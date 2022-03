De Stephen King a Jane Austen: estos son algunos de los escritores más exitosos en sus adaptaciones al cine

Mediapunch/Shutterstock Stephen King

En el mundo del cine, las adaptaciones de libros son muy frecuentes y muchas de las películas provienen de libros clásicos o de autores contemporáneos que enamoraron a los lectores.

Así como se ha repetido una y otra vez que autores como García Márquez son casi imposibles de adaptar, hay otros novelistas cuyos textos han sido adaptados una y otra vez para la gran pantalla, en muchas ocasiones con gran éxito de taquilla.

Entre los autores con adaptaciones con más adaptaciones al cine están Stephen King, Jane Austen, William Shakespeare, J.K. Rowling y Nicholas Sparks, aquí tenemos una selección de algunas de las producciones más conocidas.

Stephen King

La película está basada en una novela de Stephen King y es protagonizada por Ewan McGregor

El autor del género de terror ha dedicado toda su vida a escribir libros e incluso tiene una colección muy grande de clásicos que lo han llevado a ser favorito de los lectores colectivos.

A pesar de ello, muchos de los directores de cine se interesaron bastante por sus obras y con Stephen King han creado más de 60 producciones tanto cinematográficas como televisivas.

De esas películas se pueden ver: Carrie, el Resplandor, Eso, Cementerio de mascotas, La neblina, entre otros.

William Shakespeare

Alex Hassell y Corey Hawkins dan vida a Ross y Macduff, respectivamente, en la nueva adaptación cinematográfica de la obra de William Shakespeare. (Apple Tv+)

La obra de este dramaturgo fue bastante popular tanto para niños como adultos, pues muchas de sus obras a pesar de tener historias muy explícitas las han llevado al cine.

Estas historias han cambiado mucho los procesos de desarrollo en las proyecciones, pues tanto el amor como el odio son temas que se han presentado en muchas de estas películas como El Rey León (basada en Hamlet), Romeo y Julieta, Macbeth, entre otras.

Jane Austen

Películas de amor (Foto: Twitter)

Las novelas de esta escritora fueron inteligentes y la herramienta que emplea más es su época, pues muchas de las costumbres que vivió la plasma de manera correcta.

Uno de los elementos clave que vamos a ver siempre en las obras de Austen son los malentendidos entre vecinos y los conflictos, pero al concluir la obra siempre se va a resolver con aprendizaje y tiempo.

Entre las películas que han adaptado sus obras son: Orgullo y prejuicio, Emma, Amor y Amistad, Sanditon, Sentido y sensibilidad, Clueless (adaptación de Emma), el diario de Bridget Jones (adaptación de Orgullo y Prejuicio), entre otras.

Nicholas Sparks

(The Grosby Group)

Este escritor, guionista y productor estadounidense ha alcanzado el éxito con muchas de sus películas y la primera que recibió un pago para poder tener los derechos fue “The Notebook” además de ser una de las novelas en superventas, según “The New York Times”, en su primera semana de ventas.

Luego de su primer éxito literario, escribió un número de superventas internacionales, que fueron traducidos a treinta y cinco idiomas. Once de sus novelas han sido llevadas al cine: “Message in a Bottle” (1999), “A Walk to Remember” (2002), “The Notebook” (2004), “Nights in Rodanthe” (2008), “Dear John” (2010), “La última canción” (2010), “The Lucky One” (2012), “Safe Haven” (2013), “The Best of Me” (2014), “The Longest Ride” (2015) y “The Choice” (2016).

La película que recaudó más dinero fue “Message in a bottle” con más de USD 118 millones.

J.K. Rowling

FILE PHOTO: Books from the Harry Potter series by author J.K. Rowling are seen on a shelf inside Widnes Library in Widnes, Britain September 12, 2018. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Luego de no tener nada de dinero y de vivir en la miseria, la autora decidió escribir una historia de un niño brujo y todo un mundo de magia y hechicería. Al terminar su texto decidió publicarlo y venderlo para poder tener dinero, pero nadie lo aceptaba.

Cuando ya por fin una editorial decidió sacar la primera parte, nunca se imaginó que después sería el libro con más seguidores en todo el mundo.

La obra está compuesta de ocho libros, de los cuales han hecho una adaptación por cada película, además de tres más fuera de los libros e incluso adaptaron un libro en obra de teatro.

