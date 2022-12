23 series nuevas muy esperadas que llegan en el 2023

Las producciones que todos quieren ver en 2023 están aquí.

¿Cuál será la mejor serie de 2023? Esta es una pregunta realmente difícil de responder, puesto que, el próximo año se visualiza una gran batalla entre las plataformas de streaming más populares debido a las producciones que agregarán a sus catálogo. De algunos servicios podría decirse que, ciertamente hay títulos que tienen ventaja, sea porque la expectativa alrededor de ellos es colosal o por otras razones. De cualquier modo, Infobae te actualiza sobre 23 nuevas series más ansiadas a que lleguen para la temporada entrante.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan este esperadísimo drama de terror de HBO. (HBO)





The Last of Us

Al ser una adaptación televisiva sobre uno de los videojuegos más populares de PlayStation lanzado en 2013, esta producción americana se ha convertido en una de las más esperadas para el 2023. Es una serie de drama y terror que seguirá a Joel, caracterizado por Pedro Pascal (The Mandalorian), un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie, interpretada por Bella Ramsey, a través de un Estados Unidos postapocalíptico. Además, fue creada y dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann, el mismo que escribió y dirigió el juego, así que tiene a muchos en vilo por su llegada. The Last of Us ya cuenta con fecha oficial de estreno, arribará el 16 de enero a la plataforma de HBO Max.

Del ganador del Emmy y creador de "Chernobyl", y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie estrena el 15 de enero. (HBO)





The Idol

Luego del éxito y furor que causó Euphoria, creada por Sam Levinson, ahora vendrá una nueva historia del mismo director y guionista, titulada The Idol, que también se hizo realidad junto a The Weeekend y Reza Fahim. Además, la popularidad que está tomando esta producción es porque tendrá como protagonistas a la hija del gran Johnny Depp, Lily-Rose Depp, junto al propio The Weekend y Troye Sivan. Un plus inevitable es que contará con la participación de Jennie de Black Pink debutando como actriz en Hollywood.

El drama se ambienta en la industria de la música como telón de fondo y sigue a un gurú de la autoayuda, quien también es un líder de un culto moderno. Este hombre entra en una relación complicada con una ídolo del pop en ascenso, mientras viven una historia llena de sexo y drogas. The Idol Llegará a las pantallas a través de HBO Max.

La serie se centrará en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno que entra en una relación complicada con un ídolo del pop en ascenso





Terapia sin filtro

Este nuevo proyecto televisivo conforma una comedia en la que Harrison Ford, la estrella de Indiana Jones, compartirá créditos con Jason Segel (Malas enseñanzas). Es una de las pocas producciones en la que hasta el momento veremos a Ford en un relato de comedia, sobre todo enfocado al mundo de la salud mental; así que, sus fans y no fans no querrán perdérsela.

Terapia sin filtro (Shrinking) es una serie original de Apple TV+ que ya cuenta con un primer adelanto. Llegará a la plataforma el 27 de enero con dos episodios, seguido de un nuevo capítulo semanal todos los viernes. Narra la vida Jimmy, un padre, amigo y terapeuta que trata de asimilar la muerte de su esposa mientras trabaja. Sin embargo, un día decide cambiar su forma de ser con la gente y volverse una persona completamente honesta, sin ningún tipo de filtro. ¿Podrá sanarse a sí mismo ayudando a los demás? ¿Le servirá para retomar su camino en la vida? Pronto lo sabrás.

La serie se centra en un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas y a decir a sus pacientes exactamente lo que piensa. Ignorando su entrenamiento y ética, se encuentra haciendo cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas, incluida la suya.





La dama del lago

La dama del lago trae consigo a dos diosas de Hollywood, quienes serán las protagonistas de este drama, Natalie Portman y Lupita Nyong’o (La pantera negra). Esta es una unión que resulta demasiado interesante, por tanto, todos querrán darle una oportunidad. Adaptación de la novela homónima de Laura Lippman de 2019, con la directora Alma Har’el como showrunner. Se ambientada en los años 60 y es una historia de poderío femenino sobre una ama de casa que se reconvierte en periodista de investigación tras un crimen en el Baltimore. Llegará a las pantalla chica a través de Apple TV+.

