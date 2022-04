En el Día Mundial de los Simpson hablemos de la filosofía que tiene Springfield

Los Simpson y la filosofía

Desde el 2017 se celebra el Día Mundial de Los Simpson, serie creada por Matt Groening, conmemorando que fue el 19 de abril de 1987 que esta particular familia de dibujos animados apareció por primera vez en el programa El show de Tracey Ullman. Los personajes amarillos aparecieron en pequeños cortos antes y después de los cortes a comerciales del programa de la popular humorista hasta 1989, cuando Los Simpson se convirtieron en serie.

Después de tres temporadas decidieron convertirlo en una serie de televisión del cual fue todo un éxito para la cadena Fox (actualmente Star+), no solo es, de lejos, la serie más longeva de la televisión estadounidense, sino que llegó a ser vista por más de 30 millones de personas, solo en los Estados Unidos, y es retransmitida por más de 100 cadenas en 60 países y 20 idiomas.

Pero ¿por qué se decidió hacer un día mundial de Los Simpson? Pues una agencia española llamada PR Garage lanzó una convocatoria en Change.org para darle un día dedicado a la familia amarilla. Al lograrlo, todos los años se celebra con un maratón en diferentes cadenas de televisión.

Sin embargo, esta caricatura no solo enseña una familia en un pueblo ficticio llamado Springfield, sino que sus personajes tienen algo relacionado con la filosofía.

Los Simpson y la filosofía

Un libro que se publicó en la editorial Blackie Books, en octubre del 2021, el cual hacen una explicación filosófica a cada uno de los personajes de los Simpson.

En el personaje de Homero Simpson hacen alusión a que puede llegar a tener algo ético, es ahí donde lo relacionan con Aristóteles.

El texto menciona que “en principio, indica la capacidad de moderar los apetitos corporales”. Eso se puede ver en muchos de los capítulos, pero algo que si deja perplejo es la amistad “pensaba que, sin amigos, no podemos ejercer la virtud y llevar vidas ricas y plenas”.

En sí Homero no tiene ningún amigo, se podría decir que Lenny y Carl, pero no les comparte sus metas y actividades, siendo que no tiene algunas.

Homero dice que será el único que puede arruinar las vacaciones de su familia

A diferencia de Lisa, que muestra una muestra del anti-intelectualismo estadounidense, pues se puede observar en la serie cómo es el maltrato hacia una pequeña niña con una inteligencia superior a todos, esto “cabe decir que en la sociedad estadounidense se da un conflicto en lo que representan los intelectuales”.

“Lisa puede ser considerada una intelectual, pero la serie no la retrata de modo totalmente adulador”.

En el capítulo de La importancia de Maggie: El sonido del silencio. Oriente y Occidente se puede entender que Maggie no habla, pero “a diferencia del Flaubert que Sartre describe, al menos parece tener un proceso rudimental de pensamiento”.

También la relacionan con filósofos orientales como Confucio que dijo: “Escucha, pero mantente en silencio”.

En La motivación moral de Marge menciona Gerald J. Erion y Joseph A. Zeccardi que este personaje de la familia amarilla “destaca como una piedra de toque de la moralidad”.

“Para solventar los dilemas que se le presentan, sencillamente deja que la razón oriente su conducta hacia un ponderado y admirable equilibrio entre los extremos”. El personaje de Marge será la que se encargará de mantener un equilibrio no solo en su familia, sino en toda la ciudad imaginaria de Springfield, además de diferenciarla de Flanders, pues éste siempre acata lo que diga la religión.

Así habló Bart. Nietzsche y la virtud de la maldad tienen una diferencia de bueno y malo y entre ellos también el filósofo era un chico malo en esta rama.

Se le considera “malo” a Nietzsche porque en su primer libro El nacimiento de la tragedia “adopta esta visión dualista de Schopenhauer a propósito de la apariencia y la realidad, la voluntad y la representación”, pues el término “voluntad” lo que se refiere como “Uno primordial” que se refiere a la cualidad sensible o la apariencia de las cosas.

Por lo cual la figura del “chico malo” de Nietzsche es en realidad “enfrentar la vida, la niegan, y son peligrosas”, el cual nos aconseja ir más allá de la “moral de esclavos” y dejar de quitar valor al mundo.

Los Simpson es el logró que mejor se adaptó a lo que se le llama lo inapropiado del pensamiento contemporáneo, pues con estos filósofos se da a entender lo poco que se llega a ver de influencia en una caricatura que tiene más de 30 años.

