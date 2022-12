“The Mandalorian”: Disney+ anunció la fecha de estreno de la temporada 3

The Mandalorian Temporada 3 - Teaser Tráiler - Disney Plus

Este jueves, Disney+ participó de una panel para compartir noticias sobre sus contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars y más. Con Pedro Pascal presente en el escenario, se confirmó que The Mandalorian regresará a las pantallas el 1 de marzo de 2023 con la tercera temporada. La serie del universo Star Wars retomará la travesía de Din Djarin a lo largo de la galaxia en compañía de su adorable amigo, Grogu.

Asimismo, la plataforma dejó ver el primer vistazo a esta nueva entrega con una imagen inédita del mandaloriano y el pequeño también conocido por los fanáticos como Baby Yoda, el cual debutó junto a la serie en noviembre de 2019.

Primera imagen de los nuevos episodios de la serie de "Star Wars". (Disney+)

Hasta ahora, todos los fanáticos tenían la vaga idea de que la serie se lanzaría en 2023, pero en la Comic-Con de Brasil, los productores de la serie Jon Favreau y Dave Filoni, así como la estrella del programa Pedro Pascal estuvieron presentes para dar nuevos detalles de la tercera entrega de su show de televisión basado en el universo de Star Wars.

Este anuncio se une al primer adelanto que Lucasfilm lanzó en la primavera de este año durante el Star Wars Celebration. El tráiler mostraba a Din Djarin (Pascal/ Brendan Wayne ) reunido con su hijo adoptivo Grogu después de los eventos de The Book of Boba Fett, que vio al pequeño rechazar los caminos de los Jedi y regresar al lado de Mando.

El anuncio de la fecha de estreno de la tercera temporada se dio durante la CCXP en Brasil. (Disney+)

Ahora juntos nuevamente, el Clan de los Dos aparece en el camino a Mandalore, donde se reúnen con el viejo aliado Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), quien tenía los ojos y deseos puestos en reclamar el legendario Darksaber ahora en posesión de Din, que según la tradición da derecho al portador a gobernar todo.

Din también estará en una misión personal esta temporada, ya que su último encuentro con The Armorer (Emily Swallow) terminó cuando lo llamaron apóstata y le dijeron que ya no es un mandaloriano, todo por el pecado de quitarse el casco. Le dijeron que la única forma de expiación es en las aguas vivas debajo de las minas de Mandalore. Aunque Din señala que estos fueron destruidos, su viaje de regreso al planeta devastado significa que probablemente aún no ha perdido la esperanza.

La serie es producida por Jon Favreau y Dave Filoni. (Disney+)

Junto con Pascal, Wayne, Sackhoff y Swallow, la tercera temporada traerá de nueva cuenta a Carl Weathers como Greef Karga, Paul Sun-Hyung Lee como Carson Teva, Omid Abtahi como el ingeniero clon Dr. Pershing y Amy Sedaris como la mecánica de Tatooine, Peli Motto. Dado que parece que Din regresará a Tatooine para ver a Peli, vale la pena preguntarse si los nuevos episodios traerá un cameo de los jefes del crimen residentes de Mos Espa, Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Christopher Lloyd también está confirmado para hacer una participación en esta nueva entrega. Los miembros anteriores del reparto incluyen a Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, los protagonistas de El libro de Boba Fett Temuera Morrison y Ming-Na Wen, Titus Welliver y Rosario Dawson como Ahsoka Tano, quien tendrá su propia serie spin-off programada para estrenar el próximo año.

Ahsoka Tano tendrá su propia serie. (Disney+)

Esta producción protagonizada por Pedro Pascal fue creada por Jon Favreau, quien se desempeña como escritor y productor ejecutivo esta temporada. David Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Rick Famuyiwa son productores ejecutivos junto a Favreau, con Lucasfilm produciendo la serie. Se confirma que Weathers dirigirá un episodio de la tercera temporada.

The Mandalorian tercera temporada estrena el 1 de marzo de 2023, mientras tanto puedes ver las dos primeras entregas a través de Disney+.

