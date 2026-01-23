República Dominicána

El sector turístico dominicano suma 600 habitaciones con el anuncio de un resort de lujo en Miches

El desarrollo sostenible y la diversificación de servicios convierten a una región emergente en la nueva joya para viajeros internacionales

Guardar
Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán
Meliá y Grupo Puntacana desarrollarán un resort de lujo de nueva construcción en República Dominicana. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA MHI

La alianza entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana marca un nuevo capítulo en el desarrollo turístico de República Dominicana, con el anuncio de un resort de lujo que aportará 600 habitaciones al panorama hotelero del país, según informó la compañía balear en un comunicado.

La construcción de ‘Paradisus Miches’ representa la primera incursión de la cadena en la zona de Miches, en la costa este, una región que, según Meliá, experimenta un crecimiento acelerado y comienza a posicionarse como alternativa a los destinos dominicanos más consolidados. El nuevo complejo contará con más de 500 metros de playa, sumando un atractivo adicional a su oferta.

Según la información facilitada por Meliá, la marca Paradisus ha sido concebida para responder a las demandas de viajeros que buscan experiencias integradas en entornos naturales y servicios de alta gama. El resort combinará propuestas para adultos y familias, incluyendo opciones de bienestar, ocio, restauración y áreas para eventos.

Con este desarrollo, Meliá refuerza su presencia en el Caribe, elevando a once el número de establecimientos en el país. Además, la compañía destacó que la iniciativa se suma al proyecto Meliá Bergantín Beach, actualmente en construcción en Puerto Plata, como parte de una estrategia dirigida a diversificar la oferta turística y promover propuestas de mayor valor añadido en el sector.

Paradisus Miches ofrecerá más de
Paradisus Miches ofrecerá más de 500 metros de playa y experiencias integradas en la naturaleza, apuntando al segmento premium del turismo de lujo. (Foto: cortesía)

Desde la empresa subrayaron que la expansión en Miches responde a una visión de sostenibilidad y crecimiento responsable, en línea con las tendencias de turismo de lujo que priorizan la integración con el entorno natural y la diferenciación de experiencias.

El turismo en República Dominicana: cifras récord y atractivos destacados

Durante 2025, República Dominicana recibió más de 11,6 millones de visitantes, logrando un nuevo máximo histórico, según datos difundidos por Forbes y EFE. Este flujo representó un incremento del 4,3 % respecto al año anterior, y consolidó al país como uno de los destinos turísticos más relevantes del Caribe.

La mayor parte de los turistas accedió por vía aérea, con 8,8 millones de llegadas, mientras que los cruceros sumaron 2,8 millones de visitantes. Los principales emisores fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia.

Entre los atractivos más reconocidos se encuentran las playas de Punta Cana, que captaron más de la mitad de los visitantes, la riqueza histórica de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, el paisaje de Puerto Plata y su teleférico al Pico Isabel de Torres, la observación de ballenas en Samaná y la exclusividad de Bahía de las águilas, valorada por su estado casi virgen.

Durante 2025, República Dominicana alcanzó
Durante 2025, República Dominicana alcanzó un récord con más de 11,6 millones de visitantes, consolidándose como destino líder del Caribe. (Foto: cortesía)

La ocupación hotelera superó el 71 % durante el año, y el nivel de satisfacción de los viajeros se mantuvo elevado, con una puntuación media de 4,4 sobre 5, según las estadísticas citadas por EFE. Estos datos reflejan la diversidad y el dinamismo del sector turístico dominicano en la actualidad.

Las apuestas del sector turístico dominicano para 2026

La industria turística de República Dominicana afronta 2026 con nuevas metas y proyectos estratégicos, centrados en la diversificación de destinos y el fortalecimiento de la infraestructura hotelera, según lo señalado por diferentes empresas y autoridades del sector.

La expansión hacia áreas emergentes como Miches y la continuación de desarrollos como el Meliá Bergantín Beach en Puerto Plata figuran entre los principales movimientos para atraer a un público internacional cada vez más exigente.

El enfoque se dirige tanto a viajeros que buscan experiencias exclusivas y sostenibles, como a familias interesadas en propuestas de ocio integradas en entornos naturales.

El crecimiento del turismo de lujo y la apuesta por eventos internacionales, así como la mejora de la conectividad aérea y de los servicios en los principales aeropuertos, son otros de los pilares que se espera impulsen la llegada de visitantes durante este año.

Las autoridades también han destacado la importancia de mantener altos estándares en la atención y seguridad, junto con la promoción de la riqueza cultural y natural del país para consolidar la imagen de República Dominicana como un destino líder en el Caribe.

Temas Relacionados

República DominicanaTurismoMichesPuerto PlataHoteleríaCaribeMeliá Hotels InternationalGrupo Puntacana

Últimas Noticias

Crisis por extorsión golpea al transporte público en Honduras: paralizada la ruta dos en San Pedro Sula

La suspensión total de la Ruta 2 del transporte urbano en San Pedro Sula, tras nuevas amenazas de extorsión, dejó este jueves a miles de usuarios sin la posibilidad de movilizarse

Crisis por extorsión golpea al

El crecimiento vehicular y la congestión reactivan el debate sobre nuevas jornadas laborales en El Salvador

El análisis de nuevas propuestas consideran experiencias internacionales y ajustes en jornadas, mientras sectores empresariales resaltan el impacto positivo que tendría la medida en la eficiencia y la calidad del entorno laboral en la región

El crecimiento vehicular y la

El crédito de la banca múltiple impulsa la expansión del turismo en República Dominicana

La canalización de financiamiento al sector turístico ha sido determinante para la modernización hotelera y la generación de empleo, según los informes oficiales, aunque persisten retos en la diversificación del acceso para pequeñas y medianas empresas

El crédito de la banca

Justicia estadounidense congela bienes de organización dedicada al narcotráfico en Costa Rica

Banda es acusada de trasladar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, utilizando empresas y alianzas con grupos armados

Justicia estadounidense congela bienes de

El salario mínimo en República Dominicana se ubica entre los más altos de América Latina

Un informe de Bloomberg Línea sitúa al país caribeño entre las naciones con mejores remuneraciones básicas, al registrar ingresos equivalentes a valores superiores que los de otras grandes economías regionales como Brasil y Argentina

El salario mínimo en República

TECNO

CEO de Microsoft afirma que

CEO de Microsoft afirma que la IA debe lograr algo concreto para la humanidad o “nada de esto tiene sentido”

¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos

El Modo IA de Google ahora puede interactuar con tu Gmail y Fotos para dar respuestas personalizadas

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar?

YouTube permitirá a los creadores generar videos cortos con clones de IA

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

La colección perdida de ‘La

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

La familia Hadid expone tensiones previas con la esposa de Brooklyn Beckham: “Esa chica no quiere privacidad”

MUNDO

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Steve Witkoff se reunió con Vladimir Putin en Moscú en busca de avances para frenar la guerra en Ucrania

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales