Las 10 mejores series de Disney+ en 2022

Llegamos al último mes del año y se ha podido percibir que la batalla de las plataformas de streaming estuvo y aún se encuentra reñida por coronarse como la mejor. Centrándonos en las producciones de Disney+ a lo largo del 2022, descubrimos historias brillantes, que atrapan con el excelente desarrollo de su trama, con interpretaciones convincentes y sobre todo, que despiertan emociones tan intensas en el público -de todas las edades-, que resultan casi imposible dejar de verlas.

Willow

Esta producción merece un gran aplauso, puesto que, es la prueba de que el género fantástico puede ser muy divertido también. Es una comedia procaz con héroes verdaderamente osados, así como también villanos aborrecibles y diálogos brillantes. De acción y aventuras, la historia relata que, 20 años después de vencer a la reina Bavmorda (acontecimiento de la película original), el hechicero Willow Ufgood lidera a un grupo de inadaptados en una peligrosa misión de rescate, a través de un mundo que va más allá de su imaginación. Allí tendrán que enfrentarse a sus demonios internos y unirse para salvar su mundo. Es protagonizada por el británico Warwick Davis. Debutó el 30 de noviembre.

El actor británico Warwick Davis, es el protagonista de Willow. (Disney)

Star Wars: Historias de los Jedi

Esta es una producción muy emotiva que ofrece un punto medio perfecto entre un relato infantil y uno para adultos que generará sorpresa en los seguidores de Star Wars. Está desarrollada con los estándares de animación más altos, en la cual cada episodio tiene un propósito bien definido que explora el ascenso de su protagonista. Historias de los Jedi (Tales of The Jedi) es un evento de seis episodios con parábolas construidas alrededor de los Jedi desde la era de la precuela. Es un viaje que nos adentra en la vida de dos Jedi claramente diferentes, Ahsoka Tano y el Conde Dooku. Cada uno será puesto a prueba mientras toman decisiones que definirán sus destinos”. Estrenó el 26 de octubre.

La nueva serie Tales of the Jedi se centra por completo en las historias de dos portadores de la fuerza, Ahsoka Tano y el Conde Dooku.

Andor

El actor y director mexicano Diego Luna sí que sabe sobresalir en esta propuesta conocida como la serie más adulta del universo de Star Wars. Podría decirse que, es un relato sin igual a nada de lo que ya hemos visto antes, lo que le otorga un plus para verla. Se trata de una precuela de Star Wars: Rogue One y sigue las aventuras de Cassian Andor durante los años de formación de la Rebelión. Además, se confirmó que tendrá una segunda temporada que conectará con los eventos de Rogue One. Estrenó el 21 de septiembre.

Cassian Andor es un agente rebelde que tendrá su propia serie en el mundo de Star Wars.

She- Hulk: defensora de héroes

La particular historia de Jennifer Walters es fenomenal a pesar de que haya sido calificada como regular. La vida de la heroína llama la atención desde el principio y la mantiene hasta el fin. Es fresca, sencilla para entender y muy entretenida. Además, es un relato para todas las edades: niños, jóvenes y adultos la disfrutarán Después de She-Hulk con Tatiana Maslany, es imposible imaginarse a otra actriz para este papel, porque lo caracterizó magistralmente.

Walters es una abogada soltera y algo tímida pero muy profesional, con una vida parece la típica de cualquier chica en sus treintas, excepto cuando se enfada. Puesto que si se altera, se convierte en una superheroína de 2 metros de altura, color verde y con una fuerza sobrehumana. Tan solo su primo, Bruce Banner, alias Hulk, entiende su experiencia y la ayudará con sus transformaciones. Estrenó el 17 de agosto.

Ella es la prima de Bruce Banner, o sea, la prima de Hulk. ¿Pero qué sucede si obtiene los mismos poderes que su primo?

Todo igual... o no

Excelente historia juvenil con la que padres e hijos se identificarán en algún punto. Sabe contar de una forma verosímil los conflictos y emociones que normalmente enfrentan los adolescentes y por consecuencia sus progenitores. Es emotiva, tiene bonitas enseñanzas para la familia, además de un toque de ternura con relación al primer amor que enternece.

