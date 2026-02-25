República Dominicana

República Dominicana impulsa educación e innovación digital

La máxima autoridad del país expuso ante estudiantes diversas iniciativas orientadas a fortalecer la formación, la generación de oportunidades laborales y el avance digital, con alianzas y programas que buscan impulsar el desarrollo nacional

Guardar
El presidente Luis Abinader presentó
El presidente Luis Abinader presentó una estrategia integral para la transformación digital, expansión educativa y generación de empleo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció una estrategia integral que apuesta por la transformación digital, la expansión educativa y la generación de empleos de calidad para la juventud.

Según reportó la Presidencia de República Dominicana, el mandatario presentó estas iniciativas durante un encuentro con más de 400 estudiantes de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional.

Durante la actividad, Abinader destacó la importancia de la democratización de la educación superior, señalando que ha sido uno de los pilares de su gestión.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) experimentó una expansión sin precedentes, mientras que universidades privadas sin fines de lucro recibieron apoyo para fortalecer la cobertura educativa en diversas provincias.

El jefe de Estado subrayó el papel de la educación técnica, mencionando que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) incrementó su presencia de 8 a 67 centros en todo el país.

El mandatario remarcó que el país se encuentra a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes. Entre los proyectos clave mencionó el acuerdo estratégico con Google y alianzas con empresas como NVIDIA, además del impulso al ensamblaje de semiconductores. Estas acciones, de acuerdo con Abinader, buscan insertar a la nación en la economía global basada en la innovación y la tecnología.

La Universidad Autónoma de Santo
La Universidad Autónoma de Santo Domingo experimentó una expansión histórica con apoyo estatal, fortaleciendo la cobertura educativa nacional. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

En el ámbito preuniversitario, Abinader detalló avances en educación inicial, como la meta de multiplicar por tres las aulas para niños de tres años. Además, explicó la expansión del programa de transporte escolar (TRAE), que busca reducir la deserción, y la modernización de laboratorios y talleres en politécnicos y liceos.

El presidente informó que, a partir de una solicitud estudiantil en Jimaní, este año se construirán aproximadamente 140 techados en centros educativos de todo el país.

Durante su intervención, Abinader instó a los jóvenes a informarse y postular a becas a través de la plataforma Beca Tu Futuro, gestionada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). “Muchas becas de posgrado quedan sin utilizar por falta de solicitudes”, remarcó, animando a los estudiantes a aprovechar estos recursos. El mandatario resaltó la importancia de utilizar las herramientas digitales y el acceso a la información que ofrece internet.

Abinader también abordó la meta de avanzar hacia una educación bilingüe, detallando esfuerzos para flexibilizar normativas que permitan incorporar más docentes de inglés y recordando la existencia de programas gratuitos para el aprendizaje de este idioma.

En relación al desarrollo nacional, el presidente subrayó que indicadores como crecimiento económico, educación, seguridad y paz pública integran un círculo virtuoso. “La pobreza monetaria bajó de 25,5 % en 2019 a 17,3 % en 2025, con la meta de alcanzar el 15 % para 2028”, afirmó Abinader.

También remarcó que República Dominicana se posiciona como la séptima economía de América Latina, superando a varios países de la región, gracias a la diversificación productiva en sectores como turismo, zonas francas, agroindustria y tecnología.

Acuerdos estratégicos con Google, NVIDIA
Acuerdos estratégicos con Google, NVIDIA y el fomento del ensamblaje de semiconductores impulsan la transformación tecnológica en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

En el plano institucional, el mandatario definió como legado relevante la reforma constitucional que limita la extensión de períodos presidenciales y la consolidación de la independencia del Ministerio Público. Según Abinader, estas medidas fortalecen la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.

Por su parte, Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, sostuvo que la educación dominicana es una sola, integrada por centros públicos y privados bajo un currículo común.

De Camps destacó el fortalecimiento del aprendizaje temprano de la lectura y la escritura, la ampliación de la educación STEM y la expansión de la formación técnico-profesional alineada a las demandas del mercado laboral. “El voluntariado estudiantil Dominicanos al 100 fomenta ciudadanía, liderazgo y valores”, explicó De Camps, invitando a los jóvenes a sumarse a debates, olimpíadas académicas y programas de robótica.

La estudiante Melani García Jiménez, del Politécnico Santa Clara de Asís, agradeció al presidente el respaldo al sector educativo, destacando mejoras en infraestructura, capacitación docente y la implementación de programas innovadores en favor de los estudiantes.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaUniversidad Autónoma de Santo DomingoMinisterio de Educación Superior Ciencia y TecnologíaTransformación DigitalExpansión Educativa

Últimas Noticias

Primera Dama de El Salvador destaca dote de útiles para el nuevo currículo de la primera infancia: Braille, bebetecas y tecnología

El programa busca promover el crecimiento de los menores a través de materiales interactivos y actividades lúdicas, incorporando literatura accesible, tecnología educativa y espacios que favorecen el aprendizaje fuera de las aulas

Primera Dama de El Salvador

Más de 180 mujeres rompen moldes y se convierten en operadoras de carga pesada en El Salvador

La graduación de 184 mujeres como operadoras de carga pesada marca un hito en la estrategia de modernización de COEXPORT y la Unión Portuaria del Pacífico

Más de 180 mujeres rompen

El déficit comercial de El Salvador se reduce a 799.2 millones de dólares en enero de 2026

La menor factura de importaciones respecto a igual período de 2025 permitió disminuir el saldo negativo del comercio exterior, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

El déficit comercial de El

El parque vehicular en El Salvador podría duplicarse en menos de nueve años, advierten expertos

Un informe estima que el número de automóviles sigue creciendo a una tasa anual de 8.5 por ciento, lo que implica mayores retos para la red vial y la operatividad del sistema de transporte público

El parque vehicular en El

Confirman tres muertes por tos ferina en Honduras en 2026

Esta actualización, confirmada por Leticia Puerto, integrante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y de la Unidad de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas, evidencia el riesgo que enfrenta la población infantil y motiva un llamado urgente a reforzar el esquema de inmunización

Confirman tres muertes por tos

TECNO

Adiós al recalentamiento de los

Adiós al recalentamiento de los dispositivos: desarrollan una capa de diamante que reduce 23 °C de temperatura

Pagos digitales en Meta: la empresa evalúa integrar stablecoins después del revés de Libra

Así bloquean Google y OpenAi la creación de imágenes prohibidas tras la crisis de Grok

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA

Hacker usa la IA Claude para robar datos de agencias de gobierno en México

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Cosby Jr., hijo

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

MUNDO

Ucrania advirtió que cientos de

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles