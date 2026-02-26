El comité de fallas del sistema eléctrico dominicano analiza incidente en línea de transmisión

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) activó protocolos de emergencia y coordinó acciones con generadoras y distribuidoras para restablecer el suministro eléctrico con seguridad. (Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)

El Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) fue convocado este jueves por las autoridades estatales del sector eléctrico para presentar y discutir un informe técnico preliminar, luego de la interrupción registrada el 23 de febrero a las 10:50 en la línea de transmisión Hainamosa–Villa Duarte, que afectó el suministro eléctrico en todo el país.

De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, las entidades estatales avanzan en el análisis del incidente y continúan ejecutando medidas para asegurar la operación regular del sistema.

La revisión inicial detectó que el evento desencadenó la activación automática de los mecanismos de protección diseñados para preservar la integridad del sistema en casos de perturbación.

Actualmente, se desarrolla un examen técnico que abarca una revisión de los parámetros de protección y el ajuste de los márgenes de seguridad operativa, lo que implica adaptar los límites permitidos de funcionamiento conforme lo establece la normativa vigente de riesgos y estabilidad del sistema.

La sesión del comité de fallas reunió a representantes de la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico. También participaron las empresas distribuidoras estatales de electricidad, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y agentes generadores. Estas entidades examinaron la información preliminar disponible y programaron una próxima reunión el 11 de marzo, fecha en la que se presentará un informe actualizado y las acciones pertinentes.

La Presidencia informó que el procedimiento se desarrolla “bajo criterios estrictamente técnicos y conforme al marco regulatorio”, enfocado en asegurar el cumplimiento normativo en la identificación de causas y en la potencial atribución de responsabilidades. Se determinó que, si durante el proceso se detectan incumplimientos a las disposiciones reglamentarias, “se procederá conforme a la ley aplicando las sanciones correspondientes”.

Las autoridades sectoriales declararon que comunicarán a la ciudadanía, en el momento oportuno, las resoluciones adoptadas por el comité y las medidas derivadas de la investigación.

Las interrupciones reiteradas en el sistema eléctrico han aumentado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad energética y la importancia de la coordinación técnica en República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)

La República Dominicana enfrentó el lunes 23 de febrero un nuevo apagón de gran magnitud que obligó a suspender actividades cotidianas y paralizó servicios de transporte en la capital. Según reportaron medios locales, el evento ocurría apenas tres meses después de otra interrupción masiva, manteniendo en alerta a autoridades y ciudadanía por la recurrente vulnerabilidad de la red nacional.

El apagón dejó sin metro a Santo Domingo y afectó servicios básicos. Esta situación sumó presión a la movilidad en la ciudad, donde también se reportaron problemas en semáforos y sistemas de tránsito. Horas después, el servicio comenzó a restablecerse por etapas.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) confirmó en un comunicado que se trató de una “falla mayor” en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Alfonso Rodríguez, administrador de la entidad, explicó que el incidente activó los protocolos de respuesta para priorizar una recuperación ordenada y minimizar riesgos de reconexión descontrolada.

ETED subrayó que su prioridad inmediata es “garantizar una reposición controlada y ordenada para resguardar la estabilidad del sistema y reducir posibles incidentes posteriores”.