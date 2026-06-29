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Michael Fassbender define a Martian en “The Agency” y explica su apuesta por el espionaje: “Algunas personas de la CIA fueron de gran ayuda”

El actor contó cómo dialogó con fuentes ligadas a la Agencia Central de Inteligencia para perfilar al protagonista en la entrega nueva, y qué efectos tiene esa elección en sus decisiones y vínculos íntimos

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Michael Fassbender redefine el perfil de su personaje en The Agency, situando la sociopatía en el centro del debate sobre el espionaje en la ficción televisiva (Paramount Plus)

Michael Fassbender sorprendió al revelar que, para la segunda temporada de la serie The Agency, decidió construir a su personaje principal, Martian, bajo la premisa de que es un sociópata. Esta afirmación abrió un debate sobre el impacto de ciertos perfiles psicológicos en el mundo del espionaje televisivo y las relaciones humanas dentro de ese entorno tan particular.

El proceso de preparación: conversaciones con agentes reales

Durante la preparación del personaje, Fassbender se reunió con personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según relató en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, varios de los consultados coincidieron en que buena parte de los agentes de campo, especialmente los agentes dobles, muestran rasgos de sociopatía.

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“Hablé con algunas personas de la CIA que fueron de gran ayuda al contarme ciertas cosas, y entonces tomé la decisión de que Martian es un sociópata”, expresó el actor.

El actor mantuvo reuniones con miembros de la CIA para lograr una interpretación auténtica del mundo de los agentes de campo y sus motivaciones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El actor mantuvo reuniones con miembros de la CIA para lograr una interpretación auténtica del mundo de los agentes de campo y sus motivaciones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De acuerdo con el reporte de The Hollywood Reporter, la decisión de dotar a Martian de ese perfil psicológico influyó en el modo en que el personaje enfrenta los dilemas morales y las relaciones personales en la serie.

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Fassbender explicó que la sociopatía permite a Martian mantenerse frío, calculador y capaz de manipular a otros para alcanzar sus objetivos.

Martian, un agente eficaz y un dilema moral

En la trama de The Agency, Martian aparece como un agente de campo brillante, astuto y con la capacidad de cruzar límites que otros no se atreverían a superar. Según Fassbender, esa frialdad explica por qué el personaje toma decisiones extremas en la nueva temporada, como traicionar a su propio país para proteger a Samia, la mujer de la que se enamora y que es interpretada por Jodie Turner-Smith.

Michael Fassbender arrodillado sobre arena, apunta un rifle de madera y metal; una bala sale de la recámara. Su rostro y camisa están manchados de sangre y tierra
Las decisiones extremas de Martian en la serie exponen los dilemas éticos que enfrentan los espías al priorizar relaciones personales sobre la lealtad institucional (Paramount Plus)

Al cierre de la primera temporada, Martian entrega información clasificada para salvar la vida de Samia, incluso poniendo en peligro a otros. The Hollywood Reporter indicó que, para Fassbender, solo alguien con ese perfil psicológico sería capaz de actuar de ese modo. “Pondrá a otros en peligro”, afirmó el actor durante la promoción de la serie.

Humanidad bajo una fachada fría

Aunque el perfil de Martian responde a los rasgos de un sociópata, Fassbender matizó que el personaje aún conserva restos de humanidad. “Hubo un momento en el que mostrábamos que retenía una especie de humanidad a través de su relación con su hija y de su amor por Samia, pero casi hay una especie de batalla por su alma,” explicó el actor, según declaraciones recogidas por Variety.

Cuando enamorarse puede desatar un conflicto geopolítico en 'The Agency'
La dualidad entre la frialdad operativa y los afectos personales define el conflicto interno que atraviesa el personaje interpretado por Fassbender

Esta tensión interna se refleja en las acciones del personaje. A pesar de su aparente falta de empatía, Martian se enfrenta a conflictos internos que lo empujan a debatirse entre la lealtad profesional y los vínculos afectivos. La serie explora este choque de motivaciones y expone los matices de la personalidad del agente.

Dinámica adictiva del espionaje y el entorno de “The Agency”

En el proceso de documentación, Fassbender descubrió que muchos agentes dobles desarrollan adicciones, aunque aclaró que en el caso de Martian no se trataba de un apego a sustancias, sino al propio juego del espionaje.

Según The Hollywood Reporter, la vuelta al terreno operativo en la segunda temporada sitúa a Martian en su ambiente más natural.

Trailer Oficial | La Agencia | Paramount+ portada
La serie muestra cómo la dinámica del espionaje puede convertirse en una adicción para quienes viven inmersos en la tensión constante del trabajo encubierto (Photo Credit: Luke Varley/Paramount+)

La serie, una adaptación de la producción francesa Le Bureau des Agences, cuenta en su reparto con nombres como Jeffrey Wright, Richard Gere y Katherine Waterston.

Fassbender añadió que Wright también conversó con exagentes de la CIA, quienes le aseguraron que en un grupo conviene tener “al menos un sociópata”, pero nunca dos.

Debate abierto: ¿el entorno crea sociópatas o los atrae?

Más allá de la construcción del personaje, la serie plantea una pregunta de fondo: ¿el trabajo en inteligencia atrae a personas con perfiles sociopáticos o es la propia dinámica del espionaje la que termina moldeando esas características?

Según expuso Fassbender en Variety, la historia invita a reflexionar sobre la influencia del entorno profesional en el desarrollo psicológico de los individuos.

Michael Fassbender, con sangre en la frente y el rostro sucio, sostiene un rifle y mira a la derecha. Viste camisa azul desabrochada y pantalones claros, con un pickup blanco detrás
The Agency plantea si el entorno de la inteligencia transforma la psicología de los agentes o si ya buscan ese mundo quienes poseen dichos rasgos (Paramount Plus)

La segunda temporada de The Agency ya está disponible en Paramount+, donde Martian enfrenta nuevos desafíos que ponen a prueba tanto su frialdad profesional como los lazos personales que todavía lo conectan con su propia humanidad.

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