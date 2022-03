‘El banco’, el debút literario de Meghan Markle, ya está a la venta en Estados Unidos y España

‘El banco’, libro de Megahn Markle publicado el pasado verano en Estados Unidos, recibe el mes de marzo en las librerías españolas. Este texto, ilustrado por un animador de Pixar, relata una historia sobre la fraternidad y amor entre padres e hijos desde la perspectiva de una madre y “aborda también la evolución y crecimiento de la relación entre padres e hijos, y recuerda las muchas maneras en que el amor puede cobrar forma y expresarse en una familia moderna”, de acuerdo con la reseña de la Editorial Duomo, encargada de la edición del libro en España.

Markle, quien en compañía de su esposo, el príncipe Harry, aprovechó para enviar un saludo de apoyo al pueblo ucraniano, asegura que escribió este libro como un poema dedicado a su marido y a su hijo Archie, que se fue creciendo hasta convertirse en una obra infantil ilustrada por el premiado dibujante y animador estadounidense de libros infantiles Christian Robinson, quien imprimió su sello en ilustraciones de estilo etéreo realizadas en acuarelas para narrar la historia.

Portada de 'El Banco' por el ilustrador de libros infantiles Christian Robinson

“Reflejarlo me resultaba especialmente importante, y Christian y yo trabajamos juntos para mostrar este lazo tan especial con un enfoque inclusivo. Espero que todas las familias, no importa cómo sean, se vean reflejadas en El banco tanto como la mía”. declaró Meghan a propósito del lanzamiento de su debut en el mundo literario.

La duquesa de Sussex no ha dejado de ser noticia, también fue criticada en los últimos meses por presuntas similitudes de la historia de su texto con el libro para niños de Corrinne Averiss, ‘The Boy and The Bench (2018), según informó la revista Vanity Fair.

En un comunicado, la duquesa de Sussex, de 39 años, aseguró que su libro para niños fue escrito inspirado en un poema que escribió para el príncipe Harry tras el nacimiento de su hijo, pero eso no calló las bocas de los expertos en la corona inglesa que no dudaron en señalar similitudes entre la historia de Meghan Markle y el libro para niños de Corrinne Averiss como ilustraciones coloridas similares y una historia centrada en el amor familiar y en el hecho de compartir sentados en un banco, algo que también podría ser tomado como una coincidencia creativa ya que podría ser un lugar común para expresar los vínculos familiares entorno a los espacios de entretenimiento.

Se ha comparado 'The Bench' de Meghan Markle con ‘The Boy and The Bench (2018) de Corrinne Averiss,

Así mismo, la revista Vanity Fair informó, que la edición española ‘El banco’ se caracterizará por ser en tapa dura de 40 páginas, con la traducción de Ángela Esteller, a un precio de 13,90 euros para el público. Markle firma el libro como Meghan de Sussex y se presenta como “madre, esposa, feminista y activista.

Con información de EFE y Vanity Fair