Natalie Portman y Lupita Nyong’o protagonizarán "La dama del lago". (REUTERS)





La chica de nieve

Con fecha de estreno programada para el 27 de enero, esta serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix, relata que en Málaga, uno de los momentos más bellos del año, la cabalgata de Reyes Magos, se convierte en una tragedia para la familia Martín, debido a la desaparición de su hija Amaya. Al respecto, una periodista en prácticas de nombre Miren comienza una investigación paralela a la de la inspectora encargada del caso, pero el proceso despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. Sin embargo no parará hasta encontrar a la niña. Será protagonizada por Milena Smit (Alma) José Coronado (Entrevias) y Aixa Villagrán (Vida perfecta).

Las producciones españolas en el gigante del streaming siempre llaman la atención y tienen una inmensa cantidad de fans. Al respecto relación, los actores principales de La chica de nieve han hecho parte de producciones muy polulares en la plataforma. Por tanto, esta serie se gana un lugar entre las más esperadas.

“Solo aquellos que no dejan de buscar se encuentran a ellos mismos”. La chica de nieve basada en el bestseller de Javier Castillo, llega el 27 de enero.





Berlín

Para a quienes cinco temporadas de La casa de papel no les fueron suficientes, Netflix traerá una precuela de la serie, esta vez centrada en la historia uno de los personajes más controversiales, Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso. Este personaje tenía demasiado por contar y generaba muchísima intriga, así que, ¿Quién no querría verla?

El adelanto oficial presentó a Alonso acompañado por un nuevo grupo de delincuentes conformado por Michelle Jenner como Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa en la piel de Damián, profesor filantrópico y hombre de confianza de Berlin; Begoña Vargas como Cameron, un kamikaze que siempre vive al límite; Julio Peña Fernández quien dará vida a Roi, el fiel amigo de Berlín; y Joel Sánchez como Bruce, el hombre de acción de este grupo.

Precuela de "La casa de papel", el cual estará enfocado en el personaje de Berlín.





Reina Charlotte: una historia de Bridgerton

Desde que Bridgerton llegó a Netflix arrasó en audiencia, convirtiéndose así en una de las producciones preferidas por los usuarios durante días seguidos, y su éxito continuó con la segunda temporada. Dado a dicha popularidad, la showrunner de la serie Shonda Rhimes (quien es también la creadora de Anatomía de Grey), decidió darle a uno de los personajes su propia ficción. Se trata de la precuela escrita en este caso por la misma Rhimes, centrada en la juventud y el ascenso al poder de la reina Charlotte, caracterizada por Golda Rosheuvel. Muchos fans quedaron con ganas de más, así que ahora están emocionados por esta nueva historia.

Mira el avance exclusivo de “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, presentado hoy en TUDUM. (Netflix)





El cuerpo en llamas

Dos estrellas de la TV española se unirán para esta nueva producción de Netflix. Ellos son la grandiosa Úrsula Corberó (Tokio en La casa de papel) y Quim Gutiérrez, quien recientemente protagonizó la comedia romántica junto a Carmen Machi, Amor de madre. En la serie de Álex Pina Corberó deslumbró a muchos suscriportes del streamer que seguramente mueren por volver a verla, así que, en El cuerpo en llamas lo harán.

La producción será un thriller basado en hechos reales que trasladará al espectador al año 2017, cuando el cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. La historia sigue a Pedro, un agente policial. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública y, más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa y el exnovio de esta, Albert. El drama comenzó rodaje en septiembre de este año.

Úrsula Corberó será Rosa y Quim Gutiérrez se meterá en el papel de Álbert. Ellos son dos de los actores principales de esta producción titulada "El cuerpo en llamas", que gira en torno al crimen basada en hechos reales. (Netflix)





El silencio

Otro alumno destacado de Élite, Arón Piper, protagoniza la nueva serie de Aitor Gabilondo (Patria) en la que también participa Manu Rios (Patrick). En definitiva, esta es una historia que los fans de la popular serie de Carlos Montero esperan. Es una duro relato sobre un chico que sale de la cárcel seis años después de haber asesinado a sus padres, quien durante todo ese tiempo no hay dicho ni una palabra. A su vida llega una joven psiquiatra que trata de romper su silencio para conocer sus verdaderas intenciones y si es o no un peligro para la sociedad. Llegará a Netflix.

Arón Piper será el protagonista de este Thriller psicológico que llegará en 2023, de Netflix. (Instagram / @aron.piper)





Mano de hierro

Esta es otra de las series españolas que promete éxito, la cual cuenta con el plus de ser protagonizada por otro galante actor de La casa de papel, Jaime Lorente (Denver), quien estará junto a otro aclamado intérprete argentino, Chino Darín (Historia de un clan, El reino), pareja de Corberó en la vida real.

