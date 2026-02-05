República Dominicána

Jueza dicta un año de prisión preventiva a peruano por amenaza falsa en aeropuerto dominicano

El Ministerio Público fundamentó la medida en la gravedad de los hechos y en la evidencia recolectada, lo que derivó en la interrupción temporal de vuelos y la movilización de los protocolos internacionales de seguridad

Guardar
La falsa amenaza de bomba
La falsa amenaza de bomba obligó a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo. REUTERS/Enea Lebrun

Las autoridades de la República Dominicana enviaron a prisión preventiva durante un año a un ciudadano peruano, tras determinar que fue responsable de una falsa amenaza de bomba que ocasionó la suspensión temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) en Santo Domingo.

Tras la alerta, el vuelo CM-299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, fue obligado a regresar y múltiples vuelos fueron desviados, afectando significativamente la operatividad de la principal terminal aérea del país.

La jueza Karen Miglietti, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó la medida solicitada por el Ministerio Público, quien consideró la gravedad del hecho y fundamentó su decisión en la solidez de las pruebas recabadas.

El fiscal Andrés Mena sostuvo ante la prensa: “El juez, por la solidez de las pruebas recabadas en la investigación, entendió que eran suficientes. Más aún, también valoró el hecho, un hecho grave y lo catalogó como una información que fue falsa, corroborada por los organismos de seguridad y que los mismos son hechos graves que hay que atar al imputado, al proceso”.

La activación de los protocolos
La activación de los protocolos internacionales de seguridad permitió regresar el avión y reubicar vuelos en los aeropuertos del Cibao y Punta Cana. (CopaAirlines)

Conforme informaron las autoridades aeroportuarias y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), la alarma implicó el retorno inmediato del avión a Santo Domingo, el despliegue de los dispositivos de inspección y la activación de los protocolos internacionales de seguridad.

Los pasajeros, la tripulación y el personal del aeropuerto resultaron ilesos; dos vuelos debieron ser desviados hacia los aeropuertos del Cibao y de Punta Cana como medida preventiva. Posteriormente, una vez descartada toda amenaza, el vuelo fue reprogramado para ese mismo día a las 19:00 h, y las operaciones del AILA volvieron a la normalidad.

El detenido, identificado como Ángel del Pino Cuya, reside desde hace aproximadamente dos años y medio en República Dominicana. Según la investigación del Ministerio Público, del Pino Cuya realizó una llamada telefónica alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo mientras el avión ya volaba con pasajeros y tripulación a bordo. La fiscalía comunicó que, tras el operativo, incautó pruebas vinculadas al caso que han quedado incorporadas al expediente judicial.

La defensa del acusado, representada por Rafael Lalane, calificó la decisión judicial de desproporcionada y recalcó ante los medios: “Seguimos alegando a la buena justicia y a la presunción de inocencia de mi imputado”.

La jueza Karen Miglietti atendió
La jueza Karen Miglietti atendió el pedido del Ministerio Público, valorando la solidez de las pruebas recopiladas sobre el incidente en Las Américas. REUTERS/Enea Lebrun

De acuerdo a la acusación formal, del Pino Cuya enfrenta cargos por terrorismo, delito para el que la legislación dominicana prevé penas de hasta cuarenta años de prisión.

La empresa Copa Airlines confirmó que el vuelo retornó a Santo Domingo sin incidentes y que “se aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de contingencias, con la coordinación del personal del aeropuerto y de los servicios de emergencia”, según el comunicado distribuido por la empresa.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida procesal en la cárcel Las Parras, mientras la investigación continúa con el caso declarado de tramitación compleja.

Temas Relacionados

Ángel del Pino CuyaSanto DomingoMinisterio PúblicoCESACAmenaza de BombaPrisión Preventiva

Últimas Noticias

La Fiscalía interviene talleres en Chalatenango Sur por supuesto tráfico de autopartes en El Salvador

Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público y la policía, quienes inspeccionaron diversos establecimientos con el fin de detectar piezas vinculadas a vehículos hurtados y evaluar posibles responsabilidades penales de los propietarios

La Fiscalía interviene talleres en

Honduras enfrenta una ola de despidos y advertencias legales tras anulación de contratos heredados del gobierno anterior

Mientras el Ejecutivo de Nasry Asfura sostiene que busca corregir irregularidades, sectores jurídicos y trabajadores denuncian que la medida abre la puerta a un escenario de despidos e incertidumbre laboral

Honduras enfrenta una ola de

Las autoridades de El Salvador arrestan a dos hondureños por intentar ingresar a menor escondido en maleta

Los cuerpos policiales ubicaron al joven en el maletero de un automóvil, luego de que intentaran cruzar la frontera de forma irregular y sin la documentación requerida por sus familiares

Las autoridades de El Salvador

Nayib Bukele vincula a las pandillas con prácticas satánicas y afirma que conseguir seguridad en el país fue “milagroso”

El presidente salvadoreño sorprendió al exponer la conexión entre pandillas y prácticas oscuras. Su denuncia sacude la agenda política y desafía la mirada global sobre el fenómeno

Nayib Bukele vincula a las

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos inicia operaciones en El Salvador

La apertura facilita acceso a recursos financieros a largo plazo para organismos gubernamentales y expande las opciones comerciales para las empresas exportadoras estadounidenses interesadas en ingresar al mercado salvadoreño

El Banco de Exportación e

TECNO

Roblox presenta IA capaz de

Roblox presenta IA capaz de crear modelos jugables a partir de lenguaje natural

Verdad o mentira: WhatsApp tiene una papelera de reciclaje para borrar o recuperar archivos

Así es el diseño del Pixel 10a, el próximo lanzamiento de Google en febrero de 2026

Google Maps para ciclistas: así puedes recibir indicaciones sin mirar la pantalla

Ya no es 18 años: la Generación Z ha decidido a qué edad comienza la adultez

ENTRETENIMIENTO

Sung Hoon, de ENHYPEN, es

Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

MUNDO

Zelensky anunció que Ucrania y

Zelensky anunció que Ucrania y Rusia continuarán pronto las negociaciones de paz

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

“Su hijo ha sido liberado”: el mensaje que el padre de un militar ucraniano esperaba desde 2022

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos