciones con Launch on Demand y fondos de inversión estadounidenses. El presidente subrayó la participación de Burton Cantlich, exdirector de Operaciones de la NASA, quien lidera el equipo inversor.

El presidente Luis Abinader anuncia un acuerdo pionero con la empresa estadounidense Launch on Demand para la construcción de un puerto espacial en Oviedo, Pedernales, con una inversión superior a los 600 millones de dólares.

La construcción del puerto espacial se suma a la agenda de alianzas tecnológicas impulsadas por el gobierno dominicano para diversificar la economía nacional. Entre los acuerdos estratégicos recientes figuran convenios con Nvidia y Google.

Según detalló el presidente, Nvidia colaborará en la formación de personal y creación de un centro de excelencia en inteligencia artificial, el primero en toda Centroamérica y el Caribe. Por su parte, Google invertirá más de quinientos millones de dólares para establecer el primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina, junto con un hub de datos de clase mundial y cables submarinos conectados a centros en Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader y Brian Quigley, vicepresidente de Infraestructura Global de Google, durante la presentación del proyecto del puerto digital en República Dominicana (Foto cortesía @PresidenciaRD).

República Dominicana busca liderar la innovación tecnológica y la economía del futuro en la región

Abinader resaltó que estos acuerdos posicionan a la República Dominicana como destino líder para la inversión tecnológica avanzada y la conectividad digital en la región. El mandatario señaló: “La República Dominicana se convierte en la puerta de entrada de Google en la región”, al tiempo que enfatizó el impacto en la competitividad y el atractivo para empresas globales.

El nuevo puerto espacial se integra a los esfuerzos del gobierno para impulsar el desarrollo de Pedernales como polo turístico y logístico, así como símbolo de innovación. De acuerdo con cifras oficiales presentadas durante la rendición de cuentas, la economía dominicana creció un 2,1% en 2025 y mantiene perspectivas de expansión según el Banco Mundial y el Harvard Growth Lab.

Las exportaciones alcanzaron cerca de dieciséis mil millones de dólares y la inversión extranjera directa superó los cinco mil millones de dólares en el último año.

El presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, donde anunció proyectos clave en tecnología e innovación para la República Dominicana (Foto cortesía @luisabinader).

El presidente hizo hincapié en el carácter estratégico de estos proyectos para consolidar a la República Dominicana dentro de las veinte economías más dinámicas del mundo, según el Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard. “Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto de la tecnología, de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo y de la economía de la próxima generación”, declaró el jefe de Estado-.

Los nuevos desarrollos tecnológicos y de infraestructura forman parte de la meta RD 2036, el plan estatal para convertir al país en una nación desarrollada durante la próxima generación, impulsando la productividad, la innovación y el capital humano.