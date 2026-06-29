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Gordon Cormier reveló cómo cambió su vida mientras filmaba “Avatar: The Last Airbender” para Netflix

La trama explora transformaciones personales y vínculos forjados durante la producción, resaltando el entorno desafiante de la serie sin mencionar producciones, estrenos ni personajes

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Gordon Cormier, protagonista de Avatar: The Last Airbender, comparte cómo la serie de Netflix marcó su desarrollo personal y profesional junto a sus compañeros de elenco (Créditos: Netflix)

El crecimiento de Gordon Cormier durante la producción de Avatar: The Last Airbender ha marcado tanto su vida personal como su carrera actoral. El regreso de la serie a Netflix con su segunda temporada encuentra al joven actor en una etapa distinta, acompañado de un elenco que atravesó un proceso de transformación similar.

Cambios personales ante un reto profesional

A los 16 años, Cormier compartió con People que la oportunidad de interpretar a un personaje central en una serie de alto perfil lo enfrentó a cambios inesperados fuera del set.

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La disciplina exigida para el papel se reflejó en su rutina diaria: debió modificar su apariencia, adaptarse a las exigencias físicas de la producción y asumir responsabilidades propias de un adulto, pese a su corta edad.

Avatar: La Leyenda de Aang (Captura de tráiler oficial)
El joven actor debió adaptarse a nuevas exigencias físicas y emocionales al encarnar a Aang, transformando su vida diaria dentro y fuera del set (Captura de tráiler oficial)

El joven reconoció que el rodaje le exigió desarrollar habilidades físicas y emocionales, mientras equilibraba su vida entre la escuela y el trabajo en televisión. “Como Aang crecía, yo también crecía”, señaló Cormier a People, en referencia al paralelismo entre su experiencia y la del personaje.

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Un proceso de autoconocimiento

El contacto prolongado con el personaje llevó a Cormier a un proceso de autodescubrimiento. El intérprete explicó que los años de producción le permitieron analizar y profundizar en el carácter de Aang, hasta encontrar matices que solo el tiempo y la convivencia con el papel pueden aportar. “Pasé mucho tiempo definiendo quién es Aang para poder interpretarlo de verdad”, relató el actor al medio estadounidense.

El elenco también está compuesto por Paul Sun-Hyung Lee como el General Iroh y Ken Leung en el papel del Comandante Zhao. (Créditos: Netflix)
Durante la producción, Cormier profundizó en la construcción de su personaje, explorando emociones y descubriendo nuevas facetas de sí mismo (Créditos: Netflix)

Esa evolución estuvo marcada por la búsqueda de autenticidad, la exploración de emociones complejas y el aprendizaje constante sobre sí mismo. La experiencia, según relató, superó el ámbito profesional y se proyectó en su desarrollo personal.

La convivencia en el set: una comunidad en crecimiento

El ambiente de trabajo en Avatar: The Last Airbender favoreció la construcción de relaciones sólidas entre los integrantes del elenco. Ian Ousley, actor que también forma parte del reparto, remarcó a People que la convivencia diaria durante años fortaleció lazos que traspasaron lo laboral. El grupo se apoyó mutuamente en momentos de presión y compartió logros y dificultades propias de la adolescencia y la juventud.

El elenco también está compuesto por Paul Sun-Hyung Lee como el General Iroh y Ken Leung en el papel del Comandante Zhao. (Créditos: Netflix)
El ambiente de filmación propició la creación de vínculos duraderos entre los actores, quienes compartieron desafíos y aprendizajes personales (Créditos: Netflix)

La dinámica colectiva influyó de manera significativa en el desempeño de cada actor y en la manera de abordar los desafíos del rodaje. “Es un privilegio tener a estas personas como compañeros de reparto”, afirmó Ousley, al destacar el valor del apoyo mutuo dentro y fuera del set.

El impacto emocional del cierre de rodaje

El anuncio del fin de la filmación de la tercera y última temporada, comunicado por Netflix en noviembre de 2025, representó un momento de fuerte impacto emocional para el elenco. La noticia marcó la conclusión de una etapa que incluyó cambios, aprendizajes y despedidas.

El elenco también está compuesto por Paul Sun-Hyung Lee como el General Iroh y Ken Leung en el papel del Comandante Zhao. (Créditos: Netflix)
La finalización de la serie representó un momento de emociones encontradas para el elenco, marcando el cierre de una etapa cargada de experiencias y despedidas (Créditos: Netflix)

Ousley, de 24 años, describió la experiencia como agridulce, y enfatizó la mezcla de satisfacción y nostalgia que sintió el grupo al finalizar el trabajo.

A pesar de la certeza de haber completado una etapa, la expectativa ante la recepción del público se convirtió en un nuevo motivo de unión entre los actores, quienes aguardaban la reacción de los espectadores tras años de dedicación.

Una nueva perspectiva tras el estreno

El regreso de la serie a la plataforma de Netflix con su segunda temporada implicó para el elenco una oportunidad de mirar en retrospectiva el proceso vivido. Según People, los actores enfrentaron este estreno con orgullo y una mirada renovada, conscientes del camino recorrido y del crecimiento alcanzado.

Avatar: la leyenda de Aang, temporada 2
Con el lanzamiento de la segunda temporada en Netflix, el reparto reflexiona sobre el crecimiento alcanzado y la huella que dejó la serie en sus vidas (Netflix)

La relación con los personajes y con la historia adquirió un valor simbólico para los intérpretes, quienes acompañaron a sus alter egos desde la adolescencia hasta la adultez joven. El cierre de la producción no solo significó el fin de un ciclo profesional, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida de quienes formaron parte de Avatar: The Last Airbender.

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