República Dominicana

Luis Abinader anuncia histórico proyecto: República Dominicana tendrá puerto espacial antes de 2028

Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader informó sobre la construcción del primer puerto espacial dominicano, una iniciativa que marcará la entrada del país en la economía espacial global

Guardar
La vicepresidenta Raquel Peña, el
La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje durante los actos oficiales por el Día de la Independencia en Santo Domingo (Foto cortesía @luisabinader).

La República Dominicana anunció la construcción de un puerto espacial comercial en la provincia de Pedernales, tras alcanzar un acuerdo con la empresa estadounidense Launch on Demand (LOD Holding). El presidente Luis Abinader comunicó la noticia durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, destacando que esta infraestructura pionera contará con una inversión superior a seiscientos millones de dólares y situará al país en la economía espacial global.

De acuerdo con el mensaje difundido por Abinader, el proyecto permitirá enviar un satélite o cohete al espacio antes de mayo de 2028. “Ya vamos a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales para que lo crean”, afirmó el mandatario ante autoridades, legisladores y representantes del sector privado. Según precisó, la iniciativa fue posible tras tres años de negociaciones con Launch on Demand y fondos de inversión estadounidenses. El presidente subrayó la participación de Burton Cantlich, exdirector de Operaciones de la NASA, quien lidera el equipo inversor.

El presidente Luis Abinader anuncia un acuerdo pionero con la empresa estadounidense Launch on Demand para la construcción de un puerto espacial en Oviedo, Pedernales, con una inversión superior a los 600 millones de dólares.

La construcción del puerto espacial se suma a la agenda de alianzas tecnológicas impulsadas por el gobierno dominicano para diversificar la economía nacional. Entre los acuerdos estratégicos recientes figuran convenios con Nvidia y Google.

Según detalló el presidente, Nvidia colaborará en la formación de personal y creación de un centro de excelencia en inteligencia artificial, el primero en toda Centroamérica y el Caribe. Por su parte, Google invertirá más de quinientos millones de dólares para establecer el primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina, junto con un hub de datos de clase mundial y cables submarinos conectados a centros en Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader y
El presidente Luis Abinader y Brian Quigley, vicepresidente de Infraestructura Global de Google, durante la presentación del proyecto del puerto digital en República Dominicana (Foto cortesía @PresidenciaRD).

República Dominicana busca liderar la innovación tecnológica y la economía del futuro en la región

Abinader resaltó que estos acuerdos posicionan a la República Dominicana como destino líder para la inversión tecnológica avanzada y la conectividad digital en la región. El mandatario señaló: “La República Dominicana se convierte en la puerta de entrada de Google en la región”, al tiempo que enfatizó el impacto en la competitividad y el atractivo para empresas globales.

El nuevo puerto espacial se integra a los esfuerzos del gobierno para impulsar el desarrollo de Pedernales como polo turístico y logístico, así como símbolo de innovación. De acuerdo con cifras oficiales presentadas durante la rendición de cuentas, la economía dominicana creció un 2,1% en 2025 y mantiene perspectivas de expansión según el Banco Mundial y el Harvard Growth Lab.

Las exportaciones alcanzaron cerca de dieciséis mil millones de dólares y la inversión extranjera directa superó los cinco mil millones de dólares en el último año.

El presidente Luis Abinader durante
El presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, donde anunció proyectos clave en tecnología e innovación para la República Dominicana (Foto cortesía @luisabinader).

El presidente hizo hincapié en el carácter estratégico de estos proyectos para consolidar a la República Dominicana dentro de las veinte economías más dinámicas del mundo, según el Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard. “Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto de la tecnología, de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo y de la economía de la próxima generación”, declaró el jefe de Estado-.

Los nuevos desarrollos tecnológicos y de infraestructura forman parte de la meta RD 2036, el plan estatal para convertir al país en una nación desarrollada durante la próxima generación, impulsando la productividad, la innovación y el capital humano.

Temas Relacionados

Rendición de cuentasRepública DominicanaPuerto EspacialLuis Abinader

Últimas Noticias

La bóveda global de Svalbard recibe la mayor colección de semillas de Guatemala

La incorporación de cultivos autóctonos y parientes silvestres del maíz fortalece la reserva internacional, asegurando la disponibilidad de recursos para la alimentación y el desarrollo rural en caso de emergencias o pérdidas locales

La bóveda global de Svalbard

Panamá exhibe oferta natural, urbana y gastronómica en feria turística clave de Latinoamérica

Colombia aportó 308,071 turistas en ese periodo, consolidándose como el principal mercado sudamericano emisor.

Panamá exhibe oferta natural, urbana

Justicia de El Salvador dictaminó condenas a líderes de pandilla con más de 100 años de prisión

Varios miembros de la pandilla 18 fueron condenados a décadas de cárcel tras comprobarse su participación en extorsiones reiteradas y agrupaciones ilícitas en comunidades rurales, de acuerdo con información oficial

Justicia de El Salvador dictaminó

La Secretaría de Salud reporta aumento de casos y dos muertes sospechosas por dengue en el norte de Honduras

Un informe reciente señala incremento en personas afectadas y dos decesos en investigación, mientras autoridades apuntan a la circulación del serotipo 3 y refuerzan medidas preventivas en las zonas más vulnerables

La Secretaría de Salud reporta

El PNUD inicia presentación del Plan de País 2027–2030 para Guatemala

La propuesta establece un marco de acción para la colaboración internacional alineada con metas nacionales y compromisos globales, enfocando el trabajo en gobernabilidad, desarrollo humano, sostenibilidad ambiental y adaptación ante desafíos actuales

El PNUD inicia presentación del

TECNO

Todo sobre los nuevos Pokémon

Todo sobre los nuevos Pokémon Winds y Pokémon Waves: fecha de lanzamiento y llegada a Nintendo Switch 2

Escándalo en el equipo de trabajo de MrBeast: multan a su editor por tráfico de información privilegiada

PlayStation y Microsoft ya habrían sido notificados: GTA 6 no tendrá más retrasos

Antes de la llegada de los therians: estas redes sociales te permitían ser un perro o un gato usando filtros

Advierten que “ya hemos agotado todo el conocimiento humano” para entrenar a la IA

ENTRETENIMIENTO

Así fue el homenaje a

Así fue el homenaje a Eric Dane en la serie ‘Grey’s Anatomy’, a una semana de su muerte

Jason Momoa reveló cómo adapta su alimentación según cada papel y cuándo prioriza la disciplina

Liam Neeson reveló por qué rechazó una película con Jackie Chan y sorprendió a los fans del cine de acción

Cómo el pasado de fama infantil impulsa el presente de Hilary Duff: la historia detrás de su nuevo álbum

Sharon Osbourne y el recuerdo de las tácticas utilizadas para proteger a Ozzy de las drogas

MUNDO

10 escenarios posibles si Estados

10 escenarios posibles si Estados Unidos decide atacar Irán

Médicos iraníes aseguraron que los agentes del régimen los intimidaron y obstruyeron la atención a civiles durante la represión

La agencia atómica de la ONU anunció un alto el fuego local para reparaciones en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Un pueblo de Siberia pasó el invierno a -40ºC sin calefacción: detuvieron al alcalde

Claves para entender el conflicto armado entre Pakistán y Afganistán