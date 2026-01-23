El sector turístico dominicano suma 600 habitaciones con el anuncio de un resort de lujo en Miches

Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA MHI

La alianza entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana marca un nuevo capítulo en el desarrollo turístico de República Dominicana, con el anuncio de un resort de lujo que aportará 600 habitaciones al panorama hotelero del país, según informó la compañía balear en un comunicado.

La construcción de ‘Paradisus Miches’ representa la primera incursión de la cadena en la zona de Miches, en la costa este, una región que, según Meliá, experimenta un crecimiento acelerado y comienza a posicionarse como alternativa a los destinos dominicanos más consolidados. El nuevo complejo contará con más de 500 metros de playa, sumando un atractivo adicional a su oferta.

Según la información facilitada por Meliá, la marca Paradisus ha sido concebida para responder a las demandas de viajeros que buscan experiencias integradas en entornos naturales y servicios de alta gama. El resort combinará propuestas para adultos y familias, incluyendo opciones de bienestar, ocio, restauración y áreas para eventos.

Con este desarrollo, Meliá refuerza su presencia en el Caribe, elevando a once el número de establecimientos en el país. Además, la compañía destacó que la iniciativa se suma al proyecto Meliá Bergantín Beach, actualmente en construcción en Puerto Plata, como parte de una estrategia dirigida a diversificar la oferta turística y promover propuestas de mayor valor añadido en el sector.

Paradisus Miches ofrecerá más de 500 metros de playa y experiencias integradas en la naturaleza, apuntando al segmento premium del turismo de lujo. (Foto: cortesía)

Desde la empresa subrayaron que la expansión en Miches responde a una visión de sostenibilidad y crecimiento responsable, en línea con las tendencias de turismo de lujo que priorizan la integración con el entorno natural y la diferenciación de experiencias.

El turismo en República Dominicana: cifras récord y atractivos destacados

Durante 2025, República Dominicana recibió más de 11,6 millones de visitantes, logrando un nuevo máximo histórico, según datos difundidos por Forbes y EFE. Este flujo representó un incremento del 4,3 % respecto al año anterior, y consolidó al país como uno de los destinos turísticos más relevantes del Caribe.

La mayor parte de los turistas accedió por vía aérea, con 8,8 millones de llegadas, mientras que los cruceros sumaron 2,8 millones de visitantes. Los principales emisores fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia.

Entre los atractivos más reconocidos se encuentran las playas de Punta Cana, que captaron más de la mitad de los visitantes, la riqueza histórica de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, el paisaje de Puerto Plata y su teleférico al Pico Isabel de Torres, la observación de ballenas en Samaná y la exclusividad de Bahía de las águilas, valorada por su estado casi virgen.

Durante 2025, República Dominicana alcanzó un récord con más de 11,6 millones de visitantes, consolidándose como destino líder del Caribe. (Foto: cortesía)

La ocupación hotelera superó el 71 % durante el año, y el nivel de satisfacción de los viajeros se mantuvo elevado, con una puntuación media de 4,4 sobre 5, según las estadísticas citadas por EFE. Estos datos reflejan la diversidad y el dinamismo del sector turístico dominicano en la actualidad.

Las apuestas del sector turístico dominicano para 2026

La industria turística de República Dominicana afronta 2026 con nuevas metas y proyectos estratégicos, centrados en la diversificación de destinos y el fortalecimiento de la infraestructura hotelera, según lo señalado por diferentes empresas y autoridades del sector.

La expansión hacia áreas emergentes como Miches y la continuación de desarrollos como el Meliá Bergantín Beach en Puerto Plata figuran entre los principales movimientos para atraer a un público internacional cada vez más exigente.

El enfoque se dirige tanto a viajeros que buscan experiencias exclusivas y sostenibles, como a familias interesadas en propuestas de ocio integradas en entornos naturales.

El crecimiento del turismo de lujo y la apuesta por eventos internacionales, así como la mejora de la conectividad aérea y de los servicios en los principales aeropuertos, son otros de los pilares que se espera impulsen la llegada de visitantes durante este año.

Las autoridades también han destacado la importancia de mantener altos estándares en la atención y seguridad, junto con la promoción de la riqueza cultural y natural del país para consolidar la imagen de República Dominicana como un destino líder en el Caribe.