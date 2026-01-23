República Dominicana intensifica control fronterizo ante aumento de migración haitiana en 2025

Haitianos hacen fila en un centro sin fines de lucro para recibir alimentos tras ser deportados de República Dominicana en Belladere, Haití, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Dánica Coto)

Luis Abinader presentará este domingo los avances del muro fronterizo entre República Dominicana y Haití al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante un acto que se realizará en suelo dominicano, según informó la Presidencia de la República.

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, será responsable de explicar el proyecto, en un evento al que asistirán los ministros Eduardo Sanz Lovatón, de Industria, Comercio y Mipymes, y Roberto Álvarez, de Relaciones Exteriores, junto a invitados internacionales.

Esta iniciativa se enmarca en la política dominicana de control migratorio y seguridad nacional, impulsada ante el aumento de la migración irregular desde Haití, como subrayó el Gobierno.

Antes de asumir el cargo en marzo, Kast visitará oficialmente República Dominicana. El futuro mandatario chileno ha defendido medidas estrictas contra la migración irregular y llegó a solicitar públicamente que los migrantes indocumentados salgan voluntariamente de Chile.

Datos oficiales indican que más de 300,000 personas se encuentran en situación irregular en territorio chileno, con venezolanos como mayoría y haitianos en el cuarto lugar.

El presidente Abinader y Kast comparten una postura firme respecto a la migración y han acordado estrechar la cooperación bilateral tras un diálogo telefónico mantenido el 14 de enero.

“Le felicité por su victoria y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y el diálogo entre Chile y la República Dominicana en beneficio de nuestros pueblos”, declaró Abinader tras esa conversación, de acuerdo con la información de la Presidencia de la República.

Las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Chile se sostienen en la colaboración política, económica y diplomática. Kast, identificado con la ultraderecha, ganó la presidencia chilena en diciembre tras derrotar a Jeannette Jara.

Se endurecen medidas migratorias

Durante los últimos meses, la República Dominicana ha redoblado su política de control migratorio frente a la migración haitiana, provocando un fuerte aumento en las deportaciones y una serie de consecuencias tanto sociales como económicas que mantienen el asunto en el centro del debate internacional.

Este endurecimiento de las medidas ha suscitado preocupaciones sobre los derechos humanos y el futuro de sectores clave de la economía dominicana, según han documentado organismos y medios especializados.

Las repercusiones de las políticas recientes se evidencian no solo en el plano local, sino también en el internacional. Amnistía Internacional ha criticado que las acciones del gobierno dominicano obedecen a prácticas racistas, que se plasman en el perfilamiento racial y la negativa de servicios básicos como la salud.

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer empuja una carretilla después de que se permitiera a los haitianos entrar en un mercado para adquirir artículos de primera necesidad y comerciar, en un mercado agrícola de la ciudad fronteriza de Dajabón, República Dominicana March 18, 2024. REUTERS/Fran Afonso/

Según la organización, estas medidas han implicado que personas vulnerables, incluidas mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de edad, sean deportadas hacia Haití, enfrentando condiciones humanitarias críticas, indicó EFE.

En el ámbito económico, los sectores de la construcción, la agricultura y el turismo dependen en gran medida de la mano de obra haitiana. El aumento de las expulsiones ha generado inquietud por la posible carencia de trabajadores y el efecto de este fenómeno en la economía dominicana, informó El País.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración (DGM), entre octubre de 2024 y julio de 2025, la República Dominicana repatrió a 291,007 haitianos. Solo en julio de 2025 se contabilizaron 31.462 deportaciones, lo que ha mantenido un promedio mensual superior a las 30.000 expulsiones, según EFE.

El año 2025 marcó un incremento del 37.4% en las deportaciones respecto a 2024, sumando un total de 379,553 haitianos expulsados.

El gobierno dominicano ha implementado varias estrategias para reforzar el control fronterizo. Una de las iniciativas principales es la construcción de un muro de 160 kilómetros en la frontera con Haití, equipado con sensores, cámaras y torres de vigilancia.

Paralelamente, se desplegaron 1,500 soldados adicionales, alcanzando así los 11,000 efectivos en la zona limítrofe. El ejecutivo también dispuso cierres parciales en puntos fronterizos estratégicos, con el objetivo de regular el flujo migratorio, conforme a la misma fuente.

La migración haitiana hacia la República Dominicana obedece a factores históricos, económicos y políticos, con una presencia constante de trabajadores provenientes de Haití empleados en actividades esenciales para la estructura productiva dominicana.

Las recientes restricciones y deportaciones, sumadas a la presión internacional, han reconfigurado el panorama y han generado un debate permanente sobre los límites de la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos.