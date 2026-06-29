Qué fue de los detectives más famosos de las series de los 80 y cómo cambiaron sus vidas

Los detectives televisivos de los 80 marcaron una era en la pantalla y dejaron una huella en la televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detectives televisivos de los 80 marcaron una era en la pantalla y convirtieron a varios actores en rostros habituales de millones de hogares. Según Hello Magazine, una serie de intérpretes que dieron vida a algunos de los investigadores más recordados del género siguieron caminos muy distintos después de aquellas series.

1. Tom Selleck – Magnum, P.I.

Tom Selleck convirtió a "Magnum, P.I." en uno de los emblemas de los detectives televisivos de los 80 y luego protagonizó "Blue Bloods" entre 2010 y 2024

Thomas Magnum, con su Ferrari rojo, sus gorras de béisbol y sus camisas hawaianas, fue uno de los emblemas televisivos de la década. Tom Selleck, hoy de 81 años, encarnó a ese detective en Magnum, P.I. y convirtió al personaje en una vía de evasión asociada al sol y al paisaje de Hawái.

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La carrera del actor no se limitó a esa serie. También interpretó al comisionado de policía de Nueva York Frank Reagan en Blue Bloods entre 2010 y 2024, además de participar en títulos como Three Men and a Baby, Quigley Down Under y Las Vegas.

En el plano personal, se casó con la actriz Jillie Mack un año antes de que terminara Magnum, P.I.. La pareja tiene una hija, Hannah, y antes de esa relación Selleck estuvo casado con la modelo Jacqueline Ray, con quien adoptó a su hijo Kevin.

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2. Angela Lansbury – Murder, She Wrote

Angela Lansbury lideró "Murder, She Wrote" durante 264 episodios y cuatro películas para televisión, y trabajó hasta antes de su muerte en 2022

Jessica Fletcher llegó a la pantalla en 1984 con Angela Lansbury al frente de Murder, She Wrote. A lo largo de 264 episodios y cuatro películas para televisión, el público siguió a la exprofesora y detective aficionada mientras resolvía asesinatos en Cabot Cove, Maine.

Cuando aceptó el papel, Lansbury ya tenía una trayectoria consolidada y había recibido tres nominaciones al Oscar, incluidas candidaturas en años consecutivos. Después sumó trabajos en Beauty and the Beast, Nanny McPhee y Mary Poppins Returns, según el repaso de Hello Magazine.

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La actriz se casó dos veces. Primero con el actor Richard Cromwell, en un matrimonio que duró un año, y después con Peter Shaw, con quien permaneció hasta la muerte de él en 2003.

Lansbury trabajó hasta el final de su vida. Murió a los 96 años el 11 de octubre de 2022, y su última película, Glass Onion, se estrenó de manera póstuma.

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3. Don Johnson y Philip Michael Thomas – Miami Vice

"Miami Vice" consolidó a Don Johnson y Philip Michael Thomas como rostros del género policial de los 80 con los personajes Sonny Crockett y Rico Tubbs

Otra serie policial marcada por el sol y el estilo de los 80 fue Miami Vice. Allí, Don Johnson y Philip Michael Thomas interpretaron a James “Sonny” Crockett y Ricardo “Rico” Tubbs, dos agentes encubiertos en una ficción que también destacó por sus automóviles y su música.

Johnson, de 76 años, continuó en el género con Nash Bridges, donde asumió el papel principal. Más tarde apareció en producciones como Guilty as Sin, Django Unchained, Knives Out y Doctor Odyssey. Fuera de la actuación, también desarrolló una carrera musical y publicó tres álbumes. Su versión de “Heartbeat” alcanzó el número 5 en Billboard.

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Su vida personal incluyó cinco matrimonios, entre ellos dos con Melanie Griffith y dos bodas con mujeres no identificadas que después fueron anuladas. Además, es padre de cinco hijos, entre ellos los actores Jesse y Dakota Johnson.

Thomas, que hoy tiene 77 años, mantuvo una carrera más reducida en cine y televisión. Entre sus trabajos figura un reencuentro con Johnson en Nash Bridges, además de poner voz a Lance Vance en los videojuegos de Grand Theft Auto y mantener también una faceta musical.

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Según Hello Magazine, a Thomas también se le atribuye haber acuñado el acrónimo EGOT, que se aplica a quienes han ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

4. Sharon Gless y Tyne Daly – Cagney & Lacey

"Cagney & Lacey" se emitió entre 1982 y 1988, obtuvo 35 premios y sostuvo las carreras televisivas de Sharon Gless y Tyne Daly

En Cagney & Lacey, Sharon Gless y Tyne Daly dieron forma a otra pareja muy reconocible de la ficción policial. Como Christine Cagney y Mary Beth Lacey, ambas encarnaron a dos detectives de Nueva York con miradas distintas sobre la vida en una serie emitida entre 1982 y 1988.

