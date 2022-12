“Loki 2” y “Ahsoka” entre los estrenos más importantes de Disney+ en un nuevo adelanto

La plataforma de streaming reveló un adelanto de las producciones que lanzará el próximo año. (Disney Plus)

Luego de diversas especulaciones, Disney+ ha dado a conocer algunos de sus más esperados estrenos para el próximo año. En el clip revelado este lunes, destacan la segunda temporada de Loki así como el próximo lanzamiento de Ahsoka, serie basada en el personaje de las series animadas de Star Wars. Además, se deja ver un poco más de los nuevos episodios de The Mandalorian y un largometraje basado en la clásica historia de Peter Pan.

Un nuevo clip lanzado por el servicio de entretenimiento da un pequeño vistazo de la lista de estrenos que llegarán en los siguientes meses. “¿Estás listo para una nueva aventura?”, comienza diciendo Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, en el adelanto. Mientras esto sucede una lluvia de imágenes con las próximas producciones llenan el esperado anuncio.

Rosario Dawson volverá a su papel como Ahsoka Tano. (Disney+)

En el avance también se ofrece el primer vistazo a la segunda temporada de Loki. Tom Hiddleston, quien también actúa como la voz en off en el tráiler, regresa como el Dios de las travesuras después de su encuentro con Kang en la primera entrega. Se le ve junto a su colega Mobius (Owen Wilson), aficionado por las motos de agua, en una escena y acechando los pasillos de lo que parece ser la TVA en otra.

Por su parte, el anticipado spin-off Ahsoka también se puede ver en un breve adelanto de apenas unos breves segundos. Se observa a Rosario Dawson caracterizada como la Jedi que debutó por primera vez en el mundo animado de la franquicia. Además, se da una pequeña muestra de la tercera entrega de The Mandalorian.

Tom Hiddleston regresa para la nueva temporada de "Loki". (Marvel Studios)

Entre otras novedades que Disney+ presentó se encuentran Win or Lose, la primera serie de televisión creada por Pixar, cuyo tráiler ya fue lanzado hace unos días; la película Black Panther: Wakanda por siempre; y el próximo programa de Marvel que también estrenará en 2023, Secret Invasion. Otro estreno dado a conocer fue el de Peter Pan & Wendy, un film dirigido por David Lowery (The Green Knight). American Born Chinese, así como Crater, el corto derivado de Up Dug Days y el show animado de Star Wars, The Bad Batch, completaron el anuncio.

Los personajes de Disney+ en 2023

Acerca de Ahsoka, el personaje hizo su primera aparición live-action con la segunda temporada de The Mandalorian, lo cual fue altamente festejado. La misma fue muy esperada por los fans de la saga cinematográfica de Star Wars y, sobre todo, de las series animadas, que sirve como base para el presente de las ficciones de acción real. Con su llegada y la reaparición de su personaje en El libro de Boba Fett, la actriz Rosario Dawson se ganó rápidamente el cariño del público.

La tercera temporada de "The Mandalorian" llegará el próximo 1 de marzo. (Lucasfilm)

En cuanto a Secret Invasion, es una producción dirigida por Thomas Bezucha y Ali Selim, la serie estará protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury. Se vio al personaje iniciar una relación con los Skrull en Capitana Marvel y se confirmó que seguía con ellos en el final de Spider-Man: lejos de casa. El programa contará la historia de cómo este pueblo cambiaformas se ha infiltrado en la Tierra desde los 90 y se basará en la novela gráfica creada por Brian Michael Bendis.

Por ahora, no hay fechas establecidas para el estreno de Ahsoka, Invasión Secreta o Loki temporada dos. Solo se conoce que The Mandalorian volverá con su tercera temporada el próximo 1 de marzo de 2023, fecha que fue revelada oficialmente en el marco de la pasada edición de la CCXP, llevada a cabo en Brasil.

Actualmente, puedes disfrutar más del universo de Marvel y Star Wars en el catálogo de Disney+.