Mano de hierro es un thriller ambientado en el puerto marítimo de Barcelona y su potencial para colar droga a través de los 6000 contenedores que recibe cada día. Este conflictivo enclave se convierte en el eje central de la trama, rodeada de mafia, traiciones, ajustes de cuentas y venganzas. Será dirigido por Lluís Quílez (Bajocero) y su reparto lo completan Eduard Fernández, Natalia de Molina, Sergi López y Enriq Auquer. En Netflix.

Jaime Lorente, Sergi López, Chino Darín, Eduard Fernández, Natalia de Molina y Enric Auquer integran el reparto principal de "Mano de hierro", un drama en torno a las drogas. (Netflix)





Un cuento perfecto

Otra pareja de escándalo, Anna Castillo y Álvaro Mel, protagonizarán otra adaptación de un libro de Elísabet Benavent, la autora del exitoso drama romántico, Valeria. La historia cuenta el amor ‘imposible’ entre la heredera de un imperio hotelero y un chico que debe desempeñar tres trabajos para llegar a fin de mes. Un cuento perfecto es otra clásica y cliché relato de amor que no falla, de la que muchos se enamorarán. Legará a través de Netflix.

Anna Castillo y Álvaro Mel protagonizarán esta comedia romántica española. (Netflix)





Echo

Por primera vez en el catálogo televisivo de Marvel, el personaje de una serie original tendrá su propia historia derivada en solitario. Echo se centrará en Maya Lopez (Alaqua Cox), una mujer sorda que conocimos en Hawkeye, quien fue clave en la trama por su vínculo cercano a las mafias de Nueva York. La joven deberá enfrentar su pasado y reconectarse con sus raíces nativas americanas, así como también aceptar el significado de la familia y la comunidad si alguna vez espera seguir adelante.

Maya uno de los nuevos personajes femeninos del UCM que representará a la primera superheroína con raíces nativo americanas y además sorda.

Alaqua Cox tendrá el rol protagónico en "Echo". (Marvel Studios)





Ahsoka

Según algunos seguidores, Ahsoka es algo así como la Luke Skywalker para las nuevas generaciones, pero con Rosario Dawson como protagonista. Ella es una jedi alienígena que fue pupila de Anakin antes de convertirse en Darth Vader, por lo que se ubica en la misma línea temporal que The Mandalorian. Después del relato animado sobre la vida de este personaje desde su infancia, Star Wars: Historias de los Jedi, es emocionate saber que podrá ser vista también y más a profunidad en una versión de carne y hueso. Proximamente en Disney+.

Rosario Dawson continuará metiéndose en el papel de "Ahsoka". (Disney+)





Invasión secreta

Esta producción es vista como una de las grandes apuestas de Disney+, ya que en ella el mundo podrá ver a la madre de dragones (Juego de tronos) Emilia Clarke, unirse al UCM, lo que multiplicó la expectativa de esta serie fantástica protagonizada por Samuel L. Jackson. Su trama traerá de vuelta la historia de los skrull, que comenzó con Capitana Marvel y siguió con los postcréditos de Spider-Man: Lejos de casa.

La serie narra cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana, y así tomar el control de puestos clave de la sociedad y garantizar su victoria final.





Ironheart

Justo a finales de este año volvimos a ver a Riri Williams haciendo parte fundamental en la trama de Pantera negra 2, quien seguro dejó a los fans con más ganas. La joven ingeniera de cerebro prodigioso y que anteriormente relevó a Iron Man tras su muerte en la última de Los Vengadores, ahora tendrá su historia en solitario. Otra gran heroína que merece su propio relato. Llegará a Disney+ y es protagonizada por Dominique Thorne.

Dominique Thorne es la genial inventora Riri Williams en "Ironheart". (Marvel)





Agatha: Coven of Chaos

¿Quien no querría volver a ver a la querida nuevo miembro del UCM vista en la producción de la Bruja escarlata, Agatha Harkness? Bueno, ella también tendrá su spin-off con Kathryn Hahn lista para repetir su particular papel. La serie sobre esta poderosa bruja y vecina entrometida de Wanda y Vision, se describe como una comedia oscura. En Disney+.

Kathryn Hahn será la protagonista de "Agatha: Coven of Chaos " (MARVEL STUDIOS)





Los Farad

Otra estrella de La casa de papel de Netflix protagonizará una producción, pero esta vez en Prime Video. Esta ocasión de brillar será para Miguel Herrán, el joven actor que caracterizó a Río en la popular serie, ahora de la mano de Mariano Barroso, responsable de algunas de las series españolas más sólidas de los últimos años.