Producción brasileña centrada en una adolescente llamada Carol que debe pasar dos cambios en su vida: el primero, prepararse para acudir a la secundaria y afrontar los retos de esta etapa de la vida en el ámbito académico y social. Y en segundo lugar, aceptar el casamiento de su madre con su nuevo novio (algo que le causa un poco de desespero, además de no querer asimilarlo), y la convivencia con el hijo del que será su padrastro. Así, recorriendo ambos procesos, la joven vivirá situaciones inimaginables dentro y fuera del colegio que la llevarán a encarar desafíos propios de la adolescencia. Es protagonizada por Gabriella Saraivah y estrenó el 20 de julio.

Esta historia sigue a Carol, en el momento en que atraviesa dos cambios importantes en su vida. (Disney Plus)

Papás por encargo

Esta serie familiar es encantadora y muestra un lado de México que vale la pena conocer, además de que cuenta con personajes entrañables y una historia atractiva que hace reír, llorar y emocionarse. Papás por encargo sigue a California, una niña de trece años que, junto a sus papás adoptivos, inicia una travesía desde ciudad de México hasta Zacatecas para reencontrarse con su madre, de quien no sabe nada desde hace nueve años. Está es una comedia dramática musical protagonizada por Eduardo Brito, Jorge Blanco, Michael Ronda y Farah Justiniani. Estrenó el 13 de julio.

Serie de comedia, drama y musical mexicano para ser visto por todas las familias.

Siempre fui yo

Este es un drama lleno de intriga que te atrapa la atención del espectador desde el primer capítulo y, conforme van pasando los episodios te enamoras de cada personaje. Esta historia sigue las aventuras de Lupe, una mexicana de 21 años cuya vida da un giro inesperado cuando se entera del fallecimiento de su padre, por lo que decide viajar a Cartagena, Colombia para asistir al funeral. Rápidamente, se da cuenta de que allí nada es lo que parece y decide inscribirse en un concurso musical para estar cerca del entorno de su padre. La joven tendrá que encontrar su propia voz e investigar la sospechosa muerte de su padre, y continuar con su legado musical. Estrenó el 15 de junio y es protagonizada por Karol Sevilla y Pipe Bueno. La segunda temporada llegará en 2023.

Serie de intriga protagonizada por Karol Sevilla y Pipe Bueno.

Ms. Marvel

Relato lleno de entusiasmo que contagia. Además, se sale un poco de las historias del MCU donde el mundo necesita ser salvado. Es creativa visualmente y la combinación de su joven estrella es sobresaliente. Ms. Marvel es la historia de una joven musulmana llamada Kamla Khan que inicia con su afición por los superhéroes, especialmente hacia Capitana Marvel, algo que no es tan bien aceptado por su madre. Cuando una reliquia familiar llega a casa, ella la toma para utilizarla en una competencia temática de cosplay en la Avenger-Con y así nacen los poderes que la convertirán en la heroína de Nueva Jersey. El primer episodio se lanzó el 8 de junio. Es protagonizada por Iman Vellani.

Kamala Khan, una adolescente de Jersey City y una megafán de los Vengadores, está decidida a asistir a la VengaCon, pero lo que empieza como un concurso de cosplay acaba dando un giro inesperado.

Obi-Wan Kenobi

Ficción que une la emoción con el suspenso. Hace una apuesta por la nostalgia y el fanatismo que genera Star Wars. Cuenta con diálogos solemnes y con un toque de humor que la hacen única y por upuesto divertida. Además, es protagonizada nada más y nada menos que por el gran Ewan Gordon McGregor. Obi-Wan Kenobi es una miniserie de seis episodios, basada en la figura de Obi-Wan Kenobi, cuya historia comienza 10 años después de los dramáticos sucesos acontecidos en La venganza de los Sith. Estrenó el 26 de mayo.

Más de lo que será la serie que recuperará a Ewan McGregor y Hayden Christensen como Obi Wan y Darth Vader.

Moon Knight

Si pudiera calificarla en una palabra sería extraordinaria. Es original, ocurrente, algo alocada y le pone un toque picante a la fórmula de superhéroes. Además, mezcla la comedia, el terror y las aventuras. ¿Qué más se puede pedir en una producción? Moon Knight es protagonizada por Oscar Isaac y relata las experiencias del trabajador de un museo que lucha contra un trastorno de identidad disociativo, quien recibe los poderes de un dios egipcio de la luna. Sin embargo, pronto descubre que estos poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición. Estrenó el 29 de marzo.

Oscar Isaac es el protagonista de Moon Knight.