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Durante su recorrido, la producción obtuvo 35 premios. Gless, hoy de 83 años, siguió con papeles destacados en The Trials of Rosie O’Neill, Queer As Folk y Burn Notice. Además, siguió en activo con apariciones en Casualty, The Gifted y Station 19. Su papel más reciente en cine fue en Fast Charlie, estrenada en 2023, y en 1991 se casó con Barney Rosenzweig, productor de Cagney & Lacey.

Daly, de 80 años, también mantuvo una carrera extensa con trabajos en Christy, Judging Amy y una aparición en Grey’s Anatomy. En 2017 se incorporó al universo Marvel con el papel de Anne-Marie Hoag en Spider-Man: Homecoming. En su vida privada, estuvo casada con el actor Georg Stanford Brown. La pareja tuvo tres hijos y se divorció en 1990.

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5. Jeremy Brett – Sherlock Holmes

Jeremy Brett interpretó a Sherlock Holmes entre 1984 y 1994 en la serie de ITV y murió en 1995 por insuficiencia cardíaca

Entre las muchas versiones audiovisuales del detective creado por Arthur Conan Doyle, la de Jeremy Brett ocupa un lugar destacado. El actor interpretó a Sherlock Holmes entre 1984 y 1994 en la serie de ITV, en un papel que, según el texto original, terminó por absorber su vida.

Brett se casó dos veces. Primero con la actriz Anna Massey, con quien tuvo a su hijo David, y después con Joan Sullivan Wilson, que murió un año después de que él asumiera el personaje de Holmes.

El actor murió a los 61 años el 12 de septiembre de 1995. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca.

6. John Thaw – Inspector Morse

John Thaw convirtió al personaje principal de "Inspector Morse" en una figura central de la serie

Inspector Morse fue otra de las grandes referencias británicas del género, con emisiones desde 1987 hasta 2000. John Thaw dio al personaje principal un aire contenido y compasivo que se convirtió en parte esencial del atractivo de la serie.

Cuando llegó a ese papel, Thaw ya era conocido por interpretar al inspector Jack Regan en The Sweeney. Después trabajó en producciones como Kavanagh QC, Goodnight Mister Tom y Chaplin.

En 1964 se casó con la historiadora Sally Alexander y se divorció de ella cuatro años más tarde. En 1973 contrajo matrimonio con la actriz Sheila Hancock y fue padre de tres hijos, entre ellos la actriz Abigail Thaw.

Murió a los 60 años el 21 de febrero de 2002. El cáncer de esófago fue la causa de su fallecimiento.

7. Joan Hickson – Miss Marple

Joan Hickson quedó especialmente asociada a "Miss Marple" en los años 80 (Netflix)

Aunque varias actrices interpretaron a Miss Marple, los años 80 quedaron especialmente asociados a Joan Hickson. La actriz encabezó 12 adaptaciones del personaje creado por Agatha Christie.

Ese papel llegó en la etapa final de su carrera, aunque también participó en títulos como King of the Wind y Century. Hickson tuvo dos hijos con su esposo Eric Butler, que murió en 1967.

La actriz murió a los 92 años el 17 de octubre de 1998. Su nombre quedó unido para muchos espectadores a una de las encarnaciones más recordadas de Miss Marple.

8. Jill Gascoine – The Gentle Touch

Jill Gascoine protagonizó "The Gentle Touch" como la primera mujer al frente de una serie de detectives y la ficción abordó el sexismo en la policía y la homosexualidad

Con The Gentle Touch, Jill Gascoine abrió un camino poco habitual en 1980 al convertirse en la primera mujer al frente de una serie de detectives. Como la inspectora Maggie Forbes, abordó una historia que trató el sexismo dentro de la policía y la homosexualidad, y convirtió al personaje en madre soltera tras el asesinato de su esposo en el episodio de estreno.

Después del final de esa serie, encabezó su derivada C.A.T.S. Eyes, además de participar en Home to Roost, Boon, Screen One y Touched by an Angel.

Entre 1965 y 1972 estuvo casada con el hotelero Bill Keith, con quien tuvo dos hijos, y en 1986 se casó con su compañero de C.A.T.S. Eyes Alfred Molina.

Gascoine murió a los 83 años el 28 de abril de 2020. Según recuerda Hello Magazine, en 2013 había recibido un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.