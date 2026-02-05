Jueza dicta un año de prisión preventiva a peruano por amenaza falsa en aeropuerto dominicano

La falsa amenaza de bomba obligó a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo. REUTERS/Enea Lebrun

Las autoridades de la República Dominicana enviaron a prisión preventiva durante un año a un ciudadano peruano, tras determinar que fue responsable de una falsa amenaza de bomba que ocasionó la suspensión temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) en Santo Domingo.

Tras la alerta, el vuelo CM-299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, fue obligado a regresar y múltiples vuelos fueron desviados, afectando significativamente la operatividad de la principal terminal aérea del país.

La jueza Karen Miglietti, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó la medida solicitada por el Ministerio Público, quien consideró la gravedad del hecho y fundamentó su decisión en la solidez de las pruebas recabadas.

El fiscal Andrés Mena sostuvo ante la prensa: “El juez, por la solidez de las pruebas recabadas en la investigación, entendió que eran suficientes. Más aún, también valoró el hecho, un hecho grave y lo catalogó como una información que fue falsa, corroborada por los organismos de seguridad y que los mismos son hechos graves que hay que atar al imputado, al proceso”.

La activación de los protocolos internacionales de seguridad permitió regresar el avión y reubicar vuelos en los aeropuertos del Cibao y Punta Cana. (CopaAirlines)

Conforme informaron las autoridades aeroportuarias y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), la alarma implicó el retorno inmediato del avión a Santo Domingo, el despliegue de los dispositivos de inspección y la activación de los protocolos internacionales de seguridad.

Los pasajeros, la tripulación y el personal del aeropuerto resultaron ilesos; dos vuelos debieron ser desviados hacia los aeropuertos del Cibao y de Punta Cana como medida preventiva. Posteriormente, una vez descartada toda amenaza, el vuelo fue reprogramado para ese mismo día a las 19:00 h, y las operaciones del AILA volvieron a la normalidad.

El detenido, identificado como Ángel del Pino Cuya, reside desde hace aproximadamente dos años y medio en República Dominicana. Según la investigación del Ministerio Público, del Pino Cuya realizó una llamada telefónica alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo mientras el avión ya volaba con pasajeros y tripulación a bordo. La fiscalía comunicó que, tras el operativo, incautó pruebas vinculadas al caso que han quedado incorporadas al expediente judicial.

La defensa del acusado, representada por Rafael Lalane, calificó la decisión judicial de desproporcionada y recalcó ante los medios: “Seguimos alegando a la buena justicia y a la presunción de inocencia de mi imputado”.

La jueza Karen Miglietti atendió el pedido del Ministerio Público, valorando la solidez de las pruebas recopiladas sobre el incidente en Las Américas. REUTERS/Enea Lebrun

De acuerdo a la acusación formal, del Pino Cuya enfrenta cargos por terrorismo, delito para el que la legislación dominicana prevé penas de hasta cuarenta años de prisión.

La empresa Copa Airlines confirmó que el vuelo retornó a Santo Domingo sin incidentes y que “se aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de contingencias, con la coordinación del personal del aeropuerto y de los servicios de emergencia”, según el comunicado distribuido por la empresa.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida procesal en la cárcel Las Parras, mientras la investigación continúa con el caso declarado de tramitación compleja.