Herrán, actualmente de 26 años, se meterá en la piel de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio, pero termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, con su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Todo ello lo consigue gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro, con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas. Será acompañado en el elenco principal por Susana Abaitua y Pedro Casablanc.

Miguel Herrán, Susana Abaitua y Pedro Casablanc protagonizan "Los Farad". (Prime Video)





Gen V

Gen V es el spin-off de la exitosa producción de Prime Video protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty y Elisabeth Shue, The Boys. Por tanto, los fans y demás espectadores de dicha serie también lo serán de este nuevo relato al que esperan con entusiamo, el cual, según su primer adelanto se ve tan raro y sangriento como su predecesor. Además, en su atractivo reparto se destaca la presencia de Patrick Schwarzenegger, el hijo del por siempre Terminator.

El relato fantástico de acción y comedia se centra en varios chicos que irán a una universidad de ‘supers’, donde tendrán que demostrar sus habilidades y derrotar a otros estudiantes para captar la atención de Vought. Llegará a las pantallas a través del mismo servicio de streaming.

Tu primer vistazo a @genv. El spinoff universitario de The Boys llega en 2023.





Reina roja

Reina roja es otra de las apuestas españolas más destacadas en Prime Video para el próximo año y es protagonizada por la reconocida Vicky Luengo (Antidisturbios). Este thriller dirigido por Koldo Serra se enfoca en una chica con un coeficiente intelectual de 242, llamada Antonia Scott, quien oficialmente es la persona más inteligente de la Tierra. Ello le valió convertirse en la ‘Reina Roja’ de un proyecto policial secreto y experimental, pero, lo que parecía un don se convirtió en una maldición por la que acabó perdiéndolo todo.

Thriller español protagonizado por Vicky Luengo. (Prime Video)





Romancero

El 2023 parece ser el año más top para los actores de La casa de papel en las diferentes plataformas de streaming, puesto que, esta otra producción integra en su reparto con un papel especial a Alba Flores (Nairobi). Además que es una serie escrita por Fernando Navarro (Verónica, Venus), dirigida por el realizador de los videos musicales más icónicos de Rosalía y C Tangana. Por tanto, de ella se espera sea toda una obra artística y maestra.

Romancero conforma una atractiva historia de terror sobrenatural sobre dos jóvenes que huyen de una infancia traumática, así como también de monstruos, demonios, brujas y vampiros. Sasha Cócola (Techo y comida) y la debutante Elena Matic encabezan el reparto. Arribará a Prime Video.

La producción incluye la participación especial de la reconocida Alba Flores, actriz que caracterizó a Nairobi en la super producción de Netflix en 2017. (Prime Video)





The Continental

Prime Video lo dio todo para obtener los derechos de la precuela de John Wick, ambientada en los bajos fondos de la Nueva York de 1970. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston Scott, interpretado por Colin Woodell. Además, en el reparto figura nada menos que Mel Gibson, quien vuelve a hacer parte de una serie despues de un tiempo considerable fuera de la pantalla.

The Continental explorará el origen detrás del ‘hotel para asesinos’ (pieza central del universo de Wick) a través de los ojos y las acciones de Scott, quien es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás.

"The Continental" es la precuela de "John Wick" que llegará para 2023 a Prime Video. (Prime Video)





El hijo zurdo

Rafael Cobos, doble ganador del Goya a mejor guion (La isla mínima, El hombre de las mil caras), debuta como showrunner en este su tercer proyecto en Movistar Plus+. El hijo zurdo se define como un thriller emocional centrado en la crisis vital que atraviesa la protagonista, interpretada por María León, por los graves problemas de conducta de su hijo. Hasta ahora es una de las producciones destacadas del streamer de Apple para 2023.

"El hijo zurdo" es una próxima serie de drama en torno a la maternidad. (Movistar+)





Nacho

El ex actor, director y productor de cine pornográfico español Ignacio Jordà González, más conocido por su nombre artístico como Nacho Vidal, tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate+. Sus seguidores e incluso quienes no se interesaban mucho por su vida, ahora quizás por morbo y curiosidad querrán conocer este especial drama biográfico.

Nacho será protagonizada por Martiño Rivas (Las chicas del clable, El internado: las cumbres) y mostrará cómo cambiaron las reglas del juego en España en la década de los años 90, contada a través de la vida y la experiencia de la legendaria estrella porno reconocida a nivel internacional.

Martiño Rivas será Nacho en la serie que contará la vida del actor y director porno español. (Lionsgate+)





