República Dominicana impulsa educación e innovación digital

El presidente Luis Abinader presentó una estrategia integral para la transformación digital, expansión educativa y generación de empleo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció una estrategia integral que apuesta por la transformación digital, la expansión educativa y la generación de empleos de calidad para la juventud.

Según reportó la Presidencia de República Dominicana, el mandatario presentó estas iniciativas durante un encuentro con más de 400 estudiantes de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional.

Durante la actividad, Abinader destacó la importancia de la democratización de la educación superior, señalando que ha sido uno de los pilares de su gestión.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) experimentó una expansión sin precedentes, mientras que universidades privadas sin fines de lucro recibieron apoyo para fortalecer la cobertura educativa en diversas provincias.

El jefe de Estado subrayó el papel de la educación técnica, mencionando que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) incrementó su presencia de 8 a 67 centros en todo el país.

El mandatario remarcó que el país se encuentra a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes. Entre los proyectos clave mencionó el acuerdo estratégico con Google y alianzas con empresas como NVIDIA, además del impulso al ensamblaje de semiconductores. Estas acciones, de acuerdo con Abinader, buscan insertar a la nación en la economía global basada en la innovación y la tecnología.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo experimentó una expansión histórica con apoyo estatal, fortaleciendo la cobertura educativa nacional. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

En el ámbito preuniversitario, Abinader detalló avances en educación inicial, como la meta de multiplicar por tres las aulas para niños de tres años. Además, explicó la expansión del programa de transporte escolar (TRAE), que busca reducir la deserción, y la modernización de laboratorios y talleres en politécnicos y liceos.

El presidente informó que, a partir de una solicitud estudiantil en Jimaní, este año se construirán aproximadamente 140 techados en centros educativos de todo el país.

Durante su intervención, Abinader instó a los jóvenes a informarse y postular a becas a través de la plataforma Beca Tu Futuro, gestionada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). “Muchas becas de posgrado quedan sin utilizar por falta de solicitudes”, remarcó, animando a los estudiantes a aprovechar estos recursos. El mandatario resaltó la importancia de utilizar las herramientas digitales y el acceso a la información que ofrece internet.

Abinader también abordó la meta de avanzar hacia una educación bilingüe, detallando esfuerzos para flexibilizar normativas que permitan incorporar más docentes de inglés y recordando la existencia de programas gratuitos para el aprendizaje de este idioma.

En relación al desarrollo nacional, el presidente subrayó que indicadores como crecimiento económico, educación, seguridad y paz pública integran un círculo virtuoso. “La pobreza monetaria bajó de 25,5 % en 2019 a 17,3 % en 2025, con la meta de alcanzar el 15 % para 2028”, afirmó Abinader.

También remarcó que República Dominicana se posiciona como la séptima economía de América Latina, superando a varios países de la región, gracias a la diversificación productiva en sectores como turismo, zonas francas, agroindustria y tecnología.

Acuerdos estratégicos con Google, NVIDIA y el fomento del ensamblaje de semiconductores impulsan la transformación tecnológica en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

En el plano institucional, el mandatario definió como legado relevante la reforma constitucional que limita la extensión de períodos presidenciales y la consolidación de la independencia del Ministerio Público. Según Abinader, estas medidas fortalecen la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.

Por su parte, Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, sostuvo que la educación dominicana es una sola, integrada por centros públicos y privados bajo un currículo común.

De Camps destacó el fortalecimiento del aprendizaje temprano de la lectura y la escritura, la ampliación de la educación STEM y la expansión de la formación técnico-profesional alineada a las demandas del mercado laboral. “El voluntariado estudiantil Dominicanos al 100 fomenta ciudadanía, liderazgo y valores”, explicó De Camps, invitando a los jóvenes a sumarse a debates, olimpíadas académicas y programas de robótica.

La estudiante Melani García Jiménez, del Politécnico Santa Clara de Asís, agradeció al presidente el respaldo al sector educativo, destacando mejoras en infraestructura, capacitación docente y la implementación de programas innovadores en favor de los estudiantes.